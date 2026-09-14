Jorge Macri se reunió en Washington con un alto funcionario de EE.UU. y habló de inversiones y seguridad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viajó a Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país. Durante el encuentro, realizado en Washington, conversaron sobre seguridad, inversiones, crecimiento económico y el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos.

La reunión formó parte de una agenda que incluyó además encuentros con empresarios y referentes del sector financiero, así como una visita programada con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, para analizar oportunidades de cooperación e intercambio entre ambas ciudades.

Tras el encuentro, Macri sostuvo que dialogaron sobre “el cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante” y sobre la necesidad de sostener condiciones de previsibilidad y confianza para atraer inversiones.

“Muy importante reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, afirmó el jefe de Gobierno.

Macri también señaló que conversaron sobre la gestión de la Ciudad y sobre la importancia de la seguridad y del cumplimiento de la ley como condiciones necesarias para generar confianza, generar empleo e impulsar el desarrollo económico.

Del encuentro participaron además el secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; y el diputado nacional Cristian Ritondo.

La visita a Washington incluye reuniones con empresarios y representantes del sector financiero organizadas junto a Citi Bank, enfocadas en las oportunidades de inversión en Buenos Aires y en la evolución de la economía argentina.

Según señalaron desde el gobierno porteño, la ciudad de Buenos Aires busca fortalecer su agenda internacional en áreas vinculadas con inversiones, desarrollo económico, seguridad y cooperación institucional. Además, consideran que la Ciudad puede desempeñar un papel relevante en la relación entre la Argentina y Estados Unidos por su peso político, económico y financiero dentro del país.