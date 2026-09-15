La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cómo consultar el mapa de los locales con descuentos y promociones

La Noche de la Pizza y la Empanada tiene una nueva edición hoy, martes 15 de septiembre. La jornada gastronómica, creada por Apyce (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina), llega con importantes descuentos y promociones.

Se celebra la noche de la Pizza y Empanada Gentileza

En lo que será la 43° edición de la Noche de la Pizza y Empanada, más de 1500 comercios ofrecerán promociones especiales. Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) regirá la promoción de una pizza a la mitad de su valor y 3x2 en empanadas.

Cómo consultar el mapa interactivo de la Noche de la Pizza y la Empanada 2026

A raíz de este evento único, dedicado a los fanáticos de las harinas, muchos quieren conocer cuáles son los locales adheridos a esta festividad que están más cercanos a su zona de residencia.

Es por eso que desde Apyce idearon un mapa interactivo, disponible en este link, que te permite conocer qué comercios están adheridos a la iniciativa, como así también que promociones específicas tienen disponibles.

Además de sobrevolar la ciudad en busca de promociones, también se pueden buscar comercios específicos para saber si se unen o no a la celebración y en qué forma. Por otra parte, permite filtrar la búsqueda por zonas, lo que a su vez puede llevar a las personas a descubrir un sitio que no se conocía antes.

El mapa interactivo de la Noche de la Pizza y la Empanada muestra cómo todas las comunas porteñas tienen pizzerías o casas de empanada que adhieren a la promoción planteada por Apyce, ya sea tanto con pizzas al 50% y 3x2 en empanadas o solo con una de las mencionadas. En el apartado de cada establecimiento figuran además las condiciones de estas ofertas, que pueden ser solo en efectivo, para take away (delivery) o comer en el salón, entre otras especificaciones.

Treinta sabores de pizzas y empanadas, sólo barra o comprar y llevar.

“Es el evento gastronómico más importantes del año porque la Pizza y la Empanada tienen un lugar muy especial en el corazón de todos los argentinos. Queremos que este día todos puedan disfrutarlas”, deslizaron desde Apyce.

Qué locales ofrecen descuentos en la Noche de la pizza y empanada

Las pizzerías y locales de empanadas porteños más reconocidos se sumaron a esta edición. Enterate cuáles son algunos de los que integran la lista:

Los Maestros.

Torino Norte.

Las Cuartetas.

Pizza King.

La Nueva Guimpi.

Rao’s New York Style Pizza.

Teglia.

La Americana.

Costumbres Argentinas.

Andiamo.

La Continental.

La Guitarrita.

Piazza.

La Farola.

Don Antonio.

Tomasso.

Itálica.

Pizzería Génova.

Pizzería El Globito.

Malone.

Un evento que se repite año a año

Los amantes de las pizzas y empanadas tienen una fecha especial en el calendario donde disfrutan de estas recetas típicas del país. El evento, que se celebra hace 43 años, tiene una gran adhesión de la industria gastronómica. Según Apyce, en 2025 se adhirieron más de 1500 comercios y se triplicaron las ventas.

Hay que recordar que la Apyce nació mucho antes de la primera edición de la Noche de la Pizza y la Empanada. “La Comisión Directiva se constituyó en el mes de junio de 1939, durante una reunión celebrada en Callao 83, Buenos Aires”, recuerdan desde la organización gremial. “Allí se seleccionó un grupo de hombres quienes fueron los encargados de preparar la primera asamblea de los propietarios de pizzerías, que se llevó a cabo el 7 de julio de 1939 en el Teatro Mayo, y que dio lugar a nuestra asociación”, cuentan desde Apyce.

Las promociones en la noche de la Pizza y Empanada DIEGO SPIVACOW - AFV

En 1983 decidieron organizar la primera Noche de la Pizza y la Empanada, un evento que cundió entre los fanáticos de estas comidas, muy populares en nuestro país y con su propia historia, que se verá desplegada de nuevo este martes 15 de septiembre con la edición número 43 de la fiesta.