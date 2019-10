La familia del joven contó su historia y conmovió a las redes Crédito: Facebook

Facundo Di Genova SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019 • 16:15

Durante la tarde de este domingo, cuando aún no habían cerrado las votaciones, comenzó a circular por redes sociales la imagen de un muchacho, vestido con una campera deportiva celeste y una gorra con la visera hacia atrás, que estaba sentado al lado de una urna. La foto se completaba con una frase que decía: " Si votás en Moreno no lleves cosas de valor".

El meme, resueltamente racista y prejuicioso, también circuló con el título "Dame el DNI y el celu también" y hacía referencia a la imagen de Brian Gallo, quien se desempeñaba como autoridad de la mesa 0690 de la escuela Nº 63 "Eugenio Asconape" de la localidad de Cuartel V, partido bonaerense de Moreno.

La burla se viralizó de tal manera que el mismo domingo llegó a la familia de Brian en forma de meme y fue su madre quien salió a defenderlo en las mismas redes sociales donde lo estaban discriminando. Luego, se sumó la intendenta electa de Moreno, Mariel Fernández, quien obtuvo el 59,77 % de los votos como candidata municipal del Frente de Todos y doblegó a Aníbal Assef, de Juntos por el Cambio, que sacó 28,6 % y quedó segundo por una diferencia de 77.891 votos. La intendenta incluso reconoció que con Brian los une no solo el ser oriundos del mismo barrio sino también una relación familiar.

El alcance del posteo fue tal que hasta llegó al presidente electo Alberto Fernández. Lo compartió con la siguiente reflexión: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian".

"Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo... bueno les voy a contar quién es para que sepan... el Brian Gallo, mi negro, hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, señores: 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable", escribió indignada su mamá, Verónica Sagitario, el domingo a las 21.35 en su cuenta de Facebook.

"No entiendo por qué hay gente tan pero tan sin vida que quieren ensuciar a los demás. señores, gracias a Dios, mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo. Es muy bueno a tal punto que ni habla... tratemos por favor, antes de publicar, y hacer memes de gente que no conocen, fijarse... Ah, y la vestimenta no hace a las personas, por eso está como está el mundo, por esta clase de gente de m...", cerró la mamá del muchacho.

Ayer, fue la misma intendenta electa de Moreno quien contó la historia de Brian. Dijo que es "un joven de nuestro espacio político", pero además que es parte de su familia política. "Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia", reveló y sostuvo que "no se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente".

"Brian (sic) fue presidente de mesa, fue convocado por la junta electoral para esa tarea y no es la primera vez que lo hace. Tengo el enorme orgullo de contarles que participa de nuestro espacio político", reconoció la intendenta electa de Moreno, quien sucederá al peronista Walter Festa.

"Brian trabaja en una cooperativa, que es contratada por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos. Además, participa del Club de Fútbol Casa 2000, ayuda como voluntario. Allí se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio", contó Fernández, de 42 años, una de las seis mujeres intendentas electas entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y afirmó: "Sepan que hoy amo aún más a Brian. Porque se animó a ser presidente de mesa, cuando otros ni se presentan. Porque no quieren o se asustan".

"Ojalá logremos que otros jóvenes tengan tu responsabilidad, tu compromiso social, tu compromiso con el trabajo y tu compromiso político para cambiar la realidad que no nos gusta. Te felicito y estoy muy orgullosa de vos", dijo Fernández.

Su madre, Veronica Sagitario, mostró fotos de él con su familia Crédito: Facebook