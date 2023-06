La furia de un padre cansado de los paros docentes en Bahía Blanca: “Igualdad no es hablar con la x, es que los chicos tengan clases”

escuchar

Tras semanas en las que las escuelas estatales bonaerenses estuvieron cerradas, debido por feriados puente o paros docentes y de auxiliares, el reclamo de un padre en el Consejo Escolar de Bahía Blanca se hizo viral por la contundencia de sus palabras. “Igualdad no es hablar con la x, es que mi hijo tenga clases todo el año”, expresó el hombre al comparar la educación pública con la privada. Tras ello responsabilizó a los dirigentes políticos.

El video del padre, identificado como Guillermo Sierra y quien trabaja como fletero, fue viralizado por una periodista local, quien lo subió a las redes luego de concurrir, junto a otros padres, a una reunión en el Consejo Escolar para tratar la problemática de los constantes paros de los gremios ATE y Suteba en la zona.

Bahía Blanca es una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires donde se dieron más paros. Hasta el martes 27 y durante todo el junio, contando los dos días feriados, los alumnos solo tuvieron 10 días de clases.

El martes, debido al Día del Trabajador Estatal en la provincia, los auxiliares de ATE decidieron hacer paro luego de que la Dirección de Escuelas anunciara que las instituciones debían estar abiertas, no obstante, muchas optaron por cerrar ante la ausencia de personal de limpieza y porteros.

El enérgico reclamo de un padre en el Consejo Escolar de Bahía Blanca

Debido a esto, más de 300 familias de 22 escuelas de Bahía Blanca y Monte Hermoso fueron el miércoles al Consejo Escolar para pedir que no se den más suspensiones. Fue en esa reunión en la que Guillermo Sierra reclamó: “Mi hijo quiere estudiar aeronáutica, qué clase de técnico va a ser si primero pasa la pandemia y ahora este año se dan los paros. ¿Y el año que viene? El director de la escuela me dijo: ´¿El año que viene te pensás que no va a haber paros con un cambio de gobierno? ¿Qué podemos hacer? Somos rehenes hoy de peronistas, mañana, de radicales, de ATE”.

Luego, indicó: “Yo hice una propuesta y les dije, ¿no pueden tomar otra medida de fuerza? Les dije: ´Vamos todos juntos a la plaza, sin cortar la calle, sin ninguna bandería política, sin ningún bombo. Pero no se caguen tanto en mis hijos’. Lo tuve que sacar a mi hijo de la Escuela 6 porque cada vez que iba el nene mío no tenía actividades en la carpeta y la maestra me decía: ´Papi, hacemos actividad en clase”.

Tras eso, ya muy enojado, dijo: “Igualdad no es hablar con x, igualdad son los chicos de la Inmaculada Concepción que tuvieron clases todo el año”. En ese momento, los presentes comenzaron a aplaudirlo, pero él advirtió: “No, no es para aplaudir, es para llorar, yo tuve que pagar a la Inmaculada para que mi hijo vaya a la escuela, no estoy pagando para que le enseñen cuatro idiomas, estoy pagando nada más para que tenga clases”.

Luego, apuntó contra las formas de actuar de los empleados estatales: “Si nosotros no trabajamos, no cobramos. Los empleados estatales hacen lo que quieren porque nadie los puede echar. Esto no puede seguir, porque están arruinando la educación pública”.

Ayer, ante la viralización de sus palabras, Guillermo fue entrevistado por una radio local, La Brújula 24 y también apuntó a la responsabilidad de los políticos. “Digo lo mismo que dije en el video, que esto no es para aplaudir, es para llorar. Es lamentable que pagando impuestos tengamos que llegar a esto. En vez de estar trabajando ayer, me puse nervioso y me explotaba la cabeza. La educación es lo principal de una sociedad, los dirigentes brutos hacen un país con miseria. Debería ser un servicio esencial, como son la Policía o los hospitales”.

La opinión y el comentario poco exacto de Agustín Rossi

Sierra hoy volvió a ser el foco de los medios de comunciación y tras decir que lo único que quería es que los políticos le dieran la debida importancia a la educación y que sus hijas pudieran estudiar y formarse para el futuro, apuntó contra un comentario del precandidato a vicepresidente por la fórmula de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

“En una entrevista anoche tuve la grata imagen de un candidato a vicepresidente que dijo que coincidió conmigo en que yo no tenía que estar ahí haciendo eso, pero no coincidió con mi reclamo. Agustín Rossi dijo que la educación era extraordinaria”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

“Me tuve que tomar una pastilla porque me agarraron tantos nervios de vuelta. Y les mandé un mensaje a los padres para decirles que no quiero estar en los medios, no quiero volverme loco. Acordé con algunos para hablar, pero yo quiero laburar, quiero mandar los pibes míos a la escuela y que elijan la carrera que quieran y que la puedan hacer. Agustín Rossi dijo que es el único país con educación gratuita, pero está confundido porque yo pago impuestos para que haya educación gratuita”, afirmó Sierra.

Luego, volvió a considerar que el sueldo docente debe ser digno y explicó: “Hoy a la mañana se me ocurrió si el problema docente no podría arreglarse con la plata que gasta Aerolíneas Argentinas”. Luego, indicó: “Ellos hablan de igualdad, pero no nunca me tomé un avión. No conozco un avión. Por suerte vivio a 100 kilómetros de Monte Hermoso y de Bahía Blanca. No conozco ningún otro lugar, voy paso el día y me vengo ¿Para qué quiero una aerolínea que gasta tanta plata si tengo a la educación devastada?”.

Sierra, retomó las palabras de Rossi y expresó: “Pero este tipo salio anoche a decir que no tengo nada que hacer ahí [reclamando], pero yo voy a estar en donde tenga que estar, muy a mi pesar. No ya de vocero porque mis hijos se pusieron muy mal, mi hijo chico se puso a llrar porque me vio en un video a los gritos. Yo no quiero eso para mis hijos. Pero sí voy a acompañarlos”.

Y aseguró: “Vi las fotos que están entregando computadoras a alumnos de sexto año que ya tiene edad para votar. Yo tengo que pensar bien. Quizás un alumno de primer año no necesita tanto una computadora como el de sexto. Y no se le ocurre a un político en la cámara en la que están que le dicen honorable, que no tiene ni idea de lo que significa, entonces tiene que ser honorable y tiene que cuidar las formas. Eso es bajo, porque yo creo que no se las dan a un chico que las necesita, se las dan para que los voten. Eso es bajo. Después se jactan y me dicen que la educación es extraordinaria”.

Tras ello, cuestionó que Rossi le haya dicho que no tenía que estar en el Consejo de Educación pidiendo más días de clase. “Los padres estamos muy quietos. Por suerte ahora cambió. Anoche un candidato a vicepresidente nos ninguneó porque cree que son más importantes los dirigentes sindicales, a los que también le pagamos el sueldo los trabajadores, que los padres. Que los padres se tienen que quedar en la casa ¿y esto lo tiene que resolver los políticos? Claro que lo tiene que resolver ellos. Pero yo no creo en los políticos, pero sí en la política. En agosto lamentablemente no sé a quién votar, tengo una tristeza profunda, pero voy a ir a votar, porque creo en la política, no en los políticos argentinos. Y para que haya buenos políticos tiene que haber educación porque los chicos de ahora son los dirigentes de mañana. Y esos van a sacar adelante al país. Porque los de ahora no parece que lo hagan, ni los que estuvieron antes, no antes”.

Así, concluyó: “Está muy bien que de una vez por todas se ponga a la educación en la mesa gracias a los medios. Que alguien que sea más letrado que yo, que diga ´¿che, qué hacemos para mejorar la educación?´. Eduquemos a la gente que al menos sagan mejor formados, para que tengamos mejores dirigentes, mejores médicos. Soy de la tierra de César Milstein, ¿va a haber alguno más? ¿Cómo no voy a acompañar a los docentes pidiendo mejoras edilicias? ¿Cómo no voy a acompañar a un docente o a un auxiliar para pedir la mejora de un sueldo si estamos todos cagados de hambre? Pero no los voy a acompañar para hacer paro que es puramente político. Yo soy apolítico, mi política es que mis hijos sean educados”.

Luego, dijo: “Somos muchos los padres que pensamos lo mismo, estamos desesperados. Ayer me llamó gente de Córdoba, de Jujuy. Todos presentamos cartas y proyectos, quizás están mal hechos. Mañana sábado nos juntamos a cantar el himno por la educación de los chicos. Que lo hagan todos los padres del país. En Santa Cruz tuvieron 50 días sin clases. Yo llevo a mi ijo a una escuela privada solo apra que tenga clases, y las maestras de la escuela privada ganan menos que las de las escuelas públicas, no puede ser así”.

LA NACION

Temas Educación