La estremecedora carta de la hermana de Catalina Gutiérrez, la influencer asesinada en Córdoba: “Ahora nos fusionamos y somos dos en una persona”

Escuchar

A dos días del crimen de Catalina Gutiérrez, la influencer cordobesa asesinada por su mejor amigo, Lucía, hermana de la víctima, despidió a la estudiante de 21 años a través de sus redes sociales con un emotivo video que recopila momentos de ambas juntas y con unas palabras conmovedoras. Además, pidió justicia por la joven.

“Hermana mía voy a recordarte siempre con tu sonrisa y alegría que te hacían tan única y especial. Te amo con toda mi alma, mi Catu. Y me aseguré siempre de hacértelo saber. Mejor hermana no podría haberme tocado. Ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona. Donde sea que estés, espero que estés en paz. No me dejes nunca sola y ayudame siempre que te voy a necesitar toda la vida. Juntas en esta vida y en todas las que vienen. El cielo está de fiesta. Te amo con mi corazón entero, mi angelito de la guarda”, expresó la hermana de Catalina Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente, la publicación comenzó a recibir comentarios tanto de allegados a la familia de Catalina como de usuarios de la red que conocieron la noticia, en los cuales le demuestran sus condolencias a Lucía y exigen justicia por la joven brutalmente asesinada. “Se me estruja el corazón, fuerzas”, “Te abrazo fuerte amiga, te amo” y “Para siempre en nuestros corazones” son algunos de los sentidos mensajes que le enviaron a la familiar de la influencer.

A su vez, Lucía también subió una story continuando con su mensaje de despedida. Publicó una foto de ambas de niñas y manifestó: “El alma partida en mil pedazos, hermanita. No hay palabras para el dolor inmenso que siento. Ayudame, dame fuerzas, no me dejes, no me sueltes que sin vos no puedo. Sigo por vos, lucho por vos, por y para siempre. Justicia, justicia y justicia por vos, hermosa”.

Además, adjuntó una foto de un tatuaje que se hizo en el brazo en memoria de su hermana, en el que se ve el nombre de la influencer y un ala de ángel. Lucía llevará a Catalina en su piel durante toda su vida.

Por su parte, horas antes del posteo de Lucía, Lázaro Oliveda, novio de Catalina, realizó en su cuenta de X una despedida estremecedora a la joven de 21 años. “Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo”, escribió y acompañó con imágenes de un emotivo cuaderno que le había regalado la estudiante de arquitectura en 2019. En ella se puede leer una bonita y extensa carta dedicada a su pareja que además recopila fotos tiernas de ambos juntos.

Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo. pic.twitter.com/GwjWoLLGQj — Lazaro Oliveda (@olivedalazaro8) July 19, 2024

LA NACION

Temas Córdoba