La revolución de los pacientes: médicos, nutricionistas y especialistas salen del consultorio para enseñar prevención cardiovascular

La consulta terminó, pero las dudas recién empiezan. Más de una vez, las preguntas aparecen cuando el paciente ya está en su casa, lejos del consultorio y frente a una oferta inagotable de información online que un algoritmo retroalimenta sin asumir ninguna responsabilidad. Es ese espacio el que la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (Fundación SAC) quiere ocupar con una propuesta inédita: un Congreso de Pacientes, que se realiza este viernes, en paralelo al 52° Congreso Argentino de Cardiología.

El encuentro es en el predio de La Rural, en Palermo, de 10 a 18, con acceso gratuito para la comunidad. El ingreso es por avenida Sarmiento 2704 y el programa se puede consultar acá para elegir en qué actividades participar.

“Nuestra vocación es el paciente. De nada sirve que hablemos entre nosotros si el mensaje no le llega directamente, si no logramos que tome conciencia de que las enfermedades que son muy silenciosas, como la diabetes o la hipertensión, no dan síntomas y que se enteren cuando llega el infarto”, dijo Sandra Swieszkowski, presidenta de la Fundación SAC. “Un 20% de los pacientes se enteran de que eran diabéticos cuando se infartan, por ejemplo”, citó en diálogo con LA NACION, junto a Sebastián Galdeano, vicepresidente de la entidad y director del Programa Sonqo Calchaquí, el corazón de la montaña.

La agenda incluye sesiones sobre medicina digital, una guía para poder aplicar a la rutina las recomendaciones del cardiólogo o el médico de cabecera en cada consulta, cocina en vivo para preparar viandas cardiosaludables, cambios que acompañan la longevidad, una demostración de por qué el ejercicio es “un remedio eficaz y seguro que no se vende en farmacias” combinado con un test de resistencia más una serie de ejercicios para realizar hasta sentados y una sesión para aprender a tener el corazón “en calma” en tiempos en los que hay que aprender a gestionar altos niveles de estrés que impactan de manera directa en la salud y la calidad de vida.

Agenda del encuentro Gentileza Fundación SAC

La idea de reemplazar las jornadas de ediciones anteriores por un primer congreso exclusivo para pacientes, pero con información y un formato similar al de los encuentros científicos de la especialidad, partió de una observación reiterada en las consultas: los pacientes acceden a diario a una enorme cantidad de información sobre salud a través de sus dispositivos, pero, también, a mucha desinformación.

El riesgo, según explicó Swieszkowski, es que terminen expuestos de manera reiterada a contenidos similares, sin poder contrastarlos con evidencia científica. Redes sociales, motores de búsqueda y, ahora, asistidos por IA se volvieron herramientas habituales para buscar respuestas. “El algoritmo retroalimenta mis creencias”, advirtió, en esa línea, la cardióloga.

Mirada crítica

De ahí que el programa del congreso incluya actividades guiadas con charlas orientadas a desarrollar una mirada crítica sobre la información relacionada con el cuidado de la salud y a identificar fuentes confiables. Con esto buscan acompañar un rol cada vez más activo de los pacientes o incentivarlo para tomar las mejores decisiones, más allá del consultorio.

“El sentido de este 1° Congreso de Pacientes es, fundamentalmente, llegar con información confiable y científica a los pacientes, pero que también sea clara, dinámica y divertida porque también es importante no sólo lo que uno sabe para poder enseñar y explicar, sino también saber comunicar esa información. Elegimos para el congreso de pacientes profesionales con mucha autoridad científica, pero también buenos comunicadores de esa información, lo que consideramos clave para lograr efectivamente la prevención cardiovascular”, explicó Swieszkowski.

Sandra Swieszkowski y Sebastián Galdeano, presidenta y vicepresidente de la Fundación SAC, con los últimos preparativos en el predio de La Rural Fabiola Czubaj

Además, según anticipó, los asistentes van a poder conocer lo que sus cardiólogos viven en un congreso de la especialidad. “Durante un día, los pacientes van a poder experimentar lo que nosotros hacemos en tres días, con 18 sesiones en simultáneo, desde la mañana hasta la noche y más de 300 mesas con temas para actualizarnos y aprender”, expresó.

Además, la agenda incluirá actividades prácticas. Mientras la cocinera Felicitas Pizarro prepara recetas y viandas, nutricionistas de la Fundación SAC traducirán a la práctica lo que los médicos aconsejan de palabra. Y esto es porque es en la alimentación sobre lo que más información contradictoria circula. El kinesiólogo Sergio Verón enseñará cómo combatir el sedentarismo con pausas activas, junto a otros invitados más.

“Vamos a hablar de lo que a todos nos viene bien hacer”, resumió Swieszkowski, ya sobre los temas elegidos para esta primera edición del congreso. “Esto no reemplaza la consulta médica al paciente en particular, pero sí lo que queremos transmitir es lo que todos podemos hacer -continuó-. Todos podemos hacer ejercicios, comer mejor de lo que lo estamos haciendo, preparar viandas cardiosaludables, gestionar el estrés y descansar más. Son todos factores de riesgo que podemos corregir: dormir mal, el sedentarismo, la obesidad y el estrés lo son, sobre todo este último. Después del tabaquismo y el colesterol alto, el factor de riesgo más importante para el infarto es el estrés. Hay que aprender a poder reconocerlo y saber que se puede gestionar”.

Presentación en el 52° Congreso Argentino de Cardiología: 37 autores de la Fundación SAC elaboraron el libro "Diálogos con el corazón" para contrarrestar la desinformación sobre salud cardiovascular Fabiola Czubaj

El libro Diálogos con el corazón, que la Fundación SAC presentó el miércoles pasado tras la ceremonia de apertura del Congreso Argentino de Cardiología, que organiza la SAC, aborda esos factores de riesgo, además de información con gráficos simples sobre la salud cardiovascular. “La información médica no siempre se transforma en comprensión”, explicaron las autoridades de la fundación al dar a conocer esta nueva publicación sobre la que se podrá consultar en el congreso.

Al vivir más gracias al aumento de la expectativa de vida, ¿habría que empezar a pensar en cuidar la salud para retrasar todo lo posible la aparición de los problemas cardiovasculares? “¡Exacto!“, respondió Swieszkowski. ”Y vamos a hablar justamente de eso, de la nueva longevidad, la importancia de la prevención desde los más chicos y, también, en los mayores, de los vínculos, los proyectos, el trabajo y, también, la sexualidad. Por eso, una parte del programa está dedicada a la nueva longevidad", concluyó Swieszkowski.