El monte Rushmore con los rostros tallados de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln Crédito: Shutterstock

Camila Perochena SEGUIR Santiago Rodríguez Rey SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019 • 13:57

Camino a las elecciones de octubre, LA NACION ha publicado todos los sábados, a partir de mayo, el podcast La Banda Presidencial, que ya tiene más de 200 mil reproducciones. Se trató de un recorrido por la historia política de la Argentina a través de sus presidentes, desde Bernardino Rivadavia hasta Mauricio Macri. Cada episodio cuenta con entrevistas a historiadores especialistas en cada período, que se cierra con una pregunta: ¿cuáles son los cuatro presidentes argentinos que elegirían si se realizara una versión nacional del Monte Rushmore?. Es una pregunta que a muchos sorprende y que los ha llevado a ponderar diferentes aspectos en su elección tales como afinidades ideológicas, puntos de quiebre para la historia argentina o cercanías con el objeto de estudio.

Por qué un monte Rushmore

El monte Rushmore es una escultura monumental en las colinas Negras en Dakota del Sur (EE.UU.), que fue llevada adelante por Gutzon Borglum, y tras su muerte, por su hijo Lincoln. Entre los años 1927 y 1941 se desarrolló el trabajo de tallar a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. Cada uno de ellos representaba un momento del desarrollo de la construcción de los Estados Unidos como país: el nacimiento, el crecimiento, la conservación y la preservación. Sin esperar ese nivel de detalle, fue que le preguntamos a los diversos especialistas que nos ayudaron a lo largo del podcast sus cuatro figuras; y en torno a la elección de las PASO abrimos la pregunta en redes sociales a todos los oyentes.

Los elegidos por los especialistas

Por el lado de los especialistas las cuatro figuras principales fueron, en este orden, Raúl Alfonsín, Juan Domingo Perón, Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen. Algo más atrás quedaron Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Justo José de Urquiza. Si bien los invitados usaron criterios diversos para responder, hay un consenso claro en conmemorar la consolidación democrática, los derechos sociales, la consolidación del estado nacional y el primer triunfo electoral con democracia plena. Además, los cuatro presidentes más votados son todos claros y reconocibles líderes de sus espacios políticos. El segundo grupo de presidentes más votados pertenecen en cambio a las presidencias fundadoras de una Argentina que apenas estaba en construcción.

El monte Rushmore vernáculo, según la votación de los oyentes de La Banda Presidencial: Perón, Roca, Sarmiento e Yrigoyen. Para los especialistas Alfonsín debería reemplazar a Sarmiento en el cuarteto de rostros tallados en piedra

Los votos de los historiadores

Ricardo Alfonsín: 33

Juan Domingo Perón: 32

Julio A. Roca: 18

Hipólito Yrigoyen: 17

Domingo Sarmiento: 12

Bartolomé Mitre: 10

Justo José de Urquiza: 8

Torcuato de Alvear: 6

Néstor Kirchner: 6

Roque Saenz Peña: 5

Carlos Menem: 3

Arturo Frondizi: 3

Arturo Illia: 3

Bernardino Rivadavia: 2

Cristina Fernández: 2

José Figueroa Alcorta: 1

Agustín P. Justo: 1

Nicolás Avellaneda: 1

El monte Rushmore de Twitter

Por el otro lado, en el monte Rushmore abierto al público, los nombres cambian levemente: Juan Domingo Perón, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento e Hipólito Yrigoyen. Si bien la encuesta no tiene ninguna rigurosidad metodológica y no se trata de una muestra representativa, puede leerse allí una grieta o polarización entre diferentes formas de entender y pensar la política. Por un lado, dos políticos del siglo XIX de tradición liberal, aunque con diferentes formas de entender el liberalismo, y por el otro, dos políticos del siglo XX que inauguraron la política de masas en la Argentina y que podrían ser inscriptos en una tradición más de tipo populista. En este caso muy cerca del cuarteto quedó la figura de Raúl Alfonsín, que no logró entrar en el Rushmore de la opinión pública, pero que había sido el que mayor consenso generó entre los especialistas.

Como nos remarcó Juan Carlos Torre, historiador especialista en peronismo, llevar adelante esta elección es una tarea difícil: hacer que las cuatro figuras "toquen la misma música" no es algo sencillo. Los invitamos a escuchar La Banda Presidencial si todavía no lo han hecho y pensar cuáles serían sus cuatro presidentes en esa especie de panteón nacional. Pronto estaremos produciendo más episodios con eventos claves en la historia argentina.

Casi 200 años de historia en 22 episodios