escuchar

Un importante siniestro vial se registró ayer en el partido bonaerense de La Plata cuando el conductor de un auto se descompensó en pleno viaje, perdió el control del vehículo y provocó un triple choque.

Según el sitio local 0221, el incidente ocurrió en horas de la tarde sobre el Camino Centenario, a la altura de la calle 511, cuando el hombre de 72 años se desvaneció al volante e impactó a bordo de un Toyota Corolla a otros dos rodados: un auto modelo Ford Focus y una camioneta Ford Ecosport que se encontraban detenidos en el semáforo.

Accidente de tránsito en La Plata Gentileza: 0221

Fuentes policiales indicaron que el conductor del Corolla, cuya identidad no trascendió, resultó herido como consecuencia del impacto y debió ser asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que luego lo trasladó al Hospital Italiano. “Si bien no sufrió heridas, aún se hallaba descompensado”, indicaron los voceros.

En el lugar del hecho se llevaron a cabo las pericias correspondientes y se iniciaron actuaciones por “lesiones por accidente”. En la investigación del suceso participa personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la municipalidad, que busca constatar la dinámica del siniestro vial.

Accidente de tránsito en La Plata Gentileza: 0221

Choque y muerte en Rosario

Un día antes, un motociclista de 40 años murió al chocar contra una combi en un cruce de rutas del suroeste del Gran Rosario. El siniestro también ocurrió en horas de la tarde cuando la víctima, que salía de trabajar, circulaba por la ruta A-012 y al cruzar la ruta 18 fue atropellada por una combi en circunstancias que se investigan, lo que le provocó una muerte instantánea a pesar de que utilizaba casco, informaron fuentes policiales a Télam.

De acuerdo con testigos del hecho, el motociclista impactó contra el asfalto y el golpe fue tan fuerte que resultó fatal.

Si bien la víctima fue identificada, su nombre no trascendió a la espera de que la noticia fuera comunicada a la familia. En tanto, el chofer e la combi fue llevado a la comisaría de la vecina localidad de Piñero para prestar declaración.

LA NACION