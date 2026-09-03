La Anmat prohibió la venta de todos los productos de una marca de limpieza por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de todos los lotes de dos marcas de artículos de limpieza por irregularidades. Además, también restringió la comercialización de una serie de productos médicos por estar falsificados.

Por un lado, a través de la Disposición 5505/2026, publicada en el Boletín Oficial, la entidad estableció la prohibición para todos los lotes de todos los productos identificados como desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, para acabado de superficies, desengrasantes, para tratamiento de agua de piscinas e insecticidas; y todo otro artículos domisanitario de la marca “Desolimp”.

Según explicó en la normativa, un usuario realizó una denuncia en la que se notificó sobre la falta de registro ante la Anmat de un producto de Desolimp. Tras ello, envió una notificación pero el remitente volvió a recibir el documento con motivo de “dirección inexistente”.

Asimismo, el organismo impuso, mediante la Disposición 5506/2026, una prohibición similar para los limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas, productos para tratamientos de agua de piscinas, y todo otro producto domisanitario de la marca “Lenis”.

En este caso, la Anmat detectó que los productos no están inscriptos y no se identificó un establecimiento responsable habilitado por la administración de los artículos, con lo cual dictó la prohibición de su elaboración y venta.

Restricciones para productos médicos

Por otra parte, la entidad dispuso en el Boletín Oficial la prohibición de una serie de productos médicos por distintas irregularidades. Unos de ellos fueron identificados como “Bio Belle”, de laboratorio Nouvellevie, y “Belle Forme”, de NewLife, que no cumplieron con la normativa vigente.

La venta de un ácido fue restringida Pixel-Shot - Shutterstock

La Anmat detalló que una persona realizó una denuncia y acompañó la acusación con capturas de pantalla de la conversación mantenida mediante WhatsApp con el vendedor y fotografías de los presuntos daños generados en su rostro por la aplicación del producto. De esta manera, se inició una investigación a través la cual se detectó que las empresas elaboradoras no presentaban la autorización correspondiente.

A su vez, se publicó la prohibición de elaboración y venta del producto identificado como “SCULPTRA®, Poly - L - lactic acid, 2 viales, GALDERMA, lote: 4J1243, Cad./Vto: 11/2028” por tratarse de un artículo falsificado.

“El producto presentaba características visuales diferenciales respecto del producto original, entre ellas, la responsable técnica mencionó que en la actualidad el producto es liberado al mercado con un sobre rótulo en el que se detallan los datos de la firma que representa, importador autorizado en la República Argentina. Además posee un holograma con la letra ‘G’ en el estuche secundario que no existe en las unidades originales”, indicó la Anmat.

También se prohibió la venta del producto rotulado como “QUESTRAN - POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL por 2 sobres, lote 0053” porque la empresa elaboradora sufrió el robo de 7360 unidades y de todos los productos de la marca Medical Advance porque no está inscrita ante la Anmat y no se encontraron plantas productoras en las direcciones que informó.