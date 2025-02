Guillermo Francella: de sus felices 70 años al premio que le entregan en Málaga y la cuarta temporada de El encargado

El actor argentino que más ha filmado en los últimos tiempos acaba de cumplir 70 años, el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. Y lo festejó con una reunión en su casa, con familia y amigos, que organizaron sus hijos porque él estaba en Europa. En diálogo con LA NACION, Guillermo Francella contó también cómo se prepara para recibir un premio a la trayectoria en Málaga, y adelanta que en marzo rodará la cuarta temporada de El encargado. “Es muy interesante que un festival de tanto prestigio me entregue el Premio Retrospectiva. Es halagador que me den esta distinción, el próximo de 21 de marzo. Voy a ir, por supuesto, pero no puedo quedarme porque esa misma semana empezamos a grabar El encargado 4″, detalla Francella que, además, presenta fuera de concurso la película Playa de lobos, dirigida por Javier Veiga y que protagoniza junto a Dani Rovira. “Filmamos en Fuerteventura, en Canarias, en septiembre pasado, y aprovechamos para estrenar en el festival”.

-¿Siguen las maldades de Eliseo, entonces?

-Es un personaje que genera amor y odio. A todos les pasa lo mismo, pero todos quieren que gane y no que pierda. Empezamos a grabar el 25 de marzo con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Hay incorporaciones que todavía no están cerradas del todo y no puedo contar, pero se van a sorprender. Siempre hubo muy buena onda en esta serie en la que pasó de todo, y en cada lugar que se estrenó tuvo éxito.

Una escena de la tercera temporada de El encargado, con Guillermo Francella en el rol de Eliseo

-¿Y vos lo amas o lo odias?

-Lo quiero mucho a Eliseo. Es muy singular. Es empático y angelado con la gente que vale la pena, pero hay propietarios jodidos y él les hace la vida imposible. Es un tipo de una inteligencia superlativa, que resuelve en un segundo y en un metro cuadrado; y tiene más poder que los mismos propietarios. En cada temporada encontraron una vuelta de rosca maravillosa. Todo el proceso fue muy lindo y lo disfruté mucho.

-Los encargados no estaban muy contentos con la serie al principio…

-Ya sabíamos que iba a pasar eso. Nos reíamos porque hay que entender que es una ficción y no realidad, sino no podríamos hacer nada y toda la gente se lo tomaría a mal.

De fiesta

-Acabas de cumplir 70 años, ¿cómo fue el festejo íntimo?

-Fue un festejo hermoso, con amigos y familia, aquí en mi casa. Me encantó recibirlos. Había amigos de la industria y de la vida, y la pasamos muy bien.

-¿Lo organizaste vos o fue sorpresa?

-Lo organizaron mis hijos, Yoyi y Nico, porque yo estaba de viaje. Fuimos a Italia a filmar uno de los tramos de la película Homo argentum, de Cohn y Duprat, que se estrena a mitad de año. Es una antología de 16 minipelículas cuyas historias se entrelazan para explorar las características que definen al ser argentino, y abordan desde dilemas cotidianos hasta reflexiones profundas sobre la identidad. Es un trabajo interesante porque en cada minipelícula hago un personaje diferente, desde un director de cine de fama mundial hasta un “arbolito”, que vende dólares en la calle Florida o un padre de familia promedio.

Guillermo Francella y Marynés junto a sus hijos: Nicolás y Yoyi

-Todo un desafío…

-Cada personaje implica un trabajo de caracterización extremo que lleva muchas horas de maquillaje y un cambio total en la forma de pensar y actuar. Tiene un libro maravilloso y tan bien escrito que puedo explorar desde lo sarcástico hasta lo emotivo sin perder la conexión.

-¿En esa filmación combinaste trabajo con vacaciones?

-Sí, nos quedamos paseando después. Por eso no estuve para organizar mi cumpleaños, aunque ya habíamos hablado con mis hijos y todos colaboraron.

En el festejo estuvieron sus seres más queridos: Adrián Suar, su gran amigo y compañero en la obra La cena de los tontos [de la cual ahora serán productores, en la nueva puesta que protagonizarán Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández]; Marcelo De Bellis, su coequiper en Casados con hijos; Pablo Codevila, que produjo varias obras en las que estuvo Francella; el productor de cine Carlos Mentasti; Cohn y Duprat, la dupla de directores con los que trabaja desde hace unos años; Marcos Carnevale, quien va a dirigir la nueva versión de La cena de los tontos, con estreno previsto para fines de marzo. Y, claro, estuvieron también su hermano Ricardo, sus Nicolás y Yoyi Francella y su esposa, Marynés Breña.

-Sos el actor que más filma en los últimos años, todo un privilegio…

-Tener esta racha en este momento tan difícil para la industria me pone muy feliz. Ojalá pronto se empiece a ver más ficción, más rodajes, que es lo que todos necesitamos.

