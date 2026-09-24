La línea D de subte extiende su horario este sábado 26 de octubre por el show de Lali Espósito en River Plate

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una medida especial de transporte para este sábado 26 de septiembre a raíz del recital de Lali Espósito en el estadio River Plate.

La Línea D del subte extenderá su horario habitual de servicio hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre con el objetivo de optimizar la salida de los miles de espectadores tras el espectáculo musical en el barrio de Núñez.

Según fuentes oficiales de la red de subterráneos, el operativo busca mejorar la desconcentración en una zona con alta demanda de movilidad y evitar complicaciones en el tránsito vehicular de la zona norte. El esquema operativo presenta restricciones específicas para el flujo de pasajeros durante la franja nocturna. El ingreso a las formaciones ocurre únicamente en la estación Congreso de Tucumán, cabecera norte del recorrido y punto más cercano al estadio. Los trenes circulan con un sentido único hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual simplifica la logística de transporte para el público masivo que se retira del show.

El tercer show de Lali Espósito en River Plate es lo que extendió el horario del subte D Gentileza Dale Play

Respecto a las paradas, el servicio limita el descenso de usuarios a estaciones estratégicas seleccionadas por las autoridades de transporte porteño. Los pasajeros pueden bajar únicamente en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. El resto de las paradas intermedias permanecen cerradas durante este periodo de extensión horaria. Esta decisión técnica permite distribuir de manera más eficiente a los usuarios y facilita la combinación con otros medios de transporte público.

Este tercer recital de Lali en River también está agotado, como reveló en sus redes sociales Captura X (@lalioficial)

El despliegue de este servicio nocturno forma parte de los protocolos que el Gobierno de la Ciudad implementa habitualmente para eventos masivos de gran convocatoria en la capital. Por su parte, la cuenta oficial BA Subte en la red social X comunicó el esquema a los usuarios bajo el lema: “Disfrutá del recital de Lali que de la vuelta nos encargamos nosotros”. El recital de la artista marca el cierre definitivo de la gira titulada No vayas a atender cuando el demonio llama, la cual recorrió diversos escenarios de la Argentina, Uruguay y España durante los últimos meses.

BA Subte confirmó la noticia en sus redes sociales Captura X (@basubte)

Tras este evento extraordinario, el servicio de subterráneos retoma su cronograma habitual de funcionamiento el domingo. Los usuarios deben tener presente que la restricción de ingreso único en Congreso de Tucumán rige para todo el período de horario extendido, sin excepciones, hasta la hora de finalización del operativo especial previsto para la madrugada.