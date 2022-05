La polémica despedida de “Chapu”, el motochorro asesinado a puñaladas por una joven de 27 años

El miércoles pasado, una joven de 27 años se resistió al robo de dos motochorros y terminó asesinado a puñaladas a uno de ellos. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, en Quilmes. Horas después del asalto frustrado, las fuerzas de seguridad lograron identificar al delincuente que perdió la vida.

El joven que murió se llamaba Rodrigo Manuel Yugar (21), más conocido como “Chapu” o “Chapulin”. Yugar falleció luego de que la mujer lograse asestarle un cuchillazo limpio en el pecho, a la altura del corazón -arma blanca que le quitó durante un forcejeo al segundo de los ladrones-.

“Chapulin” solía compartir la mayor parte de sus gustos y actividades a través de Facebook. Allí se mostraba como ferviente hincha de Quilmes y subía pasajes y versículos de la Biblia y letras de canciones. Entre tantos otros interpretes, preferías las creaciones del rapero de Puerto Rico Farruko.

Quizás mi vida dure poco se que todo tiene su final pero mientras este de pie, Ni un poquito le voy a bajar 🎶🎶 Posted by Rodrigo Yugar on Saturday, March 12, 2022

La despedida de “Chapu” en redes sociales

Fue a través de la misma plataforma que un puñado de allegados, conocidos y seres queridos de Rodrigo presentaron sus respetos, ofrecieron sus condolencias y lamentaron la muerte del hombre nacido en Quilmes. El primero en hacerlo, como comentario de una de sus fotos, fue su hermano: “Estoy muerto”.

Tras mostrarse devastado por la pérdida de su familiar, agregó: “No tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma y para siempre Chapu. Hasta nunca”.

En esa línea, un amigo le dedicó una palabras. “Despertarme y ver esto. No lo puedo creer, Chapulín, toda una vida por delante que seguir. La última vez que te vi fue cuando te trajimos de la parada con tu mamá. Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir”, escribió.

La última intervención llegaría por parte de un segundo amigo, quien sostuvo: “Cuánto dolor Dios, por qué no me escuchaste cuando te hablé Chapu, te vamos a extrañar siempre, dejaste un vacío inmenso en nuestras vidas. Que Dios te tenga en la gloria, volá alto Chapu”.

Cómo se produjo el intento de asalto

El episodio tuvo lugar en la esquina de las calles 846 y 895. La joven -cuya identidad se mantuvo reservada- salió de su casa para dirigirse a su trabajo y luego de cruzar la calle fue interceptada por dos hombres (Rodrigo Manuel Yugar y Kevin De Vaux) que se desplazaban en una motocicleta.

Rodrigo descendió del rodado simulando tener un arma de fuego e intimidó a la joven, a la que amenazó para que entregara sus pertenencias. La víctima del asalto abrió su cartera y le rogó al delincuente que no le robara nada. A pesar de sus súplicas, el hombre de 28 años no depuso su accionar.

En esas circunstancias, la mujer comenzó a tironear de la cartera con el asaltante y el conductor de la moto bajó de la misma y extrajo una cuchilla, mientras que le gritaba a su cómplice que le disparara a la chica. Luego, forcejeó con el delincuente que portaba la cuchilla y logró sacársela.

Acto seguido, apuñaló en el pecho al “Chapu” que cayó al suelo malherido. Posteriormente, la mujer de 27 años comenzó a gritar y a solicitar auxilio, por lo que salieron sus padres a la calle, mientras que el asaltante ileso escapaba a bordo de la moto, dejando a su cómplice en el lugar.

Rodrigo murió desangrado a raíz del ataque efectuado con el arma blanca en el lado izquierdo superior de la tetilla izquierda. En tanto, luego del análisis de las cámaras de seguridad, fue detenido en Quilmes Kevin, quien ese entonces era visto como el presunto propietario de la moto utilizada para el robo.

En la investigación, Interviene en la causa el fiscal Jorge Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes, quien resolvió además que la joven asaltada permaneciera en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.