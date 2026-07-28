La Anmat habilitó la venta libre de diez medicamentos: qué son y para qué sirven

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso que diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con receta médica pasen a venderse de forma libre en las farmacias. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 4714/2026 e incluye distintas presentaciones de uso oral, oftálmico y tópico destinadas al tratamiento de problemas de salud frecuentes, como alergias, trastornos digestivos, mareos, exceso de secreciones respiratorias, conjuntivitis alérgica, hiperhidrosis y pediculosis, entre otros.

La decisión se basó en una evaluación del perfil de seguridad de estos principios activos. Según explicó el organismo, todos llevan al menos cinco años comercializándose en el país bajo receta sin haber mostrado efectos adversos graves que alteren su relación entre beneficios y riesgos. Con esta modificación, los 10 fármacos ya no tendrán descuentos de obras sociales y prepagas.

Los medicamentos incorporados a la venta libre están destinados al tratamiento de afecciones frecuentes

Además, la Anmat consideró la experiencia de otras agencias regulatorias internacionales, donde estos medicamentos ya se comercializan sin prescripción. Concluyó que están destinados al tratamiento de síntomas de fácil reconocimiento por los pacientes y que presentan un amplio margen de seguridad siempre que se respeten la dosis y el tiempo de uso indicados.

¿Qué son y para qué se utilizan

1. Trimebutina maleato 100 mg

Es un fármaco que ayuda a regular los movimientos del aparato digestivo y a disminuir los espasmos intestinales. Se utiliza para aliviar el dolor abdominal y las alteraciones del tránsito asociadas a trastornos funcionales, como el síndrome de intestino irritable, una afección que provoca dolor abdominal, distensión y cambios en la frecuencia de las evacuaciones.

2. Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml

Pertenece al grupo de los antihistamínicos y actúa bloqueando la acción de la histamina, una sustancia involucrada en las reacciones alérgicas. Está indicada para aliviar síntomas como estornudos, secreción nasal, picazón en la nariz o en los ojos y urticaria, una enfermedad de la piel que produce ronchas elevadas acompañadas de intensa picazón.

3. Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml

También es un antihistamínico de segunda generación. Se emplea para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, secreción nasal, picazón y lagrimeo, y para controlar la urticaria, una afección cutánea que provoca ronchas y picazón.

4. Dimenhidrinato 50 mg

Es un medicamento con acción antivertiginosa y antiemética. Se utiliza para tratar el síndrome vertiginoso, una condición que provoca sensación de movimiento o giro, y para aliviar las náuseas y los vómitos que suelen acompañarlo.

5. Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato (solución oftálmica)

Es una combinación de un descongestivo y un antihistamínico para uso ocular. Se utiliza para aliviar de manera temporal el enrojecimiento, la picazón y el lagrimeo de los ojos ocasionados por alergias.

6. Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2% (solución oftálmica)

Es un antialérgico de aplicación ocular. Está indicado para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, una inflamación de la membrana que recubre el ojo causada por una reacción alérgica, que suele producir picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

7. Carboximetilcisteína 5% (jarabe o solución oral)

Es un mucolítico, es decir, un medicamento que hace menos espesas las secreciones respiratorias. Se utiliza para facilitar la eliminación del moco en enfermedades respiratorias que cursan con abundante mucosidad.

8. Cloruro de aluminio hexahidratado 20% (loción tópica)

Es un antitranspirante de alta potencia indicado para tratar la hiperhidrosis, una condición caracterizada por una sudoración excesiva que puede presentarse incluso cuando no hace calor o no se realiza actividad física.

9. Carbonato de calcio + tintura de árnica montana + nitrato de plata (polvo oral o tópico)

Es un preparado de uso local con acción cicatrizante y antiséptica. Se utiliza para favorecer la recuperación de pequeñas lesiones superficiales de la piel o de las mucosas, como heridas o aftas, pequeñas úlceras dolorosas que aparecen en el interior de la boca.

10. Ivermectina 0,5% (loción tópica)

Es un antiparasitario de aplicación local indicado para el tratamiento de la pediculosis, la infestación por piojos en el cuero cabelludo. Se utiliza para eliminar estos parásitos en adultos y niños siguiendo las indicaciones del producto.

Este artículo fue realizado bajo la supervisión de Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas José de San Martín.