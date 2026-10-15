Kamiah Gibson, estadounidense en Argentina: “Acá le decís ‘hola’ a todos de esa manera, sin importar si se trata de un extraño o no”

Viajar no solo implica descansar o conocer nuevos paisajes... también representa un choque cultural inevitable. En ese proceso de descubrimiento, es habitual que los turistas comparen cada detalle de su día a día con las costumbres de su lugar de origen. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Kamiah Gibson, una estudiante de la Universidad de West Virginia que estuvo de visita en la Argentina y compartió su asombro en las redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la joven estadounidense documentó sus impresiones en una serie de videos que alcanzaron cientos de miles de reproducciones al repasar los hábitos argentinos que más la descolocaron.

De los envases retornables a la atención en los supermercados

Uno de los primeros detalles que captó su atención fue el sistema de envases retornables en quioscos y supermercados. La posibilidad de entregar la botella de vidrio vacía para obtener un descuento en la siguiente compra le pareció un acierto absoluto. “Es reciclaje. ¿Por qué nosotros no hacemos esto?”, reflexionó en una de sus publicaciones.

Es de Estados Unidos y se sorprendió con algunas costumbres de la Argentina

La experiencia en las estaciones de servicio también la tomó por sorpresa. Acostumbrada al autoservicio en su país, se encontró con playeros encargados de cargar el combustible e incluso de controlar la presión de los neumáticos: “Además, no hay que darles propina. Me encantaría que eso fuese así en Estados Unidos cuando no quiero salir de mi auto porque hace demasiado frío”.

Alimentación, salud física y un saludo particular

El estilo de vida y la gastronomía local tampoco pasaron desapercibidos. Gibson observó una clara diferencia en la condición física de la gente y en la calidad de los alimentos respecto a su país natal: “Todos están en forma en la Argentina”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Probé la mantequilla de maní acá y se siente más saludable que en Estados Unidos”. En esa misma línea, le resultó muy curioso encontrar el yogur en sachet o envases plásticos blandos en lugar de los tradicionales recipientes rígidos de vidrio o plástico.

En el plano de las interacciones sociales, la calidez del trato argentino le generó un marcado contraste cultural. La costumbre de saludar con un beso en la cara, incluso entre personas que recién se conocen, fue algo que no dejó de llamarle la atención: “Aquí le decís ‘hola’ a todos de esa manera. Sin importar si se trata de un extraño o no”, expresó.

A la hora de comer afuera, la joven notó dos diferencias sustanciales con respecto a la gastronomía estadounidense. Por un lado, el costo del agua de mesa. “Te traen una fina botella a la mesa y debes pagarla”, explicó, señalando que en su país se sirve de forma gratuita. Por otro lado, le extrañó la poca frecuencia con la que los argentinos piden envolver lo que sobró del almuerzo o la cena para llevarlo a sus casas: “Honestamente, es raro”, confesó.

Es de Estados Unidos y se sorprendió con algunas costumbres de la Argentina

En las calles, la policía le dejó una buena impresión. Le sorprendió ver que los patrulleros circulan con las balizas encendidas sin estar necesariamente en medio de un operativo o una persecución. “Me gusta porque al verlos sé cuándo debo disminuir la velocidad”, comentó.

Finalmente, el nivel de exigencia a la hora de pagar con tarjeta fue uno de los puntos que más la condicionó durante sus salidas de compras. Al no estar acostumbrada a exhibir una identificación personal para concretar un pago, vivió un momento particular en un comercio de cercanía: “Cuando fui a un quiosco, no pude comprar nada porque me pedían ver mi pasaporte”, relató. En contraposición, destacó el respeto cívico por la accesibilidad al notar que el uso de los baños para personas con movilidad reducida se cumple de manera estricta: “Nadie los utiliza a menos que se trate de alguien con discapacidad. En Estados Unidos no respetan esto”, concluyó.