La sala de 3 años será obligatoria en las escuelas porteñas desde 2027

La Legislatura porteña sancionó por unanimidad este jueves una ley que incorpora la sala de 3 años al tramo obligatorio del sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires. La medida comenzará a regir desde el ciclo lectivo 2027, con el objetivo de ampliar el acceso temprano a la educación y reducir las desigualdades que se originan durante la primera infancia.

En la actualidad, la obligatoriedad educativa en la Capital comenzaba a los 4 años en el nivel inicial. Con la nueva norma, los tres últimos años del jardín, que comprende a las salas de 3, 4 y 5 años, pasan a formar parte del período obligatorio.

La ley define además a la educación inicial como una unidad pedagógica que comprende desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, de modo que la incorporación de los niños de 3 años no se plantea como una instancia aislada sino como parte de una trayectoria educativa continua.

“Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender. Felicitaciones a @sergesiciliano, a @mechimiguel, y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”, sostuvo el jefe de gobierno, Jorge Macri.

La ley define a la educación inicial como una unidad pedagógica que comprende desde los 45 días hasta los 5 años inclusive Gentileza GCBA

El proyecto aprobado fue un texto acordado a partir de iniciativas de los legisladores Manuela Thourte (UCR), Sergio Siciliano (Vamos por Más) y María Bielli (Fuerza por Buenos Aires).

Con la ley, se deberá asegurar progresivamente en la Ciudad la disponibilidad de oferta de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible (jornada simple o doble) para familias o tutores a cargo de niños de 3 años que así lo requieran.

La ley entrará en vigencia en 2027 y contempla un plazo de dos años para adecuar la oferta en salas de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, generando las condiciones para mantener la extensión de la jornada de origen.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, afirmó: “Tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.

Una base elevada

El cambio se produce sobre una base de escolarización que ya es elevada en la ciudad. Según los fundamentos de la ley, la asistencia de los niños de 4 y 5 años se encuentra próxima al 100%, mientras que la cobertura de los chicos de 3 años también creció en los últimos años y alcanzó al 91,2% en 2024, de acuerdo con datos de la Encuesta Anual de Hogares porteña.

Sin embargo, el acceso a la educación inicial no es homogéneo. La norma aprobada este jueves señala que todavía existen diferencias según el nivel socioeconómico y el territorio, por lo que la obligatoriedad de la sala de 3 busca ampliar el acceso y reducir esas brechas desde los primeros años de escolaridad. La educación temprana es considerada, además, una instancia relevante para el desarrollo cognitivo, la alfabetización inicial, la comunicación, el juego y la socialización.

La ley contempla un plazo de dos años para adecuar la oferta en salas de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales MAURO ALFIERI

La ley también apunta a ordenar una oferta que actualmente incluye jardines estatales y privados, Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y otras instituciones destinadas a la primera infancia. En ese sentido, establece como prioridad avanzar hacia una oferta integral que permita dar continuidad a las trayectorias educativas de los chicos desde edades tempranas.

La obligatoriedad comenzará a aplicarse con el ciclo lectivo 2027, se explicó, aunque la norma contempla un plazo de dos años para adecuar la oferta de sala de 3 e incorporar al sistema educativo formal a niños que actualmente concurren a distintos espacios de primera infancia.

Reflexiones

El presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Sergio Siciliano, destacó que la incorporación de la sala de 3 años obligatoria apunta a reducir las desigualdades desde los primeros años de la trayectoria escolar. “Empezar antes con la escolarización significa igualar oportunidades, un chico que se escolariza antes es un chico que mejora en el lenguaje, en los resultados de calidad educativa, y que tiene posibilidad real de inclusión”, sostuvo.

Manuela Thourte consideró que se trata de “una de las medidas más significativas que se adoptaron en materia educativa en los últimos años. Agregamos un año a la escolaridad y eso implica decirle al Estado que tiene la obligación de brindar la oportunidad para todos los niños y niñas de 3 años de tener una vacante”. Y remarcó: “Es la posibilidad para hacer de la educación temprana una verdadera herramienta para igualdad oportunidades en la ciudad”.

Por su parte, Marina Kienast (La Libertad Avanza) sostuvo que el espacio está “convencido” de que “invertir en los primeros años en el capital humano es la vía para el progreso y permite que se formen ciudadanos libres, garantiza la movilidad social y el empleo genuino”.

En tanto, María Bielli celebró la sanción y señaló: “Tenemos en nuestras manos una decisión que marca un rumbo claro de progreso para nuestra ciudad y de acompañamiento para los ciudadanos y las ciudadanas que eligen ser madres y padres”.

En ese sentido, planteó que “ampliar el acceso a la educación inicial es no solo una forma de garantizar el derecho a la educación, sino también una de las mejores inversiones que podemos hacer para el desarrollo económico y social de nuestro país y nuestra ciudad”.