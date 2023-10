escuchar

Un operario de una fábrica de la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, La Plata, murió tras protagonizar un grave accidente mientras manejaba un autoelevador. De acuerdo con las primeras informaciones, el joven de 25 años realizaba una maniobra con la máquina en la zona del playón cuando volcó e impactó contra el pavimento. A raíz de su fallecimiento, la Justicia inició una causa para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Según el sitio local 0221, el incidente se registró en las instalaciones de la compañía Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (Mafissa), ubicada en 44 y 185, y la víctima fue identificada como Pablo Agustín Gutiérrez.

Si bien el caso es objeto de investigación, testigos entrevistados por la Policía aseguran que el siniestro fatal tuvo lugar cuando el operario circulaba a bordo del autoelevador por la zona del playón y de un momento a otro intentó doblar, pero la máquina se desestabilizó y volcó. En ese contexto, Gutiérrez se golpeó la cabeza contra el pavimento y quedó tendido en el suelo.

A raíz de lo sucedido los encargados de la fábrica dieron aviso con urgencia a la línea de emergencias y al complejo fue enviado el personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que de acuerdo con lo indicado por los voceros no entró al predio ya que este cuenta con un servicio propio de emergencias que se ocupó de asistir al damnificado. A pesar de los intentos, se informó que los médicos no pudieron hacer nada para reanimar al joven y se constató su fallecimiento.

Por el hecho intervino la UFI°10 del Departamento Judicial de La Plata y el caso fue caratulado como “muerte por accidente”. No obstante, en la escena se llevaron a cabo una serie de pericias que deberán ser analizadas en conjunto con el informe de autopsia para esclarecer la dinámica del accidente laboral y la eventual responsabilidad de la compañía.

