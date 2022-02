El Kun Agüero mostró cómo funciona el chip que le pusieron por su arritmia

Retirado ya del fútbol profesional, Sergio “Kun” Agüero reveló en una transmisión de Twitch que debido a su arritmia los médicos decidieron colocarle un chip en el pecho. Y fiel a su estilo, el delantero se lo tomó con el humor que lo caracteriza. “Soy Iron Man”, dijo entre risas.

“¿Saben, gente? Tengo un chip acá”, dijo el exjugador del Barcelona y Manchester City señalándose el pecho. “Se los mostraría, a ver... mirá, acá está”, agregó levantándose la remera y apuntando con el dedo índice a un pequeño tajo que se puede ver en su pectoral izquierdo.

“Esto es un tajito, me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó y agregó con una sonrisa: “De noche tiro luces de colores: soy Iron Man. Es buenísima”. Según explicó, a través de ese dispositivo, una suerte de evolución del tradicional marcapasos, el médico puede hacer un seguimiento minuto a minuto de los latidos de su corazón.

“Bueno, nada, tengo un chip, loco. Soy re cheto yo, tengo un chip ahí que si se me acelera, le salta al médico. Re cheto”, dijo Agüero. Y siguió bromeando: “Me parece que me lo puso Sofi (Calzetti, su novia) para ver dónde ando... no, bueno, en realidad me lo puso el médico”, aclaró para que no haya ningún malentendido.

En la misma transmisión, Agüero dejó bien en claro que no volverá a jugar en Independiente, el club que lo vio nacer futbolísticamente. En el último tiempo circuló el rumor de que podría volver a la institución en la que debutó, allá por 2003. Sin embargo, contundente, el delantero despejó todas las dudas y aclaró que no regresará al “Rojo”.

“Están diciendo que yo en junio supuestamente arrancaría a entrenar en Independiente. Lo que les quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club es que, por favor, no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo. No me molesten. Por favor se los pido”, señaló y le pidió a los fanáticos del club que “no crean en nada de lo que se dice” y le dijo a quienes difundieron esa noticia que “no le mientan a la gente”.

El “Kun” anunció su decisión de retirarse del fútbol debido a sus problemas de salud en diciembre pasado, en una rueda de prensa de la entidad blaugrana que se celebró en el Camp Nou. El acto contó con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y del propio Agüero, que no pudo evitar romper en llanto.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, había explicado.

Su último partido fue ante Alavés y finalizó 1 a 1. Tras haber sido reemplazado a los 41 minutos del primer tiempo por un malestar torácico, los estudios realizados esa misma medianoche indicaron que el delantero argentino sufre una arritmia cardíaca.