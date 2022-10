La madre del niño de 2 años que quedó encerrado en un jardín maternal reveló la reacción de la maestra

escuchar

Karen, la madre del niño de 2 años que quedó encerrado en un jardín de infantes de La Plata, reveló este viernes la reacción que tuvo la maestra de la institución al tomar conocimiento de su olvido. Además, habló sobre el momento en que el padre del pequeño llegó a retirar a su hijo y se encontró con que las autoridades ya se habían ido y acerca del impacto que el incidente tuvo en ambos. “Pensábamos que se lo habían robado”, aseguró.

En diálogo con TN, la mujer dijo sobre lo ocurrido ayer: “Mi marido fue a retirar a mi hijo como todos los días, a las 18, El jardín está hasta esa hora, pero no había nadie. Estaban las persianas bajas, cosa que nunca ocurre. Entonces, empezó a tocar timbre desesperado y a golpear la puerta hasta que me llamó a mí. No sabíamos qué hacer, no había nadie”.

De acuerdo con Karen, el padre del niño había avisado al jardín que ese día podía llegar a las 18.05 por cuestiones laborales, a lo que le contestaron que no había problema. “Él llegó a las 18.03, pero no había nadie; no hay justificación alguna por más que se quieran justificar”, se quejó la madre y agregó: “Si a mi hijo el pasaba algo, ¿quién iba a responder? Fue una desgracia con suerte”.

Así, acusó al establecimiento de “abandono” y aseguró que la explicación que recibieron por parte de la maestra a cargo de su hijo fue que este “se quedó dormido entre los peluches” y que ella no lo vio y “se fue”. “‘Me lo olvidé', me dijo la docente. Esas fueron las palabras”, enfatizó la mujer para luego referirse a los temores que los invadieron a ella y a su marido al encontrarse con el jardín cerrado y no tener noticias de su hijo.

“Cuando no lo veíamos al nene pensábamos que se lo habían robado. Mi marido lo vio 30 minutos después atrás del vidrio”, señaló Karen y afirmó que ya no dejará al pequeño al cuidado de la institución. “No puedo volver a confiar. La maestra agarrándose la cabeza me dijo que se lo olvidó, pero mi hijo no es una cosa. Para mí esto no tiene perdón, es terrible”, se quejó.

Por último, sobre el momento en el que el niño reconoció a su padre a través de la ventana, detalló: “Cuando mi hijo lo ve se pone contento, pero después se empieza a angustiar porque estaba la puerta y se dio cuenta de que no podía salir, de que no tenía a nadie que le abriera la puerta. Así que lloraba y se calmaba”.

Tras el aviso del matrimonio al 911, personal de Bomberos se trasladó al lugar con la intención de forzar la cerradura. Sin embargo, una empleada del jardín se hizo presente y abrió las puertas en forma voluntaria. “No hubo necesidad de forzar los accesos”, dijeron voceros policiales y agregaron que el pequeño fue retirado sin lesiones y en buen estado de salud.

El mea culpa de la guardería

La directora de la guardería “De paso, paseo”, de la ciudad de La Plata, Patricia Rey, reconoció que “fue un error” de la institución y las docentes haber cerrado ayer el establecimiento dejando a un niño de 2 años solo adentro, quien se había quedado dormido detrás de un “oso de peluche gigante”.

“Nos hacemos cargo del error, fue un error nuestro, de las maestras, yo hablé con los papás, les dije ´si les pido perdón es una falta de respeto´, todavía no lo puedo digerir, nos atravesó de una manera increíble, estamos muy angustiados”, dijo la directora del jardín a los medios, luego de que se conociera el episodio.

“Lo que pasó ayer fue que el jardín cierra a las 6 (de la tarde); los últimos nenes se fueron a las 6 y 7 minutos; las docentes se fueron y quedó un nene durmiendo que tenía un oso de peluche gigante encima porque él se duerme con el oso y no lo vieron, cerraron el jardín y se fueron”, explicó la directora.

Rey remarcó que, cuando se enteró, volvieron de inmediato para la institución: “Casi nos morimos de un infarto, una situación espantosa, en 32 años nunca nos pasó algo semejante, el papa llegó tarde, no es culpa del padre, a nosotros igual no nos mandó ningún mensaje, no avisó (del retraso) y los nenes tienen entrada de horario y salida acorde al horario de los padres”, detalló.

Añadió que, al llegar, “el nene estaba detrás del vidrio lo más tranquilo”, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

La directora señaló que tras el episodio mantuvo una reunión con todo el equipo docente tras lo cual acordaron “anotar en un papel todos los niños que ingresan y que salen”. “Pido perdón; esto es mi vida”, concluyó la directora.

