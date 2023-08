escuchar

LA PLATA.– La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra anegada y hay alerta amarilla tras acumularse 130 milímetros de agua. A las precipitaciones, anoche se sumó la caída de granizo y las familias más vulnerables en la periferias, instaladas en las inmediaciones de los arroyos El Gato, Regimiento Maldonado y Pérez, atraviesan una difícil situación con el agua dentro de sus hogares.

“¿Dónde está Defensa Civil? ¡Mirá hasta dónde llega el agua! ¡Hasta la cintura!”, fueron las frases más dramáticas que se registraron durante esta madrugada en los barrios castigados por el temporal. Los testimonios de personas atrapadas en sus hogares con crisis de pánico se reiteran, pese a que aún no se registran víctimas fatales.

“ El techo de mi casa se rompió por las piedras que cayeron en la madrugada. Tuve que sacar a mis hijas y a los mayores. Ahora estoy sola esperando que suba el agua y no me voy para evitar los robos ”, se lamentó Vanina Kosteki vecina del arroyo Pérez. “Esto ya lo viví en 2013 cuando tuve 1.80 metros de agua adentro de mi casa. Ahora el agua aún no subió a ese nivel, pero Defensa Civil no está”, dijo la mujer que vive en Los Hornos.

“Estamos complicados en toda la periferia de la ciudad. Hay entre 30 y 50 centímetros adentro de cada casa. Ya se han mojado las camas ”, dijo Juan Cabrera vecino de Melchor Romero. “La 515 y 181 la calle parece un arroyo más, todo tapado de agua ”.

“Hay aludes de tierra, el agua avanza sobre los barrios. Se puso muy complejo. La gente sale con ayuda de Defensa Civil y de Bomberos”, afirmó Juan Cabrera.

“En la otra cuadra de mi casa hay gente que ya tiene un metro de agua -dijo Víctor Purdie, de la Asamblea Vecinal Villa Elvira, que vive en 6 entre 94 y 95 a dos cuadras del Arroyo Maldonado- Ya en la puerta tengo 40 centímetros”.

En la periferia, grandes masas de agua circulan anegando todo a su paso: hay barrios enteros afectados. “Los barrios de las zonas circundantes como Villa Elvira, Melchor Romero, Barrio Futuro y Los Hornos están cubiertos por agua”, se informó desde la Asamblea de Inundados a LA NACION.

Inundaciones en La Plata

“Están llegando todo tipo de demandas. Lo más fuerte es que no está funcionando o no alcanza a ser efectivo el equipo de defensa civil”, se informó desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que dirige Andrés Larroque.

La Municipalidad de La Plata declaró alerta amarilla e instaló un centro de evacuación en la localidad de Los Hornos para las familias afectadas; en especial, aquellas instaladas de manera irregular en los afluentes de los arroyos.

El operativo oficial comenzó anoche con la convocatoria del Comité Operativo de Emergencia municipal, que recomendó a la ciudadanía permanecer en un lugar seguro, no tocar cables ni postes de luz y retirar objetos que puedan volarse.

Inundaciones en La Plata

“Los equipos se encuentran asistiendo a las familias afectadas y recorriendo aquellas zonas que por la intensa lluvia caída y la crecida de los arroyos se encuentran con anegamientos temporarios”, explicó la subsecretaria de Gestión del Riesgo del municipio, Martina García.

Y agregó: “En paralelo, se llevan a cabo otras acciones en la vía pública, a través de las delegaciones, para asistir a familias que reportaron el ingreso de agua a sus viviendas. El crecimiento de la ciudad en muchos sectores se consolidó debajo de la cota de los arroyos, eso está ocasionando el ingreso de agua a los hogares”.

Mapa de las lluvias caidas en La Plata

Las lluvias caídas no alcanzan a la mitad del registro de la inundación de 2013, cuando cayeron 390 milímetros de agua en pocas horas y se registró un saldo de al menos 89 muertos en esta capital.

De acuerdo con el informe oficial, hasta el momento no se registran muertos y no hay víctimas de gravedad. No obstante, la situación es desesperante para las familias que quedaron atrapadas con el agua dentro de sus hogares. Los primeros puestos de evacuación están instalados en 7 y 77 y 78, así como en 137 y 61; en la escuela N°9 de Arana; en el club Chacarita Platense, de 30 y 74; en los clubes Romerense y San Juan Bautista; en el Club Olimpia, de 142 y 66; y en el Centro Paraguay, de 52 y 146.

“Hay camiones y ambulancias que pasan a buscar a la gente y la llevan a un tinglado”, dijo Ana María, que vive en 7, entre 77 y 78.

Debido a la magnitud de la inundación, que alcanza también a la vecina localidad de Berisso, el gobernador Axel Kicillof suspendió un acto que tenía agendado esta tarde en la localidad de Tolosa.