La última mudanza del Aquarium: 43 pingüinos magallánicos comienzan una nueva vida en la Patagonia

MAR DEL PLATA.- Primero fue el turno de los delfines, que hoy continúan su vida en África. Más tarde llegó el traslado de los lobos marinos, que encontraron nuevo hogar en San Clemente del Tuyú. Ahora les tocó a los pingüinos magallánicos: 43 ejemplares fueron trasladados a un ecoparque de la provincia de Río Negro, donde comenzaron un período de adaptación después de haber nacido y crecido en el Aquarium Mar del Plata, cerrado desde marzo del año pasado y bajo proceso de quiebra desde comienzos de este año.

Los pingüinos formaban parte del último grupo de animales que permanecía en el predio lindero al faro de Punta Mogotes, actualmente administrado por la Justicia, que intenta liquidar instalaciones y bienes para afrontar deudas y obligaciones económicas, entre ellas el pago a los pocos empleados que todavía prestan servicios en el lugar y las indemnizaciones o retiros de quienes ya dejaron la empresa.

Los 43 pingüinos en su nuevo hogar

Dentro de ese proceso, a fines de agosto se había conocido un informe de la sindicatura a cargo de la quiebra que, con el objetivo de generar recursos, valuaba en casi $60 millones a los cuatro pingüinos saltarines que integraban ese remanente final de fauna alojada en el complejo, junto con una pareja de pingüinos rey. Esos seis ejemplares no fueron incluidos en este traslado a la Patagonia y no trascendieron detalles sobre su situación actual ni sobre su destino futuro. La autoridad judicial a cargo del expediente no brinda información a los medios.

Aquella valuación dispuesta por la síndica Andrea Hoff solo tendría sentido en caso de una eventual venta al exterior. Trascendió que existieron consultas de posibles interesados sobre condiciones y requisitos, aunque hasta ahora no hubo decisiones concretas.

El ecoparque Bubalcó, situado entre Allen y General Roca, recibió en calidad de donación a los 43 pingüinos magallánicos, según lo acordado con la Justicia. Allí se preparó un espacio especialmente acondicionado para un grupo de aves que no puede ser reinsertado en su ambiente natural debido a que transcurrió toda su vida en cautiverio y depende del cuidado humano para alimentarse.

Desde las redes sociales del bioparque difundieron las primeras imágenes de los pingüinos marplatenses. Los ejemplares llegaron en jaulas individuales, identificados con precintos en sus aletas, y fueron liberados en un predio equipado con cursos de agua, zonas de descanso y refugios que recrean condiciones similares a las de las costas patagónicas.

Uno de los ejemplares recibidos en Bubalcó durante las primeras horas de adaptación en el bioparque rionegrino Gentileza

“Iniciamos contacto por este tema hace un tiempo. Vinieron biólogos del Aquarium para asesorarnos sobre las instalaciones necesarias y preparamos un lugar adecuado para que tengan las mejores condiciones posibles”, contó a LA NACION la directora de Bubalcó, Paula Rajneri. “Estamos muy emocionados, de verdad”, reconoció.

Para recibirlos, construyeron una pileta de 45 metros cuadrados conectada por un canal de 90 metros de extensión. “Todavía no lo recorrieron completo; recién están empezando a reconocer su nueva casa”, explicó. El parque, de 34 hectáreas, nunca había alojado pingüinos y presenta una particularidad: no dispone de agua de mar. La salinidad necesaria para la especie será incorporada mediante la alimentación. “Es una experiencia probada y aprobada en distintos lugares del mundo”, aclaró.

El vínculo entre Bubalcó y el Aquarium Mar del Plata ya existía desde el año pasado, cuando se buscaban destinos para los animales del parque cerrado. Varias aves fueron trasladadas entonces al establecimiento rionegrino, entre ellas algunos guacamayos. “Los profesionales que acompañaron a los pingüinos pudieron verlos y comprobar que esos ejemplares siguen en muy buen estado”, comentó Rajneri.

También destacó que los 43 pingüinos recibidos llegaron en buenas condiciones sanitarias. Solo dos requieren cuidados especiales: uno por una lesión en el pico que dificulta su alimentación y otro por una lesión en un ala. El resto no presenta problemas de salud.

El bioparque Bubalcó acondicionó piletas, canales y áreas de resguardo para albergar a los pingüinos provenientes del Aquarium Mar del Plata Gentileza

El traslado de estos animales comienza a cerrar la historia del Aquarium Mar del Plata, inaugurado en 1993 y cerrado al público el 31 de marzo de 2025. Según se informó en aquel momento, los propietarios de las tierras con salida al mar decidieron no renovar el contrato de alquiler a Plunimar S.A., la empresa que operaba el complejo. La firma pertenece al grupo internacional The Dolphin Company, propietario de más de 20 parques acuáticos en distintos países, y pocos meses después del cierre ingresó en proceso de quiebra.

A fines del año pasado se concretó la venta de los diez delfines a un oceanario de Egipto. Trascendió que la operación rondó los US$800.000 y que parte de esos fondos se habría destinado a afrontar indemnizaciones para trabajadores despedidos cuando el parque dejó de funcionar. Poco después se abrió formalmente el expediente de quiebra, que tramita desde febrero en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°20, a cargo del juez Eduardo Malde.

El Aquarium también albergaba una gran diversidad de especies. Peces, aves y otros animales fueron reubicados en distintos parques y zoológicos del país, según el caso.

Una de las iniciativas más recordadas antes del cierre fue la recuperación del tortugo Jorge para su posterior liberación en el mar. Había llegado desde Mendoza, donde permaneció en cautiverio durante más de 40 años, tras haber sido rescatado herido en las costas de Bahía Blanca. En el Centro de Rehabilitación de Especies Marinas del Aquarium fue entrenado durante casi dos años para volver a cazar y alimentarse por sus propios medios.

La liberación fue considerada un éxito. Gracias a un transmisor satelital colocado en su caparazón se pudo seguir su recorrido hasta aguas cercanas a Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, desde donde se recibió la última señal. Durante más de 100 días, las transmisiones permitieron reconstruir su desplazamiento por las costas de la Argentina, Uruguay y Brasil.