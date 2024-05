La Plata: denunciaron a un conductor por llevar a un perro en el techo del auto, pero sorprendió con su explicación

Escuchar

Un hombre fue denunciado este jueves por llevar sobre el techo de su auto Ford Falcon a su perro y fue registrado por las cámaras de seguridad de La Plata. En principio no se sabía si el animal era del conductor o si él se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero luego sorprendió con su explicación.

Según publicó el portal 0221, un vecino que circulaba detrás del auto le sacó una foto, pero poco se sabía del caso, que ocurrió el miércoles a las 12.42 en las calles 122 y 43, en el límite con el municipio de Ensenada, en medio del feriado por el Dia del Trabajador.

“El vehículo dobló para la estación de servicio”, dijo el vecino que sacó la foto, al medio local. Luego de capturar el momento, lo perdió de vista. “No estaba atado”, indicó, y tampoco pudo verificar si el perro era del conductor o si alguien le había avisado sobre la presencia del animal en el techo de su vehículo.

Luego de ser denunciado, el protagonista de la secuencia, Lucas, admitió su error, pero sorprendió con su explicación. En diálogo con TN, el hombre aseguró que es el perro quien voluntariamente se sube al techo del auto. “Nunca pensé que se iba a hacer tan viral. A todo el pueblo argentino le pido disculpas, ya sé que está mal, pero él es duro. Yo no lo obligo, es un placer para él”, sostuvo.

🐕🚗 Manejó con su perro subido al techo del auto y lo denunciaron: el dueño admitió el error, pidió disculpas y dijo que no lo iba a volver a hacer, pero remarcó que el perro "es duro" y que está acostumbrado a hacer eso: "Él es así, no puedo obligarlo". pic.twitter.com/k793mvRwg7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 2, 2024

A Paco, como lo llama, lo considera un hijo más y aseguró que significa “su vida entera”, pero que no lo llevará más arriba del vehículo. “No lo voy a llevar más. Me hago cargo y cometo errores, entiendo que no tiene que viajar ahí, ¿pero cómo le hacés entender?”, continuó luego.

Tras ello, ironizó: “Que [el presidente Javier] Milei o [el expresidente Mauricio] Macri se lleven el auto, pero al perro no se lo van a llevar”.

“Nunca lo atamos y si lo atamos se muere, pero yo no lo obligo a subir y mucha gente me agredió verbalmente, mucha gente que no conoce nuestra historia. Me he enterado muchas cosas, me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo”, cerró.

