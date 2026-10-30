La Ciudad pondrá a prueba un cambio en una de sus principales autopistas: qué vehículos podrán usarla

A partir del próximo lunes, los autos y otros vehículos livianos podrán circular por el Paseo del Bajo de lunes a viernes entre las 22 y las 5. La medida, anunciada por el Gobierno porteño y AUSA, será aplicada de manera experimental durante 90 días y se suma a la habilitación que ya rige los fines de semana y feriados.

Quienes utilicen el corredor deberán contar con TelePASE, obligatorio en todas las autopistas de la Ciudad. La tarifa, que regirá desde noviembre, será de $10.978,49 por tramo. La velocidad máxima permitida seguirá siendo de 60 kilómetros por hora.

Hasta ahora, los automóviles solo podían utilizar el Paseo del Bajo desde las 22 de los viernes hasta las 5 de los lunes, además de los feriados. Con el cambio anunciado, también podrán hacerlo de lunes a viernes durante la noche.

La habilitación alcanza exclusivamente a autos y otros vehículos livianos, como utilitarios y camionetas. Las motos continuarán teniendo prohibida la circulación por razones de seguridad vial.

Según explicó la Ciudad, la decisión busca aprovechar la capacidad disponible del corredor durante las horas de menor actividad logística. Durante la noche disminuye de manera significativa la circulación de camiones y micros de larga distancia, los principales usuarios para los que fue diseñada originalmente la traza.

Paseo del bajo

El Paseo del Bajo conecta la autopista Presidente Arturo Humberto Illia, en el norte de la ciudad, con las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo, en el sur. Tiene una extensión de 7,1 kilómetros y cuenta con dos carriles por sentido más banquina.

La obra fue concebida para agilizar el tránsito de cargas y de ómnibus de larga distancia y, al mismo tiempo, reducir la presencia de vehículos pesados en las avenidas del área central porteña.

La apertura para vehículos particulares comenzó en 2024 con una prueba limitada a fines de semana y feriados. De acuerdo con datos oficiales, actualmente unos 35.000 autos utilizan el corredor cada fin de semana. Desde que comenzó esa habilitación se registraron más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.

El Paseo del Bajo conecta las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata, y desde noviembre habilitará el tránsito de autos durante las noches de los días hábiles GCBA

La Ciudad sostiene que esos resultados permitieron avanzar hacia una nueva etapa de prueba, ahora también durante los días hábiles en horario nocturno.

Las autoridades evaluarán durante tres meses el funcionamiento de la medida y el impacto sobre la circulación antes de definir si la ampliación se convierte en permanente.