La muerte de Alejandro Cohn. “Acá hay más responsables y vamos a abrir otras causas”, sostuvo Mariano, su hermano

Mariano Cohn vivió todo el juicio por la muerte de su hermano con el mismo semblante. Pensativo, sentado en la primera fila del público, acompañado por amigos y familiares, atravesó todas las audiencias del proceso que culminó hoy con tres médicos acusados de homicidio culposo. Desde aquella declaración en público durante un festival internacional de cine hasta la fría mañana de San Isidro donde escuchó el veredicto del juez Facundo Ocampo.

El primer paso para cerrar la historia. Así lo sintetizó el cineasta luego de escuchar los fundamentos y las condenas que recibieron Marcelo Toro Solano, el médico a cargo de la ambulancia que asistió a Alejandro Cohn cuando se descompensó en la vía pública, el 27 de julio de 2015, y de las médicas Ana María Sánchez y Carla Setti, las médicas que lo asistieron en la guardia del Hospital Municipal Melchor Posse, de San Isidro.

Los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, durante la última audiencia del juicio Alejandro Guyot

“Me parece bien que haya un primer avance sobre esta instancia, pero ahora tenemos que discutir en profundidad. Yo creo que hay más responsables, no solo en la atención a mi hermano, sino durante el juicio porque hubo un pacto de silencio entre los funcionarios, los médicos que hasta hoy no declararon y hubo que reconstruir toda la historia como si ellos no hubiesen participado”, sostuvo Mariano Cohn en la puerta de los tribunales de San Isidro. Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, tiene previsto recibir a la familia Cohn en los próximos días.

El cineasta también se refirió a algunos de los médicos que estaban imputados, pero que fueron absueltos en la condena. Especialmente el caso de Martín Montagna, el jefe de Guardia en el momento del hecho, que también había sido retirado de la acusación por parte de la fiscalía, encabezada por Diego Molina Pico.

“Hay otros responsables más allá de los médicos. El jefe de guardia, por ejemplo, que acá se le asignó una tarea administrativa que era lo que todo el tiempo decían desde la Municipalidad de San Isidro. Un jefe de guardia tiene tareas médicas, no administrativas, ahí hay parte de la discusión y es parte de una nueva causa que queremos abrir que tiene que ver con el encubrimiento”, adelantó.

Mariano Cohn y su padre, Mario, minutos antes de escuchar la sentencia por la muerte de Alejandro Alejandro Guyot

En efecto, durante la lectura de los fundamentos de la sentencia se habilitó el pedido de la fiscalía y de la querella para abrir una nueva investigación sobre la actuación de las enfermeras Nancy Edith Flores y Erlith Valverde, que podrían haber tenido algún grado de responsabilidad. Pero también se pedirá nuevos procesos contra peritos y funcionarios por falso testimonios y mal desempeño de sus funciones, respectivamente.

“En el mal funcionamiento entran funcionarios públicos y directivos del hospital. Vamos por otra causa más allá de la investigación de las enfermeras porque también hay falso testimonio de peritos médicos oficiales de San Isidro que intentaron cajonear toda la información”, sostuvo Cohn.

Para Cohn, además de un primer paso judicial la condena puede ayudar a cerrar la herida por la muerte de Alejandro que está abierta desde 2015. “El dolor sigue, todos estuvieron viendo a mi familia, a mis padres, pero es un dolor de alguna manera necesario para pelear porque se esclarezca esto, porque haya justicia. Hay muchas cosas que la justicia todavía tiene que resolver: qué pasó con las lesiones, cómo fueron esas lesiones. Es algo que la justicia debe resolver y responderle mis padres. Espero que pueda haber un cierre; el pedido de justicia sigue intacto de parte de mis padres y de mi hija”, cerró Cohn.

El juicio

Después de casi dos meses de debate la sentencia y sus fundamentos se leyeron hoy en los tribunales de San Isidro. Toro Solano recibió la pena de tres años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina. Respecto de Sánchez y Setti, ambas recibieron la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional y cinco 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Mientras que Martín Montagna, María Soledad Seijo y María Quiroga, los otros tres médicos que llegaron imputados al tramo final del juicio, fueron absueltos. Semanas atrás, en la audiencia de alegatos, ya habían sido absueltos Maximiliano Ragazzoli, Darío Ricardo Campos y Marina Vogelin.

Alejandro Cohn se descompensó mientras se dirigía en su moto a jugar un partido de fútbol con amigos. Fue asistido por Cecilia Masotti y su mamá, Cecilia Sanguinetti, quien lo acompañó en la ambulancia junto a Toro Solano. La mujer declaró que habló con Alejandro durante todo el trayecto y que hicieron algunas bromas, lo que permitió demostrar que el paciente estaba orientado en el tiempo, espacio y lugar.

Lo que vino después fueron dos días de terror para Alejandro y su familia, desde que ingresó lúcido a la guardia del hospital municipal Melchor Posse, de San Isidro, donde ocurrieron una serie de irregularidades que fueron parte de la investigación que culminó en el juicio por homicidio culposo y sustracción de elementos de prueba; por la segunda acusación los nueve imputados habían sido absueltos.