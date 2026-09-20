Dónde fue el terremoto en Tucumán: el mapa de las zonas afectadas

La provincia de Tucumán sufrió un terremoto de magnitud 5 en la madrugada de este domingo 20 de septiembre. El evento ocurrió a las 5.47, con una profundidad de 197 kilómetros y tuvo como epicentro la localidad de Trancas, al norte de San Miguel de Tucumán. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas a causa del movimiento telúrico.

Minutos antes, a las 5.32, también se reportó actividad sísmica en la provincia de Catamarca, cerca de la localidad salteña de Angastaco. Los datos, volcados en el sitio oficial de Instituto Nacional de Prevención Sísmica, marcan la magnitud de 5 y 4.3 -en el caso de Catamarca- y la profundidad de los mismos que alcanzaron un radio promedio de 200 kilómetros, dejando huella en las ciudades salteñas de Metán, Cachi y Cafayate y en algunas partes de la provincia de Santiago del Estero.

La localidad de Trancas fue el epicentro del sismo Foto: Inpres

Trancas, la localidad que fue el epicentro del sismo, se encuentra a 60 kilómetros al este de Cayafate (Salta), 63 kilómetros al noreste de San Pedro de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú, estas últimas dos localidades situadas en Tucumán.

Los sismos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica

De magnitud 5 según la escala Mercalli Modificada —que mide la intensidad de un terremoto según cómo lo sienten las personas y el daño que causa en los edificios y el terreno- se sintió con intensidad en varios puntos de la provincia tucumana con fuertes temblores en edificaciones.

Otros terremotos en Tucumán

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica registra el historial completo de terremotos en la Argentina. En el desglose, se observan varios antecedentes de este tipo de eventos en la provincia de Tucumán, que amaneció este día domingo con un sismo de magnitud 5 que no registró heridos.

19 de enero de 1826: los registros indican que fue el primer terremoto que se conoce en Tucumán. Tuvo epicentro en la ciudad de San Miguel de Tucumán y ocasionó heridos en Trancas, la localidad donde hoy ocurrió el evento telúrico.

los registros indican que fue el primer terremoto que se conoce en Tucumán. Tuvo epicentro en la ciudad de San Miguel de Tucumán y ocasionó heridos en Trancas, la localidad donde hoy ocurrió el evento telúrico. 17 de noviembre de 1906: La intensidad alcanzó los siete grados en la escala Mercalli y afectó la localidad de Tafí del Valle. Se registraron destrozos en varios puntos de la provincia.

La intensidad alcanzó los siete grados en la escala Mercalli y afectó la localidad de Tafí del Valle. Se registraron destrozos en varios puntos de la provincia. 11 de agosto de 1907 : tuvo una intensidad de seis grados en la escala Mercalli y según el reporte generó daños en las construcciones y gran alarma en la población.

: tuvo una intensidad de seis grados en la escala Mercalli y según el reporte generó daños en las construcciones y gran alarma en la población. 6 de noviembre de 1913 : produjo daños en la Catedral de San Miguel de Tucumán, causó gran alarma en las poblaciones de Monteros y Famaillá. La intensidad alcanzó los 6 grados en la escala Mercalli.

: produjo daños en la Catedral de San Miguel de Tucumán, causó gran alarma en las poblaciones de Monteros y Famaillá. La intensidad alcanzó los 6 grados en la escala Mercalli. 3 de abril de 1931 : alcanzó una intensidad de siete grados en la escala Mercalli.

: alcanzó una intensidad de siete grados en la escala Mercalli. 12 de febrero de 1933 : la intensidad del sismo fue de seis grados Mercalli. Generó daños en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

: la intensidad del sismo fue de seis grados Mercalli. Generó daños en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 9 de mayo de 1981 : la intensidad fue de seis grados Mercalli.

: la intensidad fue de seis grados Mercalli. 29 de febrero de 1992 : el sismo fue sentido con regular intensidad en San Miguel de Tucumán, que fue de seis grados en la escala Mercalli.

: el sismo fue sentido con regular intensidad en San Miguel de Tucumán, que fue de seis grados en la escala Mercalli. 21 de febrero de 2011: era el último registro hasta la fecha. Se sintió, también, en Santiago del Estero. La intensidad fue de seis grados en la escala Mercalli.