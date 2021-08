Covid: la Ciudad reveló el porcentaje de vacunados con Sputnik V que acepta la combinación

A la espera de la producción nacional de la vacuna Sputnik V, en especial del segundo componente que es el que se encuentra el falta, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó por qué en la ciudad de Buenos Aires decidieron aplicar la de Moderna a quienes combinen vacunas. También, reveló que es muy alto el porcentaje de aceptación en la combinación de dosis.

El ministro aclaró que toda la información, producida a nivel local, y la que circula en estudios internacionales, demuestra que es muy seguro combinar vacunas.

“Decidimos dar 150 mil turnos de la vacuna Moderna porque todavía la llegada a la Argentina de la vacuna AstraZeneca no es regular, la cantidad no es suficiente, y no queremos ocupar las vacunas del que recibió la primera dosis de AstraZeneca y está esperando su segunda para dársela a otra persona. Las de AstraZeneca las reservamos para que el recibió AstraZeneca en el primer lugar”, advirtió Quirós, en Radio Rivadavia.

Si bien la vacuna donada por Estados Unidos fue pensada, en un primer momento, para vacunar a los adolescentes con comorbilidades, como las 3,5 millones de dosis exceden la cantidad de menores de 18 años anotados, la Ciudad destinará una porción de las vacunas Moderna para completar los esquemas de Sputnik V.

“La prioridad de la vacuna Moderna son los adolescentes priorizados. Todo aquel adolescente que ya se inscribió en la Ciudad ya recibió una propuesta de turno. De hecho, ye hemos vacunado prácticamente a todos, nos queda un pequeño grupito que se acaba de empadronar. Y tenemos reservadas sus segundas dosis para el día 28″, aclaró el titular de la cartera sanitaria porteña.

Sobre el estudio de intercambiabilidad de vacunas, Quirós dijo: “Lo más importante de todo es que somos capaces de hacer un trabajo, en un cortísimo tiempo, de evaluación de intercambio de vacunas, porque los intercambios hay que medirlos uno por uno y con Sputnik V no había ninguna evaluación internacional. Tuvimos que hacerlo muy rápidamente”.

Además, destacó el grado de aprobación de quienes todavía aguardan su segunda dosis de la vacuna proveniente de Moscú y anunció que las invitaciones se realizan por mensaje de texto o mail. “De la totalidad de las personas a las que les preguntamos, el 80% contestaron que querían intercambiar. El otro 20% no es que contestó que no. Ninguno contestó aún: algunos podrán contestar que no y otros podrán consultar con sus médicos y aceptar”, sostuvo.

Y agregó: “Hemos visto que la seguridad es plena. Los efectos adversos son los mismos. Les da un poco más de dolor en el hombro, pero nada significativo. Lo más importante es que se vacunen lo antes posible, ya sea con Moderna o con Sputnik”.

Para aquellos que elijan esperar y no intercambiar vacunas habrá novedades pronto. “Seguiremos con Sputnik componente dos, porque sabemos que está por venir un vuelo de Rusia. La Sputnik de fabricación local está por entregarse. A partir del miércoles esperamos recibir el componente dos de Sputnik y completar a todas las personas que están esperando en la Ciudad”, señaló Quirós.

LA NACION