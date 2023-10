escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A partir de los últimos reportes de actividad volcánica, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile llevó a color amarillo el alerta técnica del volcán Villarrica, ubicado a unos 370 kilómetros de esta ciudad. Hasta ahora, regía un alerta naranja por una actividad anormal del macizo.

“Se mantiene la zona de potencial peligro volcánico proximal en un radio de 2 kilómetros con respecto al cráter activo”, indicaron desde el Sernageomin. Cercano a la ciudad chilena de Pucón, el volcán Villarrica posee 2847 metros sobre el nivel del mar (msnm) y tiene influencia en diversas localidades de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, señaló: “Baja la alerta. Esto no significa que ya no siga la alerta, pero sí que baja y que las restricciones son menores, porque ya no son cinco kilómetros, sino que son dos”. A partir de las nuevas recomendaciones, se reanudarán las clases presenciales a partir del martes en la región. Y volverá a abrir el Parque Nacional Villarrica. De todos modos, se mantiene la prohibición de acceso al cráter.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile advirtieron que en los últimos días “los parámetros instrumentales del volcán han mostrado un retorno paulatino hacia niveles moderados de actividad”.

“Fenómenos superficiales”

Agregaron que “los fenómenos superficiales han perdido potencia y recurrencia, por lo que se concluye que el proceso anómalo iniciado en los últimos días del mes de septiembre ha perdido paulatinamente potencia, disminuyendo la posibilidad de evolucionar hacia fases más energéticas. Sin embargo, en el contexto actual no se descarta la ocurrencia de actividad explosiva que pueda afectar la parte alta del edificio volcánico”.

El volcán Villarrica durante una erupción en 2015 Archivo

Por la actividad del volcán Villarrica, se mantiene la alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue en la Región de La Araucanía y para la comuna de Panguipulli en la Región de Los Ríos.

Fuentes del Municipio de Pucón informaron que se realizan varias gestiones y reparación de rutas utilizadas como vías de evacuación. A su vez, la Dirección General de Aeronáutica Civil estableció un área de protección para el vuelo sobre el volcán Villarrica, denominada Zona Peligrosa, cuyo límite lateral está determinado por un radio de seis kilómetros centrado en el volcán y con un límite vertical de 1.700 metros sobre la cima.

