La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cuándo es y en qué restaurantes habrá 50% de descuento y promociones de 3x2

La Noche de la Pizza y la Empanada tendrá una nueva edición el martes 15 de septiembre, con promociones especiales en pizzerías y casas de empanadas adheridas. Durante una única jornada, los locales participantes ofrecerán 50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o promociones 3x2 en empanadas.

Será la 43ª edición de la iniciativa impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), acompañada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Cada comercio determinará qué variedades y productos estarán incluidos en los beneficios.

Qué promociones habrá en La Noche de la Pizza y la Empanada

La Noche de la Pizza y la Empanada Gentileza/Apyce

Los establecimientos adheridos podrán ofrecer dos tipos de promociones:

50% de descuento en pizzas seleccionadas .

. 3x2 en empanadas.

Las condiciones no serán necesariamente iguales en todos los comercios. Cada establecimiento definirá las pizzas y empanadas alcanzadas por la promoción y si los beneficios estarán disponibles para consumo en salón, delivery o take away.

También quedarán a criterio de cada local los medios de pago habilitados para acceder a los descuentos.

La organización dispondrá de un mapa interactivo online en el que se podrán consultar los establecimientos participantes y las promociones ofrecidas por cada uno.

Una degustación de pizza y empanadas frente al Obelisco

La Noche de la Pizza y la Empanada Gentileza/Apyce

Como antesala de la jornada, el lunes 14 de septiembre, de 11.00 a 15.00, se realizará una degustación en la Plaza Astor Piazzolla, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.

Durante la actividad se elaborarán 5000 porciones de pizza y empanadas en vivo. APYCE pondrá a disposición un bono contribución de $2000, que permitirá acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas, hasta agotar stock.

Lo recaudado será destinado íntegramente a Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de la ciudad de San Justo.

La Noche de la Pizza y la Empanada y BA24H

La Noche de la Pizza y la Empanada Gentileza/Apyce

La edición forma parte de BA24H, la política de gestión de la nocturnidad del gobierno porteño orientada a ordenar y potenciar las actividades nocturnas, promover la convivencia y acompañar el desarrollo de la economía vinculada al entretenimiento nocturno.

Por su parte, La Noche de la Pizza y la Empanada tiene como objetivo revalorizar ambos productos como parte del patrimonio cultural argentino, incentivar la producción y dinamizar las ventas de los comercios participantes mediante promociones especiales.

Cuándo es La Noche de la Pizza y la Empanada 2026

La Noche de la Pizza y la Empanada Gentileza/Apyce

Fecha: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. Edición: 43ª.

43ª. Promociones: 50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o 3x2 en empanadas.

50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o 3x2 en empanadas. Modalidades: cada comercio establecerá si las promociones funcionan en salón, delivery o take away.

cada comercio establecerá si las promociones funcionan en salón, delivery o take away. Medios de pago: serán definidos por cada establecimiento.

serán definidos por cada establecimiento. Locales participantes: podrán consultarse a través del mapa interactivo online de la iniciativa.

Degustación solidaria frente al Obelisco