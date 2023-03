La salud del Kun Agüero: ¿qué es una arritmia?

escuchar

Luego de haberse retirado del fútbol a fines de 2021 por una arritmia cardíaca, este miércoles Sergio “Kun” Agüero (34) volvió a sentir una molestia durante un vivo en Twitch. “Creo que me agarró una mini arritmia”, contó el exjugador de fútbol, visiblemente asustado.

Sucedió cuando compartía un vivo con Ibai Llanos, el famoso streamer español. En medio de la transmisión, Agüero se agarró el pecho y se quedó en silencio. Luego, miró su teléfono y dijo que creía que se trataba de una “mini arritmia”. Alarmado por la situación, el europeo le consultó: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico?”.

Kun Agüero aseguró que sufrió una "mini arritmia" durante un streaming con Ibai Llanos

Rápidamente, Agüero lo tranquilizó. “No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar. Mandaría la señal”, precisó. Luego, recordó que tiene un monitor implantable que registra su actividad cardíaca y que, en caso de detectar alguna variación, envía una alerta.

¿Qué es una arritmia?

Según explica la Fundación Favaloro en una publicación en sus redes sociales, una arritmia “es un trastorno de la frecuencia o del ritmo cardíaco”. En este sentido, aclaran que el corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia o taquiarritmia), demasiado lento (bradicardia y/o bloqueos cardíacos) o de manera irregular, ya sea por latidos que se adelantan (extrasístoles) o por latidos que se atrasan (escapes).

Y añaden: “Las taquicardias, pueden ser regulares, como la taquicardia auricular o la supraventricular paroxística, o irregulares, como la fibrilación auricular. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular son arritmias graves que requieren un diagnóstico correcto y una rápida terapéutica”.

Los bloqueos de la conducción eléctrica de los impulsos muchas veces requieren de la colocación de marcapasos.

El estado de salud del Kun Agüero

Hace más de un año, a fines de 2021, Agüero debió abandonar el fútbol profesional. Un dolor en el pecho y la posterior recomendación de los médicos lo obligaron a dejar su carrera.

En febrero pasado, en una transmisión de Twitch, el exjugador reveló que, debido a su arritmia, los médicos decidieron colocarle un chip en el pecho, y mostró cómo funciona el dispositivo. “¿Saben, gente? Tengo un chip acá”, relató señalándose el pecho. “Se los mostraría, a ver... mirá, acá está”, agregó levantándose la remera y apuntando con el dedo índice a un pequeño tajo que se puede ver en su pectoral izquierdo.

El Kun Agüero mostró cómo funciona el chip que le pusieron por su arritmia

“Esto es un tajito, me abrieron acá y me pusieron un chip”, afirmó. Luego, fiel a su estilo, agregó con una sonrisa: “De noche tiro luces de colores: soy Iron Man. Es buenísima”. Según explicó, a través de ese dispositivo, una suerte de evolución del tradicional marcapasos, el médico puede hacer un seguimiento minuto a minuto de los latidos de su corazón.

“Bueno, nada, tengo un chip, loco. Soy re cheto yo, tengo un chip ahí que si se me acelera, le salta al médico. Re cheto”, dijo Agüero. Y siguió bromeando: “Me parece que me lo puso Sofi (Calzetti, su novia) para ver dónde ando... no, bueno, en realidad me lo puso el médico”.

LA NACION