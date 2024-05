Diana Mondino celebró el primer paso para que la Argentina ingrese a la OCDE y reconoció que será un proceso “largo y complejo”

Escuchar

PARIS.– La Argentina inició hoy oficialmente el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando la canciller Diana Mondino recibió de manos del secretario general, Mathias Cormann, la “hoja de ruta” que deberá cumplir el país antes de convertirse en miembro pleno de esa organización, que reúne a los 38 países más prósperos del planeta, que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global.

Para Argentina, la incorporación a ese organismo sería sin duda un “regreso al mundo”, como solía decir el ex presidente Mauricio Macri. Comienza ahora un muy exigente proceso de evaluación de parte de 26 comités sobre múltiples cuestiones, que incluyen las instituciones, la economía la sociedad y el medio ambiente, con el objetivo de ponerse a la par de ese cuerpo que exige 250 buenas prácticas y estándares internacionales. ¿Cuánto tiempo llevará ese proceso? Podría incluso llegar a la década: Chile demoró seis años, Colombia 8.

Visiblemente satisfecha, Mondino reconoció ante un reducido grupo de periodistas, reunidos en la sede de la OCDE de la capital francesa, que “el acceso a la organización será largo y complejo”.

“Hay una significativa cantidad de comités en los cuales Argentina ya había comenzado a participar. El proceso se aceleró muy significativamente en los últimos cuatro meses, durante los cuales hemos hecho un esfuerzo importante para lograr llegar a esta fecha. Ahora empieza el trabajo serio, porque tenemos que ir respondiendo a una cantidad de exigencias sumamente importantes donde tendremos que establecer las políticas —ya que cada país establece sus propias políticas— en base a los consejos que le dan los otros miembros de la OCDE. Y esas políticas están destinadas a que cada uno de los sectores a los que están orientadas esas políticas puedan mejorar y prosperar”, dijo.

Según Mondino, “todos los puntos (exigidos en esa hoja de ruta) serán difíciles de mejorar”.

“Porque hay temas que son muy variados. Hay 26 comités, pero hay más de 250 iniciativas en las cuales hay que trabajar. Lo más importante es establecer reglas. Cada país tiene una situación diferente. No se puede tomar lo que han hecho otros y copiarlo. Lo importante es hacerlo en forma tal que fomente el crecimiento y el desarrollo. Si bien no todos los temas son económicos, se necesita tener una estabilidad económica para que los otros temas puedan contar con los recursos necesarios”, precisó.

-La Argentina tiene que pagar ese proceso…

- Sí. Y después será aun más caro. Porque cuando uno es miembro se vuelve todavía más caro.

-¿Eso está calculado?

- Sí, se lo calcula en base a la cantidad de horas que le dediquemos a todo esto. Se establece el monto total de lo que se paga en función de nuestra eficiencia. Eso es un fuerte incentivo que tenemos para hacer las cosas bien desde el primer momento.

-¿Y cuáles son las dos personas que van a ocuparse del proceso? La OCDE pide que sean dos: una en París y otra en Buenos Aires.

- En Argentina el tema será seguido por Cancillería. El coordinador de todo será Héctor Marcelo Cima (que forma parte de la delegación que viajó a París) y que será designado por decreto presidencial para esta tarea, y que actualmente está a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

-Uno de los objetivos de la OCDE es favorecer la inclusión social. ¿Cómo se inscribe esto en el actual proceso inflacionario de Argentina?

- No hay nada que facilite más la inclusión social que terminar con el flagelo de la inflación. Tenemos que considerar que Argentina venía con una inflación a un ritmo absolutamente desbocado y que esto —una vez que la inflación realmente baje y se mantenga en forma permanente en ese nivel— ayudará a toda la población a poder concentrarse en otros temas. Con respecto a las políticas que se han tomado mientras trabajamos para que baje la inflación, no nos olvidemos que en la primera semana de este gobierno, Argentina más que duplicó los beneficios sociales para niños y jóvenes, para la prestación Alimentar, que es un subsidio a la comida. Y esto es lo más importante, eliminó la intermediación que había en esos planes que llegaba al 30%. O sea, la gente más humilde es la que recibió muy rápidamente un beneficio inmediato. Repito: lo único que logrará esos beneficios para la población y una reducción drástica de la inflación será que logremos reglas claras.

Interrogada sobre la decisión de la compañía aérea Cubana de Aviación, que suspendió sus vuelos a Argentina porque el gobierno no le da combustible, Mondino afirmó que Argentina todavía subsidia mucho el combustible y que también subsidiaba aerolíneas extranjeras. “Cubana de Aviación no es la única”, agregó.

En cuanto a un posible viaje del presidente Milei a Ucrania, la ministra aseguró que “se está trabajando sobre su agenda internacional.

Hoy con @DianaMondino y @MathiasCormann en @OECD.



Un día histórico para Argentina dado que recibimos la hoja de ruta de acceso a la OCDE para nuestro país! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/O3C76ELHig — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 2, 2024

“La verdad es que afortunadamente estamos recibiendo muchísimas invitaciones. Pero, por otra parte, el cúmulo de trabajo que tenemos es monumental. Ayer recibió media sanción una ley que conseguirá un profundo proceso de desregulación de la economía argentina. Hay muchos temas en los cuales se está trabajando simultáneamente. Creo que el presidente tiene mucho interés en ir a Ucrania, y su posición ha sido clara en el apoyo a ese país”, dijo.

-¿Acaso la OCDE monitorea las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que suele poner el acento en la situación social, los problemas en la educación y los niveles de pobreza alarmantes de Argentina?

- No sé si la OCDE las monitorea. Si lo hace, agradeceremos el esfuerzo adicional. Pero nosotros somos los principales interesados en monitorearlas para mejorar. No solo para cumplir con las metas. Tengamos en cuenta las políticas que se han implementado hasta ahora y los fondos que se desembolsaron hasta hace poco con políticas perversas para aumentar la pobreza: cerramos la economía, se impusieron precios controlados, se limitó el acceso de la gente a distintos puestos de trabajo. Todo eso es lo que estamos desmantelando ahora. Y no será fácil. Por ejemplo, gracias a los subsidios a la energía una familia promedio pagaba en algunos casos solo el 8% del valor de la energía que recibía. Claramente ese proceso de desmantelamiento es un verdadero problema para el bolsillo de la gente que tiene que pagarlo. Pero mucho más grave es mantener este sistema.

-Usted vuelve de China. ¿Puede hacer un breve resumen de ese viaje y sus resultados?

- Fue un viaje muy intenso. Fueron cuatro días en Shangai y Pekín. Se trabajó muchísimo desde el punto de vista del sector privado argentino que nos acompañó y el sector privado chino con quienes tuvimos encuentros, y también en el área diplomática. Creo que todo fue muy bien. Que todos entienden la situación económica que estaba atravesando Argentina y la necesidad de cambiar. Mantenemos nuestro compromiso de tratar de cumplir en lo posible con todos lo que asumió el gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso de las represas que ya habían sido suspendidas antes. Tantos problemas habían tenido esas represas que se está por firmar la décimo-segunda enmienda. Entonces, que nosotros estemos abocados a resolverlo es francamente novedoso para ellos. En muchísimos otros casos se está tratando de trabajar y continuar. El swap… Llevamos dos décadas de swaps. No sé por qué ahora todo el mundo se preocupa, porque ha sido una política del Banco Central desde hace muchísimo tiempo.

Por último, Diana Mondino se negó a confirmar la intención de Javier Milei de “romper” con el llamado Sur Global.

“Lo que nosotros queremos es una democracia liberal en donde la gente pueda trabajar. ¿Cuál es el mejor mecanismo? Cada uno irá decidiendo a su manera. Nosotros no creemos en el alineamiento. Sí creemos en que pueda haber una cooperación. Sí creemos en que pueda haber una convergencia de intereses. Y en cada caso, iremos viendo”.