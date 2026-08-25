LA NACION fue el medio más premiado por la SIP en 2026, con cinco reconocimientos

LA NACION fue el medio con más reconocimientos en los Premios a la Excelencia Periodística 2026, organizados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Obtuvo cinco distinciones: dos primeros premios y tres menciones honoríficas, por trabajos que abarcan entrevistas, infografías, cobertura de actualidad, periodismo de datos y periodismo con perspectiva de igualdad.

El resultado ubicó a LA NACION en el primer lugar entre los medios distinguidos en esta edición. Con cinco reconocimientos, superó a El País-América, que obtuvo dos -un primer premio y una mención-, mientras que los restantes medios del mundo premiados recibieron una distinción cada uno.

El concurso anual de la SIP reconoce trabajos de profesionales y compañías de comunicación de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. Un jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la organización seleccionó a los ganadores y las menciones honoríficas en las distintas categorías.

La entrega de las distinciones se realizará en octubre próximo, durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Bogotá, Colombia

Uno de los dos primeros premios para LA NACION fue en la categoría Entrevista “Alejandro Miró Quesada Garland”, por el trabajo de Hugo Alconada Mon con el escritor español Arturo Pérez-Reverte, titulado “Arturo Pérez-Reverte: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve’”.

Hugo Alconada Mon recibió el premio a la excelencia periodística de la SIP por su entrevista al escritor español Arturo Pérez-Reverte

El jurado destacó la entrevista por ofrecer “con inteligencia y profundidad, una conversación excepcional” en la que se exploran ideas vinculadas con la historia, la literatura y el poder".

El segundo primer premio correspondió a la categoría Ilustración e Infografía, por “Artemis II”, una producción del equipo integrado por Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Diana Agustina Fernández, Ezequiel Brahim y Nicolás Cassese. El trabajo abordó de manera visual la misión espacial Artemis II.

La SIP destacó que la producción logró hacer accesible un tema técnico relacionado con la conquista del espacio mediante una combinación de “rigor periodístico, creatividad y narrativa visual”.

A esos dos primeros premios se sumaron tres menciones honoríficas:

En Cobertura Noticiosa de Actualidad , la SIP distinguió la serie sobre el brote de hantavirus en Ushuaia, realizada por Fabiola Czubaj y Fabián Marelli .

, la SIP distinguió la serie sobre el brote de hantavirus en Ushuaia, realizada por y . En Periodismo de Datos , recibió una mención “Archivos desclasificados”, una investigación realizada por Bautista Otero, Ignacio Grimaldi, Nicolás Cassese, Mariana Trigo Viera, Aníbal Greco, Florencia Rodríguez Altube, Florencia Coelho, Gabriela Miño, Cinthia Savoy, Elfriede Suárez y Martín Pascua .

, recibió una mención “Archivos desclasificados”, una investigación realizada por y . En Periodismo con Perspectiva de Igualdad, una categoría incorporada por primera vez en esta edición de los premios y patrocinada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). La periodista María Ayuso recibió una mención por “Hablemos de todo sin filtro”.

Dictadura Video

Los cinco reconocimientos abarcan distintos formatos y áreas de trabajo de LA NACION: desde la entrevista y la cobertura de actualidad hasta el periodismo de datos, las narrativas visuales y el abordaje de temas vinculados con la igualdad.

Los Premios a la Excelencia Periodística de la SIP consideraron trabajos publicados entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La entrega de las distinciones se realizará en octubre próximo, durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Bogotá, Colombia.

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