La dura crítica de Nilda Gómez, madre de una víctima de Cromañón, a la serie que se estrenó sobre la tragedia

A menos de dos meses del 20° aniversario por la tragedia de Cromañón, Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez y fundadora de la ONG Familias por la Vida, criticó la serie que estrenó Amazon Prime el viernes 8 de noviembre, que retrata la tragedia que ocurrió el 30 de diciembre de 2004. En declaraciones a una señal de streaming, confesó que ningún productor se contactó tanto con ella como con otros familiares de las víctimas antes, durante y después del rodaje. Opinó además que la serie no debió llamarse Cromañón ya que refleja un único punto de vista sobre lo ocurrido y sentenció: “La historia de nuestros hijos no es un cuento de hadas o brujas, de buenos o malos. La historia de nuestros hijos es la de la corrupción, de la codicia de los empresarios”.

Aún cuando la mamá de Mariano Benítez, una de las 194 personas que murieron en el boliche República de Cromañón en Once, no se atrevió a ver la ficción que se estrenó hace días atrás, dijo haber recibido una “catara” de mensajes de padres preocupados. “Muchos de ellos me preguntaban si se podía hacer algo legamente. La realidad es que esta serie no refleja lo que nosotros necesitamos reflejar. Hay cosas importantes que habría que definir en una serie, aunque sea ficción. Para eso, ningún productor habló con nosotros. Con los únicos con los que pude cruzar palabra fue con algún que otro extra ”, relató Gómez en Laca Stream.

En esa línea, lamentó que en los créditos del largometraje solo figuren dos nombres: el de Celeste Oyola, una sobreviviente de Cromañón y que asistió en el armado de la serie para Amazon Prime, y José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en la causa por el incendio. “Como está el nombre de Celeste y José, entiendo que se basaron únicamente en el recorrido de una persona determinada y contaron la historia a partir de lo que se extrajo de la causa”, razonó. Y arremetió: “Y si es así, no tendrían que haberle puesto Cromañón. En todo caso, la hubiesen titulado la vida de Celeste Oyola y sus amigos”.

Entre lágrimas, la madre de Mariano Benítez resalta que “hay mucha desazón” a raíz de la serie. “Cuando me reúno con los padres, trato de explicarles que esto es solo una ficción, una mentira, una novela. Pero se está tocando un tema importante, que a nosotros nos interesa y nos pega en fibras que terminan revolviéndonos todo. Pero bueno. Más allá de eso, insisto. Esto es una ficción. Y hay que tomarlo como una ficción. No es lo que pasó en Cromañón”, dijo.

Y cerró con una reflexión: “La historia de nuestros hijos no es un cuento de hadas o brujas, de buenos o malos. La historia de nuestros hijos es la de la corrupción, de la codicia de los empresarios”. Son 20 años de Cromañón. Uno tenía la esperanza de que esta serie pusiera blanco sobre negro y pudiera explicar que aun a 20 años la lógica Cromañón se sigue aplicando, que es achicar los gastos para tener más ganancia. No poner o trabar salida de emergencias, pagar bajos sueldos o meter más personas de las que entran en un lugar. Esas cosas son las que hay que mostrar. Es importante que se le pueda decir a los jóvenes que se cuiden”.

El comunicado de la ONG que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón

En paralelo a las declaraciones de Nilda Gómez, la organización No Nos Cuenten Cromañón publicó un comunicado en Instragram, donde ofrece su perspectiva en torno a la serie. “Ante el inminente estreno de una serie que lleva como título la palabra “Cromañón”, entendiendo que es una ficción, desde nuestro espacio queremos expresar lo siguiente: creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo que es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios”, destacaron en primera instancia.

“ Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos. No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo. Entendemos que esto puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca. Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares. Y si quieren informarse realmente sobre las causas, el antes, el durante y el después de Cromañón ponemos a disposición nuestro libro “Voces, Tiempo, Verdad”. Lo recaudado por este libro se utiliza íntegramente para el bienestar de los y las sobrevivientes. Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más ‘No nos cuenten Cromañón’”, completaron.

