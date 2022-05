El contundente mensaje de Connie Ansaldi a Facundo Arana tras las declaraciones de Romina Gaetani

Luego de que Romina Gaetani acusara públicamente a Facundo Arana de “agresiones y actitudes violentas”, ocurridas durante el rodaje de la telenovela Noche y día (eltrece), la polémica no dejó de crecer. Las declaraciones tomaron por sorpresa a más de uno y varias figuras del medio comenzaron a inclinarse por uno u otro bando. Connie Ansaldi fue una de ellas y le escribió un mensaje al actor en medio del conflicto.

Invitada al living de LAM (América), Gaetani repasó su carrera y habló de los actores con los que vivió romances de ficción, entre ellos Benjamín Vicuña, Luciano Castro y Facundo Arana. Las palabras que tuvo sobre el marido de María Susini encendieron las alarmas. “Él tuvo actitudes violentas conmigo, de griterío, de palabras que no están buenas, de golpes en la mesa. Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón, ¿no?”, dijo la actriz, quien además repasó un altercado durante una fiesta de la revista Paparazzi donde la trató de “put... fapolera”.

Por su parte el actor compartió con Yanina Latorre una serie de chats, con fecha de 2019, que tuvo con Romina. Intercambiaron una serie de mensajes luego de que ella le enviara el videoclip de una canción que hizo con su banda, a lo que él, tras verlo, le respondió : “Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste (...)”.

Facundo Arana y Romina Gaetani fueron compañeros en 2014 cuando grabaron la novela Noche y día gentileza El trece

Si bien el actor negó las acusaciones y se debatió en que acciones tomar al respecto, finalmente confirmó a través de su cuenta de Instagram que debido a lo sucedido, su representante legal sería Fernando Burlando. Asimismo, varias personas del medio comenzaron a pronunciarse al respecto y eligieron una de las posiciones. Maju Lozano se puso del lado de la protagonista de Herederos de una venganza y recordó que ella también vivió una situación similar un tiempo atrás. Al mismo tiempo, Arana fue respaldado por María Susini, que se cruzó con Ángel De Brito para defender a su marido.

La palabra de Connie Ansaldi

Otra que salió a bancarlo fue Connie Ansaldi, quien eligió hacer un posteo para referirse a la relación que tiene con el actor desde hace mucho tiempo. “Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio”, escribió en su Instagram.

“A mi no me van a contar cómo SOS - enfatizó con mayúscula -, ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros”, comenzó a escribir. Y agregó: “Tampoco me pueden decir con qué poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos”.

El mensaje de Connie Ansaldi a Facunda Arana tras 20 años de amistad (Foto: Instagram @connieansaldi)

Asimismo se refirió a la personalidad del actor y comentó: “Sé de primera mano de tu don de gente y bonhomía. De tus imperfecciones propias de la naturaleza del ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto”.

A su vez hizo alusión a quienes salieron a criticarlo y acusarlo públicamente. “Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a sí mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos”. Y sumó: “¡Pobres de aquellos a los que les tienen que contar quién sos ya que ellos no pueden contar con vos. Ni siquiera sé si cuentan consigo mismos! ¿Contarán acaso los cuentos del que padece en perpetua narrativa su propia destrucción asistiendo como testigos mudos a logros ajenos?”.

"Contar con tu amistad es un privilegio", las palaras de Connie Ansaldi en defensa de Arana tras las acusaciones (Foto: Instagram @connieansaldi)

Acompañado por dos imágenes juntos, Ansaldi defendió al actor y terminó el posteo con un contundente mensaje: “Es un orgullo para mí publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos que sos mi amigo. Y que te quiero mucho”. Por último, otras figuras también se sumaron a la novela y comentaron la publicación en una muestra de apoyo al protagonista de Vidas robadas. Entre ellas están Majo Martino y Sabrina Garciarena, quien escribió: “¡Claro que si! Te quiero amigo” y arrobó la cuenta del actor.