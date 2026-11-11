“Vinimos como pudimos”: familias viajaron durante días y durmieron en el piso con tal de ver al Papa en Luján

Todavía era de noche cuando los peregrinos comenzaron a ocupar las arcadas de la avenida Nuestra Señora de Luján. Entre ellos había familias enteras que viajaron durante días desde distintos rincones del país y personas que apenas habían conseguido descansar. Todos esperaban lo mismo: ver al Papa, aunque fuera durante unos segundos.

La previa a la celebración reunía a personas que habían llegado desde provincias lejanas, familias numerosas y peregrinos para quienes los gastos del traslado representaron una dificultad.

publicidad

publicidad

La madrugada en Luján, marcada por las bolsas de dormir y las lonas en el piso Santiago Filipuzzi

Quienes habían pasado la noche allí permanecían en sus lugares, decididos a no perder el sitio conseguido después de tantas horas de espera. Algunos extendieron frazadas sobre el suelo, otros se acomodaron contra las paredes y hubo quienes permanecieron despiertos, entre conversaciones, rezos y cantos. Las imágenes de la Virgen aparecían en sus mochilas y estampitas, junto a las banderas argentinas y del Vaticano.

Con el paso de las horas, encontrar un lugar libre se volvió cada vez más difícil. A las siete de la mañana, las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzaron a sonar. “Bienvenidos a todos”, se escuchó por los parlantes, mientras los cantos religiosos acompañaban el comienzo de una jornada que, para miles de personas, había empezado mucho antes.

Los fieles llegaron desde distintas esquinas del país y también desde el exterior LUIS ROBAYO - AFP

Los peregrinos seguían llegando desde distintas provincias e incluso desde el exterior. Algunos buscaban acercarse a las vallas; otros se conformaban con encontrar un espacio desde donde pudieran distinguir el recorrido del Pontífice.

publicidad

publicidad

Raúl Pérez lleó desde La Matanza a la 1.00 de la madrugada, acompañado por un grupo de amigos. Desde entonces no se habían movido de su sector. “Fui catequista por dos años. Creo que la llegada de León es la representación de Francisco; él nos lo manda. Siento que es la unidad de los pueblos; si esto no nos une, estamos fritos. Creo que hay un cambio: nosotros mostramos que la Iglesia no está vencida”, expresó ante LA NACION.

"Si esto no nos une, estamos fritos", dijo Pérez Santiago Filipuzzi

A su alrededor, la cantidad de personas seguía aumentando. Cada nuevo grupo intentaba encontrar un lugar, aunque muchos ya sabían que no podrían acercarse demasiado. La posibilidad de verlo pasar, incluso a la distancia, alcanzaba para justificar el viaje.

Entre quienes pasaron la noche esperando estaba Luján Ponti, madre de Joaquín. Había llegado con una preocupación que no desaparecía entre los cantos ni los aplausos. “Vengo como madre a pedirle a León que nos cuide, que cuide a la Argentina. Que cuide a mi hijo, que tiene problemas con las drogas. Somos de un barrio bajo; no tengo los recursos, pero quiero un futuro mejor para mí y para mi hijo. Que lo lleve por un buen camino”, contó a este medio.

Detrás de las multitudes que acudieron a la celebración hay historias y motivaciones personales de lo más variadas Santiago Filipuzzi

publicidad

publicidad

Como tantas otras, su historia muestra que detrás de las multitudes que acudieron a la celebración hay historias y motivaciones personales de lo más variadas, e incluyen angustias familiares, dificultades económicas, búsquedas espirituales y agradecimientos.

Con las primeras horas de la mañana, el sol se volvió intenso y los fieles comenzaron a abrir los paraguas para protegerse del sol y a agitar banderas. Desde las ventanas de un hotel algunas personas observaban el movimiento. Había peregrinos sentados sobre el pavimento, otros rezando bajo las galerías y grupos que compartían agua mientras aguardaban. El calor aumentaba, pero quienes habían esperado durante toda la noche no estaban dispuestos a abandonar sus lugares.

“Me había alejado de Dios”

Entre ellos se encontraba Diego Rosa, de 33 años, que llegó caminando desde General Rodríguez. Es oriundo de San Luis y tiene cuatro hijos. Para él, la visita de León XIV representa la continuidad de un camino personal que había comenzado con Francisco. “Me había alejado de Dios y había entrado en malos caminos, y Francisco me trajo de vuelta. Por él prometí luchar por salir adelante. Me salvó la vida la fe. León sigue su camino. Gracias, solo digo gracias por traernos y que nos escuche”, expresó.

La multitud que recibió el papa León XIV en Luján Prensa: Gobernación PBA

Durante la madrugada hubo problemas en el ingreso de personas con discapacidad. Pese a contar con códigos QR o pulseras, varios asistentes no podían acceder a los sectores que les correspondían. Integrantes de la organización reconocieron a LA NACION que existían inconvenientes con la asignación de los espacios reservados. La fila siguió creciendo hasta que, aproximadamente una hora después, se habilitó el ingreso.

publicidad

publicidad

Las discusiones contrastaban con las oraciones de quienes permanecían a pocos metros, algunos sentados sobre el suelo y otros intentando descansar antes del comienzo de la ceremonia.

La euforia por la llegada del Papa Soledad Aznarez

Viajes de varios días

En medio de esa espera, Sofía Remo, de Santiago del Estero, relataba una historia que, para ella, tenía algo de providencial. Había llegado dos días antes junto con su marido y sus hijos. “Estuve esperando hasta que abrieran acá y corrí con mi marido y mis hijos. Nuestra llegada estuvo bendecida; nosotros teníamos que estar acá”, contó a LA NACION.

Durante el viaje, el automóvil familiar se averió y la continuidad del recorrido quedó en duda. “Cuando vino la grúa, no tenían para arreglarlo y de la nada aparecieron dos ángeles que nos salvaron la vida. Les ofrecimos plata, todo, y no aceptaron. Nos dijeron que siguiéramos el camino, que era nuestro destino”, recordó. La familia finalmente pudo llegar a Luján y conseguir un lugar para esperar al Pontífice.

León XIV al inicio de la celebración, vestido con los colores de Nuestra Señora de Luján Andrew Medichini - AP

publicidad

publicidad

Amalia Ribeiro, de 66 años, viajó desde Mendoza con una esperanza distinta. “Vengo porque estoy muy enferma; tengo una enfermedad en la sangre que va empeorando. Vine a pedirle a Dios, al Papa y a la Virgen un milagro. Estoy desesperada”, confesó.

Graciela Fernández viajó dos días desde La Rioja. “Este Papa está con los humildes y los abandonados; eso me llamó a venir. Dios nos pide que estemos acá y él nos convoca y está con nosotros”, afirmó.

La euforia por la llegada

La espera cambió de ritmo cuando faltaba poco para la llegada de León XIV. Luciano Pereyra comenzó a cantar y una bandera argentina se elevó por encima de la multitud. Los aplausos acompañaban la música mientras los celulares apuntaban hacia el recorrido previsto. “Acá estamos los jóvenes de la Iglesia”, cantaba un grupo de personas de distintas edades que se abrazaban y celebraban juntas. Desde otro sector respondían con una consigna que se repetía entre los asistentes: “Olé, olá, si esta no es la Iglesia, la Iglesia dónde está”.

Entonces llegó el anuncio que todos esperaban: el Papa estaba en camino. “¡Que viva el Santo Padre!”, gritaron los fieles. Los que estaban sentados se incorporaron, las banderas comenzaron a agitarse con mayor intensidad y quienes habían conseguido un lugar junto a las vallas intentaban no perder de vista el sector por donde aparecería. Más atrás, otros buscaban mirar por encima de las cabezas. Después de una noche de espera, el encuentro era inminente.

Fieles reciben al papa León XIV a su llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Luján Juan Ignacio Roncoroni - EFE

publicidad

publicidad

Cuando León XIV finalmente pasó, los cantos se mezclaron con gritos y aplausos. Algunos peregrinos comenzaron a llorar, otros se abrazaron y hubo quienes permanecieron con la mirada fija en el Pontífice, intentando aprovechar cada instante. La emoción continuó incluso después de que el Papa avanzara hacia la Basílica.

“Vinimos como pudimos”

“Estoy orgulloso de ser cristiano. Muchos no llegamos a fin de mes y vinimos como pudimos. Es un orgullo lo que se siente tenerlo acá”, sostuvo Ricardo Salazar.

María Torres, madre de ocho hijos, había llegado desde un barrio de Santa Fe. “Somos humildes, venimos de un barrio de Santa Fe donde no tenemos ni agua potable. Somos muy creyentes”, contó. Considera que este viaje es importante para su fe.

Una multitud recibe al papa León XIV en Luján Soledad Aznarez

Durante la celebración, las palabras de León XIV volvieron a despertar la emoción de los asistentes. Cuando mencionó a Francisco, los aplausos se extendieron entre la multitud. Algunos comenzaron a llorar y otros levantaron sus manos. La referencia a la Argentina y el llamado a levantarse y caminar fueron recibidos con nuevas expresiones de entusiasmo. Entre las banderas, había personas que se persignaban, otras que rezaban y quienes escuchaban en silencio, atentos a cada palabra.

publicidad

publicidad

Lucas Perrone, de 38 años, no podía contener las lágrimas. Hacía apenas un mes que había muerto su madre y había llegado a Luján para pedir por ella. “Es la primera vez que veo un Papa, no puedo creer. Nunca jamás pensé vivir algo así”, dijo mientras lloraba. En medio de una celebración multitudinaria, su emoción tenía también un motivo íntimo. La visita de León XIV coincidía con un duelo reciente y con la necesidad de recordar a su madre desde la fe.

La multitud congregada en Luján Prensa: Gobernación PBA

“Acá se llenó más que en Capital, acá está el pueblo”, afirmó Pedro Villalba a este medio. Su frase resumía la percepción de algunos de los peregrinos que habían elegido Luján por el significado religioso y popular de la ciudad. Entre quienes escuchaban la misa había jóvenes, adultos mayores, familias con chicos y personas que habían recorrido largas distancias para estar presentes. Algunos habían llegado para agradecer, otros para pedir un milagro y muchos para participar de un acontecimiento que difícilmente volverían a vivir.

La cobertura también estuvo marcada por un episodio de tensión con personal policial. Un integrante de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires impidió durante aproximadamente diez minutos que LA NACION realizara su trabajo. El efectivo no se identificó, se cubrió la placa identificatoria y, entre gritos, intentó empujar a este medio mientras esta procuraba desarrollar la cobertura.

El sol continuaba golpeando sobre los peregrinos, pero nadie parecía dispuesto a abandonar su lugar antes de que terminara la ceremonia. Entre los asistentes se distinguía al Papa vestido con los colores de la Virgen. Cuando llegaron las palabras finales, los aplausos volvieron a escucharse. “¡Vamos, Papa!”, gritaban algunos, mientras otros lloraban o se abrazaban. El cansancio de una noche casi sin dormir convivía con la alegría de haber presenciado el encuentro.

publicidad

publicidad