La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cuándo es y en qué restaurantes habrá 50% de descuento y promociones de 3x2

La 43ª edición se realizará el martes 15 de septiembre en los comercios adheridos; cada establecimiento definirá las variedades incluidas, las modalidades de compra y los medios de pago
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La Noche de la Pizza y la Empanada tendrá una nueva edición el martes 15 de septiembre, con promociones especiales en pizzerías y casas de empanadas adheridas. Durante una única jornada, los locales participantes ofrecerán 50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o promociones 3x2 en empanadas.
Será la 43ª edición de la iniciativa impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), acompañada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Cada comercio determinará qué variedades y productos estarán incluidos en los beneficios.
Qué promociones habrá en La Noche de la Pizza y la Empanada
Los establecimientos adheridos podrán ofrecer dos tipos de promociones:
- 50% de descuento en pizzas seleccionadas.
- 3x2 en empanadas.
Las condiciones no serán necesariamente iguales en todos los comercios. Cada establecimiento definirá las pizzas y empanadas alcanzadas por la promoción y si los beneficios estarán disponibles para consumo en salón, delivery o take away.
También quedarán a criterio de cada local los medios de pago habilitados para acceder a los descuentos.
La organización dispondrá de un mapa interactivo online en el que se podrán consultar los establecimientos participantes y las promociones ofrecidas por cada uno.
Una degustación de pizza y empanadas frente al Obelisco
Como antesala de la jornada, el lunes 14 de septiembre, de 11.00 a 15.00, se realizará una degustación en la Plaza Astor Piazzolla, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.
Durante la actividad se elaborarán 5000 porciones de pizza y empanadas en vivo. APYCE pondrá a disposición un bono contribución de $2000, que permitirá acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas, hasta agotar stock.
Lo recaudado será destinado íntegramente a Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de la ciudad de San Justo.
La Noche de la Pizza y la Empanada y BA24H
La edición forma parte de BA24H, la política de gestión de la nocturnidad del gobierno porteño orientada a ordenar y potenciar las actividades nocturnas, promover la convivencia y acompañar el desarrollo de la economía vinculada al entretenimiento nocturno.
Por su parte, La Noche de la Pizza y la Empanada tiene como objetivo revalorizar ambos productos como parte del patrimonio cultural argentino, incentivar la producción y dinamizar las ventas de los comercios participantes mediante promociones especiales.
Cuándo es La Noche de la Pizza y la Empanada 2026
- Fecha: martes 15 de septiembre.
- Edición: 43ª.
- Promociones: 50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o 3x2 en empanadas.
- Modalidades: cada comercio establecerá si las promociones funcionan en salón, delivery o take away.
- Medios de pago: serán definidos por cada establecimiento.
- Locales participantes: podrán consultarse a través del mapa interactivo online de la iniciativa.
Degustación solidaria frente al Obelisco
- Fecha: lunes 14 de septiembre.
- Horario: de 11.00 a 15.00.
- Lugar: Plaza Astor Piazzolla, Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.
- Propuesta: elaboración de 5000 porciones de pizza y empanadas.
- Bono contribución: $2000.
- Incluye: dos porciones de pizza o dos empanadas, hasta agotar stock.
- Destino de lo recaudado: Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de San Justo.
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