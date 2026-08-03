Lali vuelve a River: cuándo es el tercer show y cómo comprar entradas

Lali anunció un tercer concierto en el estadio River Plate para el sábado 26 de septiembre, una presentación que marcará el cierre definitivo de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama. El nuevo espectáculo llegará después de sus dos shows anteriores en el Monumental y completará una serie de ocho estadios anunciados como parte del tour.

La preventa comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11, con la posibilidad de pagar en nueve cuotas sin interés con algunas tarjetas. La venta general se habilitará automáticamente una vez agotada esa instancia.

Cuándo y dónde será el tercer River de Lali

Durante 2025, Lali realizó cinco conciertos agotados en el estadio Vélez Sarsfield, que reunieron a más de 200.000 personas; en 2026 sumó dos presentaciones en River Plate, con más de 160.000 asistentes informados entre ambas fechas Gentileza

El concierto se realizará como cierre de una etapa que incluyó cinco presentaciones agotadas en el estadio Vélez Sarsfield durante 2025 y dos fechas en River Plate durante 2026.

¿Cuándo? Sábado 26 de septiembre de 2026.

Sábado 26 de septiembre de 2026. ¿Dónde? Estadio River Plate.

La fecha coincide, además, con el segundo aniversario del lanzamiento de “Fanático”, la canción publicada el 26 de septiembre de 2024 que inició la etapa artística desarrollada alrededor de su último álbum.

Cuánto cuestan las entradas para Lali en River

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 5 de agosto a las 11, durante la preventa exclusiva para clientes de Banco Macro.

En esa primera instancia, las compras realizadas con tarjetas Banco Macro Visa podrán abonarse en nueve cuotas sin interés, hasta agotar el cupo correspondiente.

Una vez finalizada la preventa se habilitará automáticamente la venta general, con todos los medios de pago. Durante esa etapa continuará disponible un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

No se informaron todavía los valores, sectores ni ubicaciones disponibles dentro del estadio.

Cómo comprar entradas para Lali en River

La venta oficial se realizará únicamente mediante la plataforma AllAccess. Para acceder será necesario:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess.

Buscar el evento de Lali en el estadio River Plate.

Acceder a la preventa desde el miércoles 5 de agosto a las 11.

Seleccionar las entradas disponibles y completar la compra.

Utilizar una tarjeta Banco Macro Visa para acceder a las nueve cuotas sin interés durante la preventa.

Cuando se agote la preventa, el sistema habilitará la venta general con todos los medios de pago. En esa instancia, las tarjetas Macro Visa tendrán seis cuotas sin interés.

El cierre de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama

Durante los shows de Lali en River hubo invitados como Dillom, Miranda! y Duki, los artistas que participaron del álbum, y contaron con una aparición sorpresa de Kylie Minogue Gentileza

El tercer River será presentado como la última gran celebración de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama, el disco con el que Lali recorrió ciudades de la Argentina, Uruguay y España.

El tour pasó por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Montevideo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Madrid, Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén.

Durante 2025, la cantante realizó cinco conciertos agotados en el estadio Vélez Sarsfield, que reunieron a más de 200.000 personas. En 2026 sumó dos presentaciones en River Plate, con más de 160.000 asistentes informados entre ambas fechas.

Aquellos conciertos tuvieron como invitados a Dillom, Miranda! y Duki, los artistas que participaron del álbum, y contaron con una aparición sorpresa de Kylie Minogue.

Un álbum con más de 200 millones de reproducciones

De acuerdo con el comunicado oficial, No vayas a atender cuando el demonio llama superó las 200 millones de reproducciones y estuvo entre los cinco álbumes más escuchados a nivel global en Spotify.

El trabajo también recibió dos reconocimientos en los Premios Gardel 2026: Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Canción Pop por “Mejor que vos”, la colaboración de Lali con Miranda!. Con esas distinciones, la cantante alcanzó las 15 estatuillas obtenidas durante su carrera.

La artista también participó recientemente del Madrid Orgullo 2026, donde se presentó ante más de 25.000 personas en la Plaza de España con un espectáculo que combinó canciones pop y un segmento de música electrónica.

El concierto del 26 de septiembre buscará cerrar ese recorrido con una nueva producción en el estadio Monumental y una celebración junto al público que acompañó la gira.