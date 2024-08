Mariano Cohn: el día de filmación con Robert De Niro que el Sindicato de Actores trató de impedir y la insólita prohibición

Escuchar

Mariano Cohn integra junto a Gastón Duprat la dupla responsable de crear dos de las producciones más exitosas del streaming local, El Encargado y Nada. En diálogo con este medio, el director compartió detalles de la intimidad de sus colaboraciones con estrellas de Hollywood y reveló las dificultades que se presentaron en el rodaje de Nada, que por la agenda de Robert De Niro requería de grabar durante el feriado del Día del trabajador en la Argentina .

“Se empezaron a hacer los trámites y el sindicato de técnicos estuvo de acuerdo con filmar el 1 de mayo. Obviamente esa jornada se paga el doble o el triple, se pone un montón de dinero. Teníamos que grabar ese día porque era una condición de De Niro: él tenía que volver a su país porque su hijita tenía que volver al colegio. Él se podía quedar sólo 10 días en la Argentina y si no filmábamos el 1 de mayo la agenda no daba. El SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) dijo que sí, pero el Sindicato de Actores dijo que no: ‘No se filma el 1 de mayo’. ¿Quién le dice que no a De Niro? Se filmaba o se filmaba”, apuntó Cohn en diálogo con Radio Mitre.

Mariano Cohn en el set junto a Robert De Niro, durante la grabación de Nada

“Finalmente terminamos filmando de prepo, igual, pero cuando se enteraron de que íbamos a filmar pusieron otra traba. Nos llegó a la productora una carta muy graciosa”, señaló Cohn. “En la primera escena con De Niro, él pidió un teleprompter (apuntador). Era una escena larga de mucho texto, íbamos a grabar mucho durante el día y en esa escena en la que él miraba a cámara necesitaba el teleprompter. Es una manera de actuar. Se ve que se enteraron en el sindicato porque había una filtración en el equipo y llegó una carta que decía que el uso de teleprompter estaba prohibido en la Argentina para los actores. La carta decía que los actores estaban obligados a saber el texto de memoria si no, no son considerados actores. “¿O sea que no estaban considerando actor a De Niro?”, preguntaron los periodistas de la mesa. “Claro –respondió entre risas Cohn–. Era delirante. Obviamente usamos el teleprompter”.

Nada es la segunda serie más vista en streaming en el país después de El Encargado y su repercusión traspasó las fronteras: en Estados Unidos, España e Italia golpeó fuerte en las plataformas. En una entrevista con LA NACIÓN, publicada en marzo de 2024, Cohn ya había comentado que se habían presentado varios problemas durante el rodaje: “Uno de ellos fue que De Niro pidió trabajar el 1° de mayo para terminar de grabar porque tenía compromisos asumidos. Increíblemente el sindicato prohíbe filmar en esa fecha, una cosa absurda y sobre todo en este caso. Con el equipo resolvimos filmar igual”, le había revelado a este medio el guionista y director.

En aquella entrevista, el dúo creativo también señaló que le gustaría hacer una segunda parte de la miniserie Nada, aunque todavía no está definido. “Tienen que alinearse algunos planetas”, afirmó Cohn en diálogo con este medio. La dupla sí reveló que el año que viene va a compartir otro proyecto con De Niro. “Cuando se iba, ya en la escalera del avión privado, nos dijo, entre risas: ‘La próxima, cuando tengan un protagónico, me avisan’”. Esta vez, la película se va a filmar en Nueva York. “ Será una comedia dramática sobre un ídolo popular en decadencia y el séquito que sigue viviendo de él como parásitos a pesar de que el tipo ya está en la lona absoluta”.

Gaston Duprat, Mariano Cohn y Robert De Niro durante la filmación de Nada

Además de ese proyecto, la dupla tiene previsto llevar adelante dos creaciones en Estados Unidos y una en España, en las que se seguirán sumando actores internacionales como Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Javier Bardem, Julianne Moore y Sigourney Weaver. Con Anthony Hopkins y Antonio Banderas van a grabar una serie de ocho episodios. La idea de hacer una serie surgió a raíz de la adaptación norteamericana del film 4x4, titulada Locked -producida por Sam Raimi y protagonizada por el actor de El Silencio de los inocentes y Bill Skarsgård, el payaso Pennywise de It- en que los creativos participaron en la producción de la versión en inglés. Javier Bardem, que por problemas de agenda no pudo participar de Competencia Oficial, también está en la lista de los creativos para hacer una película.

Julianne Moore y Sigourney Weaver son dos nombres que suenan para sumarse al elenco, aunque los productores no lo confirman. Cohn conoció a Moore durante el Festival de Venecia, donde fue jurado con ella. Ella era fan de El Ciudadano ilustre y a partir de ahí coquetea con incorporarse al film. Weaver cuando recibió el premio Goya de honor por su trayectoria destacó una película española en su discurso de agradecimiento: Competencia Oficial, a la que clasificó de “sublime”. “En su discurso, dijo: ‘Yo no voy a mandar a la trituradora mi premio Goya’. En alusión a una trituradora que tira los premios en la película. Nos contactó luego de eso”. Y ellos la invitaron a unirse.

LA NACION