La increíbles fotos del daño ambiental en Pampa del Leoncito que provocó un médico en camioneta 4X4

A más de una semana de que un hombre ingresara con una camioneta 4x4 en un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en San Juan, aparecieron nuevas imágenes sobre el grave daño ambiental que ocasionó en la planicie de la Reserva Natural ubicada en Calingasta.

Las fotos compartidas en redes sociales mostraron las marcas de hasta 25 centímetros, consignó Diario UNO, que dejó la camioneta en el recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros antes de quedar atrapada.

La circulación en la zona había sido limitada temporalmente debido a que las lluvias y la acumulación de humedad habían vuelto especialmente vulnerable la superficie. Pese a esas condiciones, el conductor de la Toyota Hilux avanzó hacia el interior del área y el vehículo se atascó, lo que obligó a realizar distintas maniobras para intentar retirarla.

La recuperación natural de la zona podría demandar hasta un siglo Gentileza PaseAndo

Según el informe preliminar presentado por las autoridades municipales y especialistas locales al que accedió el medio local, el impacto generado sobre la reserva es sumamente serio. Las estimaciones técnicas señalan que el proceso de regeneración natural del suelo en esa área de la Pampa del Leoncito podría demorar incluso hasta un siglo.

Si bien tras revisar la base de datos del registro del vehículo se logró constatar que la titular de la camioneta es María del Carmen Valerio Barroso, las averiguaciones realizadas hasta el momento indicaron que había dos hombres junto al vehículo. Uno de ellos fue identificado como Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años a quien las autoridades ubicaron como la persona que conducía cuando la camioneta entró al sector restringido y posteriormente quedó atascada.

Cuando quedó encajada, el conductor habría intentado salir retrocediendo entre 200 y 300 metros, una maniobra que extendió el área afectada y multiplicó las huellas sobre la superficie. Los intentos de retirar la camioneta habrían ocasionado daños adicionales. Las personas que se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable destinada al traslado de motos, pero la estructura se enterró en el suelo. Después, una de las motos habría circulado por el sector y generado nuevos rastros.

Las huellas sobre la Pampa del Leoncito Gentileza PaseAndo

En su declaración ante la Justicia sanjuanina, consignó Diario UNO, el profesional sostuvo que su ingreso se debió a un imprevisto provocado por la falta de luz natural y la presencia de agua. Sin embargo, el juez de paz de Calingasta, Andrés Troche, negó estas versiones y aseguró que se trata de un sector señalizado y que el médico conocía el terreno de la Pampa del Leoncito.

Antecedentes

La posibilidad de que las marcas permanezcan durante décadas tiene un antecedente concreto. El medio Los Andes informó que, en noviembre de 2025, varios vehículos UTV ingresaron a la Pampa del Leoncito y produjeron huellas de entre 10 y 15 centímetros. Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan calcularon entonces que la recuperación natural podía tardar entre 40 y 60 años. Como los surcos detectados ahora son todavía más profundos, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal estimó que el proceso podría extenderse hasta los 100 años, aunque aclaró que no es especialista en la materia.

Luego de realizado el daño, la municipalidad de Calingasta difundió en su cuenta de Instagram un video en el que pueden observarse las consecuencias del ingreso y la patente de la camioneta. El vehículo, según informó Los Andes, quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras avanzan las actuaciones para establecer las responsabilidades.

“Luego de los esfuerzos realizados para preservar y recuperar este valioso patrimonio natural, y tras un temporal que permitió que el sector volviera a inundarse, favoreciendo notablemente la recuperación de su superficie y terreno, lamentablemente se registró un nuevo episodio de daño”, lamentaron desde la municipalidad en el texto que acompañó el video difundido.

El episodio también abrió una discusión sobre las sanciones vigentes. En hechos similares, Carbajal recordó que las multas llegaron a rondar el millón de pesos, pero consideró que esa suma resulta insuficiente frente a un perjuicio ambiental capaz de persistir durante tanto tiempo. Por ese motivo, planteó que la investigación avance en el ámbito de la Justicia Penal y no quede limitada a una contravención.