Vouchers educativos: cómo y dónde reclamar si no te pagan la ayuda del Ministerio de Capital Humano

Es una de las novedades más esperadas por estos días por miles de padres y madres: saber cuándo finalmente comenzarán a cobrarse los tan anunciados vouchers educativos de 27.198 pesos que lanzó el gobierno de Javier Milei, como ayuda para el pago de la cuota del colegio para familias que envíen a sus hijos a establecimientos privados, que cuenten con el 75% de subvención o más. Algo parecido ocurre con aquellos porteños que se inscribieron para recibir la ayuda de cuota escolar que lanzó la Ciudad: en ese caso, recibirán una ayuda de hasta $30.000 para pagar el 50% de la cuota, siempre que se trate de institutos privados que reciban aportes del Estado.

La buena noticia es que, en los próximos días comenzarán a cobrar ese monto los que lograron hacer el primero de todos el trámite, que abrió las inscripciones los primeros días de abril.

Así, según se informó desde el Ministerio Capital Humano los vouchers empezarán a pagarse entre el 14 y el 21 de mayo, es decir a partir de la semana próxima, siguiendo el orden del calendario de pagos de la Anses, que diferencia por terminación del documento. Esto es, recibirán el pago aquellos que se hayan inscripto antes del 18 de abril último. Los que lo hicieron con posterioridad a esa fecha, deberán esperar al mes siguiente para recibir la acreditación de hasta 27.198 pesos, en la cuenta bancaria que declararon o bien en una billetera virtual.

1. ¿Cómo sé si soy beneficiario del programa de ayuda escolar?

En la misma plataforma en la que la familia se inscribió, se puede ingresar con usuario y contraseña y allí estará disponible toda la información acerca de los montos, las fechas de cobro asignadas y la confirmación de si el trámite resultó aprobado. Esto es porque el programa de vouchers establece ciertos filtros para determinar quiénes pueden ser beneficiarios: por un lado, el o los hijos deben asistir a una escuela privada que reciba un subsidio de entre el 75% al 100%. Pero otro factor que determina si corresponde o no el cobro es el nivel de ingresos familiares. Así, no debería superar los siete sueldos básicos, cifra estimada en $1.400.000 mensuales.

2. ¿Me van a devolver el 50% de lo que pagué por la cuota?

No. Desde el Gobierno se explicó que el 50% que se pagará corresponde a la mitad del monto de la cuota de actividades programáticas, que para el caso de las escuelas privadas con subvención igual o mayor al 75% no puede superar los 54.396 pesos. En el detalle de recibo de la cuota figuran otros ítems, como el pago de actividades extraprogramáticas, seguros y otros rubros que el colegio determina. Lo que se pagará será solamente el 50% de la cuota programática.

3. ¿Cómo y dónde reclamar si no recibí la ayuda del Ministerio de Capital Humano?

El Gobierno decidió extender el plazo para inscribirse hasta el 10 de mayo próximo, y según se informó, hasta el momento se habían registrado más de un millón de familias. Sin embargo, aquellos que se anotaron después del 18 de abril deberán esperar al mes de junio para recibir el pago, siempre vía Anses. De todas formas, la primera instancia para certificar el trámite sería ingresar al portal de la Secretaría de Educación, en la pestaña de Vouchers educativos, y con el usuario y contraseña verificar si el trámite se cargó correctamente y qué información ofrece la página sobre el caso. En caso de que se detecte algún error en la información o que se desee cambiar el lugar del cobro, se podrá modificar desde el portal de Mi Anses, ya sea mediante la página web o en la aplicación para celulares. En caso de que se requiera hacer alguna consulta o reclamo, desde allí mismo se desplegará un chat de consultas y también se podrá solicitar iniciar un reclamo, indicando el motivo, que será respondido por representantes del organismo en las siguientes horas.

4. ¿Quiénes no cobran los vouchers educativos?

Básicamente aquellos que no puedan acreditar las condiciones que estableció el gobierno nacional: ya sea, que sus hijos concurran a un colegio que recibe subvención pero que es menor al 75%. Tampoco aquellas familias que superen el ingreso mensual familiar de 1.400.000 pesos. También es posible que se haya cometido algún error en el trámite, desde la carga de la información o por algún problema técnico, que se deberá subsanar desde la misma página y en ese caso el cobro será al mes siguiente. Además, a las instituciones a las que asisten los estudiantes se les solicitó por estos días la confirmación de la información cargada por los padres en la página oficial del programa. Así, si se detectara que el chico que se inscribió no puede acreditar ser alumno regular de esa institución, el voucher quedaría sin efecto.

5. ¿Cómo saber si voy a cobrar el voucher en mayo?

El Ministerio de Capital Humano informó que aquellos que hayan realizado exitosamente el trámite antes del 18 de abril ya podrán cobrar el beneficio de los vouchers educativos entre el 14 y el 21 de mayo. Sin embargo, si existen dudas, es posible consultar el estado del trámite ingresando al portal de vouchers educativos de la Secretaría de Educación, con usuario y contraseña.

6. Si no hice el trámite, ¿lo cobro igual?

Aunque el beneficio figura a nombre del alumno o estudiante, está asociado al usuario de Anses del padre, madre o tutor de quién realizó el trámite. Cabe aclarar que no es una operación automática, es decir que si no se la realizó o si no se la realiza hasta el próximo viernes, por más que el menor quede alcanzado por las características del programa, no percibirá el beneficio. Es requisito inscribirse voluntariamente para cobrarlo.

7. ¿Quién cobra la ayuda para la cuota escolar de la Ciudad este mes?

El programa de ayuda cuota escolar que lanzó el gobierno porteño también comenzó a regir en mayo. Sin embargo, solo aquellos que realizaron el trámite de inscripción durante la primera semana de vigencia ya quedaron alcanzados por el descuento. A diferencia del programa nacional, el plan de ayuda porteño no lo cobran los padres o tutores del alumno sino que se acredita directamente en el colegio. Por esa razón, por estos días muchas familias ya recibieron el descuento del monto que les corresponde en mayo. Esto es, cuando la escuela les envió el recibo del monto a pagar en la cuota de mayo, ya figuraba un descuento a modo de crédito por el pago recibido por parte del gobierno de la ciudad. En todos los casos, se explicó, el beneficio será por tres meses. Es decir, aquellos que lo cobraron este mes, lo harán por última vez en julio, mientras que los que comiencen a recibir la ayuda en junio, recibirán el descuento hasta agosto.

8. ¿Es posible que la escuela me haya descontado menos que 30.000 pesos?

Sí. Si bien en el caso del programa de ayuda cuota escolar porteño, el monto máximo fijado es de 30.000 pesos, no significa que a todos los inscriptos se les vaya a hacer ese descuento. En este caso, si bien el programa aplica para todos los alumnos que asistan a instituciones privadas con subvención estatal, que puede ser desde 40% hasta un 100%, el tope máximo que se fijó es de 30.000 pesos. Pero, la clave es que el programa dice que se pagará el 50% de la cuota escolar, pero solo incluye la enseñanza programática. Por ejemplo, si ese rubro fuera de 45.000 pesos, por más que la cuota final sea de más de 100.000 pesos, el descuento será de 22.500 pesos.

9. ¿Dónde reclamar si no se cobró la ayuda escolar anual, de 70.000 pesos?

A principios de año, el gobierno nacional anunció el aumento en el monto de la ayuda escolar para todos los alumnos y estudiantes, acreditando la condición de alumno regular. La mayoría de las familias que hicieron el trámite, que no fue sencillo ya que la página generaba muchos errores, ya cobraron ese beneficio. Sin embargo, todavía hay personas que dicen no haber recibido el monto. Las explicaciones pueden ser variadas, desde un error en el sistema hasta un problema en la carga de datos o bien alguna otra razón por la que Anses haya rechazado el trámite. Si todavía no se cobró, lo mejor es consultar. Ya sea desde la aplicación Mi Anses, o la página web de Mi Anses, o bien, personalmente en una sucursal.

