El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro nacional para la próxima semana

Luego del anuncio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que suspendió su emergencia presupuestaria porque el Gobierno le otorgó los fondos que habían solicitado para gastos de funcionamiento, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro nacional docente y no docente para la próxima semana.

Consideraron que a casi un mes de la masiva marcha universitaria federal en defensa de la educación pública y el sistema universitario público argentino, el “Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”. Eligieron justamente esa fecha, el próximo 23 de mayo cuando se cumpla un mes de la movilización para un paro nacional, que incluye al personal docente y no docente de las universidades.

Un día antes, el próximo miércoles, harán una jornada de visibilización de las demandas con una marcha de antorchas, según difundieron en un comunicado luego de la reunión del frente en la sede de la Conadu, una de las organizaciones que lo integra.

Lo cierto es que hasta el momento el Gobierno únicamente otorgó el refuerzo que había solicitado la UBA para los gastos de funcionamiento de la casa de estudios y los seis hospitales escuela que dependen de la institución. No hubo novedades para los demás reclamos: aumento salarial para docentes y no docentes, continuidad de los programas estudiantiles y las becas, financiamiento del sistema científico y reactivación de las obras de infraestructura universitaria.

Tampoco para las demás universidades nacionales que consideraron “inadmisible y provocador” que se reconozca el pedido de una sola institución y exigieron un incremento igual al otorgado para las demás facultades.

“Como se supo ayer el de la UBA, ya se van a ir conociendo los distintos acuerdos con los que estamos tratando de sortear los problemas”, dijo hoy en su habitual conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni. “No hay ningún tipo de target o de discriminación entre unas universidades u otras. Por supuesto, diseñamos un acuerdo específico con cada una porque tienen particularidades que se deben atenderse de manera individual”, indicó.

“La propuesta realizada por el Gobierno Nacional para resolver la situación presupuestaria crítica de la Universidad de Buenos Aires muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación”, apuntaron en el comunicado. Y agregaron: “Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y no docentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.

En ese sentido apuntaron que “la situación crítica” de las universidades públicas debe resolverse “integralmente: presupuesto para funcionar, becas para estudiar y salarios dignos para sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes”.

Reclaman una actualización salarial. “La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8% en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo”, apuntaron. Y enumeraron: “no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID”.

Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Al igual que el de abril, que fue de un 8%.

