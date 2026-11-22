Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un vehículo utilitario todoterreno (UTV) en los médanos de La Frontera, en Pinamar, durante el fin de semana largo. Según informó la prensa local, ambos circulaban sin casco ni elementos de protección al momento del accidente.

De acuerdo con la información difundida, los adolescentes sufrieron golpes y cortes, y fueron asistidos en el lugar por personal médico, ambulancias, integrantes de Seguridad en Playa, Guardia Urbana y efectivos de la policía bonaerense.

Tras esa primera atención, fueron trasladados al hospital municipal para la realización de estudios complementarios. Las primeras evaluaciones indicaron que se encontraban fuera de peligro y que presentaban lesiones leves.

El episodio ocurrió en la zona conocida como La Frontera, un sector de médanos al norte del partido de Pinamar donde durante los últimos años se registraron varios accidentes vinculados con este tipo de vehículos.

El nuevo accidente ocurrió a pocos días de la entrada en vigencia de una de las principales medidas adoptadas por el municipio para intentar reducir los riesgos asociados a la circulación de estos vehículos.

Desde el 1° de diciembre será obligatorio registrar UTV, cuatriciclos y motos de motocross que circulen dentro del partido de Pinamar. El sistema exigirá la identificación de cada vehículo mediante chapas o códigos QR y alcanzará tanto a residentes como a visitantes.

La iniciativa también prevé el cobro de una tasa ambiental y busca fortalecer los controles sobre la circulación en playas y médanos, una zona donde los siniestros con este tipo de vehículos se repiten con frecuencia.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Para registrar el vehículo se deberá ingresar en el portal de trámites del Municipio de Pinamar. El primer paso consiste en elegir qué se va a registrar —un UTV, un cuatriciclo o una moto— y si el titular es una persona física o una persona jurídica, como una empresa o una asociación.

Entre los datos técnicos solicitados para poder obtener la patente figuran los números de chasis o VIN y de motor, ambos obligatorios, además de la marca, el modelo, el año de fabricación, el color principal y las modificaciones o personalizaciones, si las hubiera. También se deben adjuntar imágenes del motor, el frente y los laterales son complementarias.

En el apartado referido a la documentación, el sistema permite cargar el título del vehículo o la factura de compra: alcanza con presentar uno de los dos documentos. Además, exige informar el nombre de la compañía aseguradora, el número de póliza y su vencimiento, y adjuntar el archivo de la póliza vigente.

El portal también advierte que el CUIT declarado en el perfil debe estar validado para poder avanzar con el registro. Los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada.

La obligatoriedad está definida por la circulación dentro del partido de Pinamar, no exclusivamente por el domicilio del propietario. Por eso, el alcance no se limita a los residentes de ese municipio: también comprende a quienes lleguen desde otras localidades con estos vehículos y los utilicen dentro del distrito.

La medida para el próximo verano se conoce tras una temporada atravesada por accidentes graves con esos tipos de vehículos que circulan por las playas.

El 12 de enero pasado, Bastián Jerez, un niño de ocho años, sufrió heridas críticas tras un choque entre el UTV en el que viajaba junto con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok. El menor sufrió un traumatismo craneal, por el que debió ser operado en reiteradas oportunidades, y permaneció internado en terapia intensiva. Hasta hoy, el menor avanza en la rehabilitación del siniestro en la playa.

De todos modos, los siniestros con UTV no se limitan a Pinamar. En febrero pasado, una mujer de 25 años sufrió lesiones graves al volcar el UTV en el que viajaba como acompañante en los médanos de Villa Gesell. Fue trasladada a un hospital local y luego derivada a una clínica de Mar del Plata, con fracturas vertebrales y lesiones pulmonares.