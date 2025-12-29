La angustia de una comerciante que perdió todo tras el temporal y fue a reclamarle al intendente una baja de impuestos

“Todos los meses pago $600.000 por un servicio de ABL que no existe”, aseguró Magdalena ante un móvil de LN+; “Perdí todo: me fundí”, agregó
Cientos de vecinos autoconvocados reclamaron este lunes frente a la Municipalidad de San Martín, al norte bonaerense, por la falta de obra pública que derivó en graves inundaciones durante el último tiempo. Un móvil de LN+ dialogó con Magdalena, una de las comerciantes damnificadas, quien aseguró: “Por el agua perdí todo: me fundí”.
“Todos los meses pago $600.000 por un servicio de ABL que no existe. Todas las bocas de tormenta están tapadas y nadie nos escucha cuando pedimos que retiren la basura”, manifestó, llena de angustia y en la puerta de la Municipalidad, la mujer.
En palabras de Magdalena, “vine a pedir por favor, como cualquier vecina, pero me pasearon por todos los pisos de la Municipalidad. A la inseguridad tenemos que sumarle esto”.
Al momento de reconstruir su reclamo, la comerciante apuntó: “Pedí que me bajaran los impuestos porque pedí todo y me dieron vueltas. Pedí hablar con el intendente y nunca me atendió. Pedí iluminación y me dijeron que no hay presupuesto".
En sus declaraciones a LN+, Magdalena, quien lleva adelante una forrajería, sostuvo haber perdido todo el alimento para animales que tenía como stock. “Perdí todo”, insistió y agregó: “Estoy endeudada por la mercadería que no había logrado pagar y ahora también por los impuestos”.
Consultada sobre la situación del municipio, la vecina aseguró tener miedo. “Yo sé que después de estos reclamos se me va a venir algo grave. Hay muchas cosas raras. La Policía nunca está y hoy, de casualidad, apareció”, manifestó.
Por último, dejó entrever un engranaje de complicidades. "Si no les das plata a quienes levantan la basura, no te la llevan, te piden colaboración. Ante una situación así yo vivo enrejada en mi negocio: no me animo ni a salir con mis hijos adolescentes", concluyó.
