Como el ACV y la insuficiencia cardíaca: por primera vez, cada infarto deberá ser informado al sistema nacional de salud

El infarto pasará a integrar desde mañana la lista de enfermedades de notificación obligatoria en la Argentina, una vez que la decisión del Ministerio de Salud de incorporarlo al sistema de vigilancia epidemiológica se publique en el Boletín Oficial. Dos meses atrás, la cartera sanitaria había sumado la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular (ACV), dos enfermedades para las que el país carecía de registros desagregados por jurisdicción.

El anuncio lo hizo hace instantes el ministro Mario Lugones durante la apertura del 52° Congreso Argentino de Cardiología, en la ciudad de Buenos Aires. Mencionó también la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de la Salud Vascular.

“La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real. Y, con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, dijo el funcionario.

Esa app a la que se refirió es parte de un protocolo de intervención unificado, que arranca con el llamado inicial del paciente; su uso apunta a reducir los tiempos actuales de atención, diagnóstico y administración de las terapias recomendadas, como se informó en mayo pasado. Se está utilizando en una prueba piloto en los hospitales Posadas, El Cruce, de la red PAMI y el municipio de Tres de Febrero, según indicaron a LA NACION.

Ahora, la obligatoriedad de que los profesionales notifiquen los casos de infarto al sistema nacional de vigilancia sanitaria sigue a la incorporación a ese listado, desde agosto pasado, del ACV y, también, la insuficiencia cardíaca, que se mantiene como la principal causa de muerte en los argentinos, de acuerdo con la actualización oficial de las estadísticas vitales, la semana pasada, sobre enfermedades no transmisibles. Aparece cuando se va dañando la capacidad del corazón de bombear sangre adecuadamente y, a diferencia de lo definido para el ACV, lo que los centros deben informar son las internaciones y reinternaciones por descompensaciones.

“La notificación obligatoria de estas tres patologías permitirá contar con información sistemática, monitorear sus características epidemiológicas y evaluar los tiempos de atención y los resultados sanitarios”, ampliaron desde Salud tras el anuncio en la nueva edición del congreso que anualmente organiza la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). “Esos datos serán fundamentales para orientar decisiones y mejorar la respuesta del sistema de salud frente a enfermedades que generan una proporción”, continuaron.

En tanto, la implementación del plan para “reducir la mortalidad prematura, la enfermedad y la discapacidad” por trastornos vasculares proyectado para los próximos cuatro años integrará diferentes programas que ya tenía dispersos la cartera nacional con los que dispongan las provincias, según mencionó Lugones. Ese programa apunta a “dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas”, indicó. “La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, continuó.

Por el momento, las “principales líneas” trazadas de su contenido y que deberán seguir conversando con los ministros provinciales incluyen “fortalecer la prevención y el control de los factores de riesgo” (hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad renal crónica), desarrollar redes para la atención de eventos agudos –este es el mayor obstáculo del sistema sanitario argentino, como demuestra el avance de las redes de atención del ACV– y mejorar la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación”, definieron. Los dos últimos siguen siendo las principales deudas pendientes de la atención de las complicaciones cardiovasculares una vez que los pacientes reciben el alta.

“Si queremos cambiar los indicadores de salud de los próximos 20 años, tenemos que empezar por cambiar hoy los hábitos de quienes van a ser adultos dentro de 20 años. Un sistema que solo atiende la emergencia corre siempre detrás de la enfermedad”, señaló Lugones ante el auditorio de especialistas en problemas cardiovasculares.

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