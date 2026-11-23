MAR DEL PLATA.– Dos días de playa a pleno y uno para refugiarse en shoppings y paseos comerciales. Después de una primavera con escasos momentos de buen tiempo, el fin de semana largo ofreció una combinación que muchos turistas habrían firmado antes de salir rumbo a la costa: sábado y lunes soleados, con temperaturas de hasta 27 grados, separados por un domingo gris y con algunas lluvias. Las jornadas de sol permitieron recuperar una postal que durante los últimos dos meses se vio pocas veces en Mar del Plata.

Si en estos últimos tiempos la meteorología se ha convertido en determinante para definir estas escapadas exprés, en particular hacia destinos en los que el mar y buenas temperaturas son fundamentales, la certeza temprana que daban los pronósticos de por lo menos dos jornadas aprovechables al aire libre quizás explique el buen rendimiento de este feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Este fin de semana largo encontró buena cantidad de viajeros apenas 10 días después de otro, incluso más extenso, que llegó de manera casi inesperada por la visita al país del papa León XIV y que también generó una ola importante de arribos en este frente de localidades balnearias. Entre ambas fechas y lo que han dejado con el paso de los turistas se intenta leer algún indicio que permita proyectar lo que pueda deparar a la brevedad el próximo verano, que todavía se insinúa incierto en rendimiento.

A tono con lo ocurrido en estos días, los operadores de la ciudad se preparan para una temporada que tendrá visitantes con estadías promedio breves y siempre, quizás más que nunca, con el pronóstico meteorológico en mano. El formato no es novedad, pero tiene potencial de convertirse en tendencia si el buen tiempo no ofrece mejores garantías.

Cariló y Pinamar, también Costa Esmeralda, promedian un 70% de plazas reservadas para enero, con pico fuerte en la segunda quincena y las unidades de mayor cotización. Esa expectativa de ocupación plena también se podría dar con las celebraciones de fin de año, siempre muy requeridas. Aun así, se admite que será “complicada” esta temporada, en particular por estos vaivenes climáticos. Por Mar del Plata, como es costumbre, la demanda de pleno verano todavía marcha a ritmo de consultas.

Un niño juega en la orilla en una de las jornadas soleadas que permitieron disfrutar del mar en la costa atlántica pese a los vaivenes climáticos de la primavera Mauro V. Rizzi

Las previsiones de este fin de semana largo, a mediados de la semana pasada, daban por hecho ocupaciones hoteleras de entre 50% y 70% hasta este lunes, según el establecimiento y destino que se consulte. Esos números se cumplieron y en algunos casos fueron superados, lo que vuelve a generar cierta conformidad entre los prestadores de servicios. “Tuvimos hoteles de cuatro estrellas con hasta 90% de ocupación”, aseguraron a LA NACION fuentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, muy conformes. Un plus siempre bienvenido después de ese fin de semana extra largo de comienzos de este mes, señalado y destacado como el mejor de este año después de Carnaval y Semana Santa. “Este también fue bueno”, destacaron.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este fin de semana viajaron por el país más de 1.400.000 personas que generaron un movimiento de $332.557.000.000. Concluyen que hubo viajes más cortos en términos de período de pernoctes y también una caída de niveles de consumo, a razón de $118.778 por viajero y por día. La entidad estima que la merma es de casi 30% con respecto a similar fecha del año pasado.

En Mar del Plata se volvió a destacar la buena demanda en el circuito de gastronomía, tanto en gama alta como en el segmento que mira la carta de precios antes de definir dónde se sienta a comer o beber. Y, una vez más, en ese rubro y otros como entretenimiento y playa, el turismo de cercanía: llegan miles desde localidades vecinas, disfrutan el día y a última hora se vuelven a casa, sin recurrir a alojamiento.

El panorama de rendimientos fue bastante parejo, más allá del destino. Por la zona de Pinamar y Cariló destacan que se vio un importante cambio de ritmo en sus calles y comercios. Lo atribuyen en particular al desembarco de gran cantidad de propietarios, que suelen aprovechar estas fechas para acomodar sus viviendas, ya sea para su permanencia durante la temporada o para dejarlas en condiciones a eventuales inquilinos.

Se notó también en las playas, que estuvieron bien concurridas, al igual que su gastronomía con vista al mar. Y los escenarios de dunas, donde volvieron a coincidir cientos de motos y vehículos de doble tracción. Hubo controles, pero también un accidente por allí, en el sector conocido como La Frontera, con el vuelco de un vehículo utilitario todoterreno (UTV) y dos lesionados. Primera señal de alarma hacia el pico de verano luego de una experiencia con aires de tragedia por allí durante la última temporada.

Turistas aprovechan el sol y las temperaturas de hasta 27 grados en las playas de Mar del Plata, con el Torreón del Monje de fondo, durante el fin de semana largo Mauro V. Rizzi

Recitales y shows

La cartelera que propuso Mar del Plata entre este viernes y lunes llevó a confirmar que ya se comenzó a respirar aires de verano. Hubo doble fecha de recital de Tan Biónica, a capacidad completa en el polideportivo Islas Malvinas, y Las Pelotas y La Vela Puerca tuvieron su gran noche de domingo en Arena MdP, el flamante escenario para musicales. Por el escenario teatral se dio el regreso de Midachi y en las playas del sur se marcó un hito hacia lo que vendrá: la primera fiesta electrónica de un calendario abundante en eventos que es gran motor del turismo joven de enero y febrero. Los DJ Colyn, Coeus y Cromind alternaron en la cabina desde la que tuvieron a miles bailando sobre la arena hasta el amanecer.

También reabrió la Casa sobre el Arroyo, un espacio que en estos últimos años se convirtió en uno de los principales atractivos del circuito cultural. La reapertura fue con visitas guiadas y buena cantidad de público.

Así como fue destacada la agenda de este fin de semana largo, Mar del Plata se fortalece hacia la temporada estival desde una cartelera muy sólida en propuestas artísticas y de entretenimiento. Confirmados muy buenos espectáculos, las dudas pasan ahora por la respuesta del turismo.

Esta seguidilla de mal tiempo y los pronósticos poco favorables que llegan desde la amenazante presencia cercana del fenómeno meteorológico llamado El Niño, reconocido portador de aguaceros, parecen ser responsables de cierta demora en las reservas de alojamiento para el período pico, entendido desde las fiestas de este fin de año hasta fines de febrero.

La Casa Sobre el Arroyo reabrió sus puertas al publico y fue uno de los atractivos del fin de semana largo Mauro V. Rizzi

“Vamos a tener un verano distinto, con mucha gente que llegará con valijas en mano y sin aviso previo, atenta a que tenga días de playa asegurados”, arriesgó un operador inmobiliario de Pinamar, destino que mueve casi todo su mercado de propiedades con reserva previa.

Las otras sospechas apuntan hacia un contexto económico que no es el mejor. En principio por la situación local, con resultados advertidos a lo largo del año y fines de semana largos que rindieron muy poco. Algunos, casi desapercibidos. Tanto que este que finaliza, con muy poco, casi que se sube al podio de lo mejor de este 2026.

Ahora se sumó la preocupación por las condiciones para competir con un rival fuerte: Brasil. La devaluación del real en el vecino país lleva a que los dólares que los argentinos tienen como ahorro para sus vacaciones puedan tener un mejor rendimiento en esas playas. Desde aquí están atentos y por eso todavía hay tarifas en ajuste, desde el rubro alojamiento hasta otros servicios. “Lo que es con vista al mar o en primera línea ya se alquiló todo, el resto viene algo más demorado”, confirmó una fuente sobre lo que ocurre, por ejemplo, en Cariló. “Va a ser una temporada complicada”, auguró frente a estos condicionantes.

Algo similar, como ya informó LA NACION, se venía dando en otros destinos de mayor categoría, como ocurre con Costa Esmeralda. Desde agosto y septiembre se registran alquileres de propiedades y en muy buenos valores, siempre con preferencia sobre las mejores ubicaciones y comodidades. Y una especial preferencia por dos momentos: la semana que se extiende entre Nochebuena y Año Nuevo y la segunda quincena de enero. El segmento premium es el que más apuesta a los contratos quincenales o mensuales, ajenos a lo que deparen las condiciones del tiempo.

En el sector de balnearios, por ejemplo, dependen sí o sí del sol y buenas temperaturas. Aseguran que los niveles de ocupación de carpas y sombrillas son buenos a la fecha, pero en su mayoría están relacionados con marplatenses, que son la porción principal de la clientela, con contratos por mes o temporada completa. Los turistas todavía están en etapa de consultas: preguntan precios, vigencia de “garantía de lluvia”, como alguna vez se aplicó (el alquiler de sombra perdido por mal tiempo se recupera sin cargo en otra jornada con sol), y beneficios o descuentos, aunque siempre por períodos cortos.