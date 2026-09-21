La Anmat prohibió la venta de una serie de productos para el cuidado de la piel de una marca no autorizada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de los medicamentos dermatológicos de una marca por falta de autorización sanitaria. Además, el organismo dispuso la misma medida sobre determinadas unidades de insumos para bombas de insulina y sensores para el monitoreo de la glucosa.

La primera medida fue establecida mediante la disposición 5970/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a cualquier medicamento o producto médico identificado con las marcas Caflab o Caflab Applied Science, o que declare haber sido elaborado por esta última firma, cuya indicación de uso sea en medicina humana. La prohibición se mantendrá hasta que los productos obtengan la autorización sanitaria correspondiente.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una compradora que adquirió a través de Mercado Libre un producto identificado como ácido tricloroacético al 30%. Se presentaba en un frasco de 10 mililitros y su envase lo promocionaba para la remoción de verrugas y el tratamiento de condilomas y queratosis, entre otros usos dermatológicos.

Durante las tareas de fiscalización, el organismo también constató que en el sitio web de la firma se ofrecían otros productos, como tinción de Gram, lugol, safranina, azul de metileno y solución salina fisiológica. Al analizar las indicaciones terapéuticas anunciadas, junto con la composición y la presentación de los productos investigados, consideró que correspondía encuadrarlos en la categoría de medicamentos.

Las consultas realizadas por la Anmat determinaron que Laboratorio Caflab no estaba registrado en los rubros de medicamentos, productos médicos, productos para diagnóstico de uso in vitro ni cosméticos. Asimismo, se estableció que los productos investigados tampoco contaban con registro ante el organismo.

Por su parte, la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que no tenía habilitado ningún establecimiento farmacéutico con el nombre de Laboratorio Caflab Applied Science. Tampoco había una habilitación o un trámite de autorización para un establecimiento ubicado en la dirección declarada en los envases, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

La investigación plasmada en la disposición 5970/2026 comenzó a partir de la denuncia de una compradora que adquirió un producto identificado como ácido tricloroacético al 30% Pixabay

Ante estas irregularidades, la Anmat advirtió que se desconocían las condiciones de fabricación y la composición real de los productos, por lo que no era posible garantizar su eficacia y seguridad. También señaló que eran elaborados y dispensados fuera de establecimientos habilitados, lo que representaba un riesgo para la salud de los potenciales pacientes.

Además de la prohibición, la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo formuló una denuncia penal por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

Por otra parte, mediante la disposición 5979/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución de unidades específicas de reservorios Paradigm, sets de infusión subcutánea MiniMed y sensores Guardian 4, registrados a nombre de Medtronic Latin America Inc.

La medida se originó en una denuncia de la firma Implantes Quirúrgicos S.A., habilitada como importadora de productos médicos, por un robo ocurrido el 29 de julio de 2026 en Rosario. Según el relato incorporado al expediente, la denunciante había estacionado su vehículo en la calle Colectivo Arcoíris, entre French y Carballo, y al regresar constató daños en uno de los vidrios y la sustracción de los productos.

Los reservorios y los sets de infusión están indicados para administrar insulina por vía subcutánea mediante una bomba, mientras que los sensores se utilizan para el monitoreo continuo de los niveles de glucosa en personas con diabetes. Los productos están registrados ante la Anmat y catalogados como de riesgo III.

La prohibición alcanza a las siguientes unidades, individualizadas en el artículo 1 de la disposición:

Reservorio Paradigm de 3 ml: cajas de 10 unidades, modelo MMT-332A, lote HG99HYC e identificadores 651822, 651823 y 651835.

cajas de 10 unidades, modelo MMT-332A, lote HG99HYC e identificadores 651822, 651823 y 651835. Set de infusión subcutánea MiniMed: cajas de 10 unidades, modelo MMT-397A, lote 6016812 e identificadores 651295, 651296 y 651297.

cajas de 10 unidades, modelo MMT-397A, lote 6016812 e identificadores 651295, 651296 y 651297. Sensor Guardian 4: caja de cinco unidades, modelo MMT7040C8, lote HG9A0K3 e identificador 634206.

El organismo explicó que se desconoce el estado y la condición actual de las unidades robadas, lo que impide su fiscalización conforme a la normativa. Por ese motivo, dispuso la prohibición en todo el territorio nacional para proteger a eventuales compradores y usuarios.