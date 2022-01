La tristeza de Polito Pieres: encontró muerta a su perrita tras dos semanas de búsqueda

Luego de varios días de búsqueda, el polista Facundo “Polito” Pieres contó que Franca, la perrita que tenía junto a su novia Vicky, fue encontrada muerta en una playa de Rocha.

La triste noticia se conoció en las últimas horas, luego de que el deportista lo informara en su cuenta de Instagram. La cachorra era de raza sabueso y cruza con salchicha.

La pareja había perdido a la perrita durante la noche de Año Nuevo. Para la celebración, los tres se encontraban en su casa de José Ignacio, Uruguay, ubicada a 500 metros del faro.

Cuando llegó la medianoche y comenzó el 2022, la pirotecnia se hizo presente, pese a las campañas para abandonar su uso por el daño que causa en personas y animales. Ahí empezó el problema. Unos vecinos tiraron petardos para celebrar y, al igual que ocurre con tantos perros, Franca se asustó por el ruido. La reacción del animal fue comenzar a correr rápidamente por la calle.

Tanto Polito como su novia la llamaron a los gritos e intentaron que se detuviera, pero no lo consiguieron. Las horas siguientes fueron de búsqueda para el polista, quien recorrió todo lo que pudo hasta las 6 de la mañana para intentar encontrarla.

La historia de Polito Pieres donde contó la triste noticia de la muerte de su mascota Instagram @politopieres

Lamentablemente, no pudo lograrlo y a partir de allí recuperar a Franca se volvió la prioridad. Con ese objetivo en mente, difundió la búsqueda en redes sociales y ofreció una recompensa de mil dólares para quien la hallara y la llevara sana y salva a su hogar.

Durante la noche del martes, el polista usó su Instagram para comunicar su dolor: habían encontrado sin vida al animal. “La noticia más triste, apareció Franquita sin vida en la playa de Rocha. La vamos a extrañar mucho y más Vicky”, escribió Polito junto con una foto de su novia y la perra.

A los pocos minutos, también hizo una publicación dando a conocer la noticia. El polista realizó un posteo con otra foto de su novia y Franca, donde escribió “QEPD Franquita”.

El posteo de Polito Pieres para despedir a Franquita, su perra Instagram @politopieres

La publicación generó repercusión y casi alcanzó los 3000 likes en el tiempo que lleva subida, junto con más de 290 comentarios de usuarios enviando su apoyo. Además de muchos seguidores de Polito, algunas figuras de distintos rubros también comentaron el posteo. Martín Altberg, Mechi Margalot y el ex miembro de Toco Para Vos, Bauti Mascia, fueron algunos de ellos.

Más allá de la triste noticia, durante estas semanas el protagonista había destacado la predisposición de las personas de la zona para buscar y el apoyo que recibió en redes sociales.

“Tengo amigos futbolistas, como Pocho Lavezzi, que me están ayudando con sus posteos. La buena voluntad de los uruguayos es tremenda. Todos me dicen que no están interesados en la recompensa, solo quieren que aparezca”, había declarado a LA NACION hace algunos días, mientras tenía la esperanza de encontrar a su mascota.

Luego de empapelar José Ignacio y gran parte de Punta del Este, la búsqueda consiguió mucha difusión.

Polito incluso había postergado su regreso a Buenos Aires, en donde tenía compromisos profesionales, para intentar recuperar a su perrita desaparecida.