Día de San Francisco de Asís: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de San Francisco de Asís se conmemora cada 4 de octubre por la Iglesia Católica, una fecha que recuerda a uno de los santos más destacados de los siglos XII y XIII.

Es honrado por su historia y por haber sido el fundador de la “Orden Franciscana”, destacada por su sentido de fraternidad, humildad, sencillez y paz. Es considerado como el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.

Hoy se conmemora a San Francisco de Asís ACI Prensa

Su legado inspiró a Jorge Bergoglio a adoptar el nombre de Francisco al ser elegido papa en 2013, siendo el primero de la historia en llevar esta denominación.

La historia de San Francisco de Asís

Giovanni di Pietro Bernardone nació entre los años 1181 y 1182 en la ciudad de Asís, Italia. Hijo de un comerciante y una madre que descendía de la nobleza, contó con abundancia y fortuna desde temprana edad. Adoptó el nombre de Francisco gracias a su padre, quien se inspiró en Francia, país al que viajaba recurrentemente.

En 1205, participó de la guerra entre Asís y Perugia. Una noche, mientras se dirigía a pelear en una batalla, oyó una voz que le sugería volver a su tierra natal. Al arribar a su hogar, se dedicó a la medicación y la soledad, camino que lo llevaría a acercarse con la religión. A pesar de venir de una familia rica, destacaba por sus valores de humildad y el desapego a lo terrenal. Esta actitud inspiró a muchas personas, por lo que ganó numerosos seguidores y un cambio de paradigma en la Iglesia Católica. Sus ideas eran consideradas como lecciones de vida y a través de sus misiones, consiguió compartir estos pensamientos con miles de personas. Asimismo, era conocido por su cercanía con los animales a quienes denominaba como sus “hermanos y hermanas”.

Historia de San Francisco de Asis

En 1209, el Papa Inocencio III aceptó su solicitud para fundar la “Orden Franciscana”, la cual continúa en actividad en la actualidad. Orientada a impulsar sus valores de humildad, junto a esta orden logró ayudar a pobres y enfermos, reconstruir iglesias y brindar apoyo a quienes lo necesitaban. Uno de los hechos más recordados de su historia fue durante un retiro de 40 días. Recibió los estigmas de la Pasión, pero al no sentirse merecedor de ellos, decidió ocultar este episodio.

San Francisco de Asís falleció a los 44 años en 1226 en su tierra natal. En 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó y determinó celebrar el 4 de octubre el Día de San Francisco de Asís. Tiempo más tarde, su figura comenzó a ser venerada como patrono de los animales, patrono de animales, veterinarios y ecologistas, gracias a su compañía constante de estos seres, la naturaleza y la empatía por lo que el denominaba obra de dios.

Oración de San Francisco de Asís para pedir su ayuda

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,

donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error,

ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,

donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar,

ser comprendido como comprender, ser amado como amar.

Porque dando se recibe, olvidando se encuentra,

perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna.

Amén.