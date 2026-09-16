Dónde queda Fogón Asado, el restaurante porteño elegido como el mejor de lujo del mundo y cuánto cuesta comer ahí

El restaurante argentino Fogón Asado fue elegido como el mejor en la categoría fine dining, o alta cocina, en el Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 de la plataforma de viajes TripAdvisor, y quienes deseen visitarlo deben saber dónde queda Fogón Asado y cómo son sus platos.

Un plato conjunto de Fogón Asado

El lugar galardonado este año se encuentra en el barrio porteño de Palermo, más precisamente en la calle Gorriti 3780, entre Jerónimo Salguero y Bulnes.

La marca cuenta, además, con otra sucursal en Uriarte 1423, entre Cabrera y Gorriti. Ambas direcciones ofrecen la misma experiencia de platos y se aclara que no hay menú a la carta, sino una degustación de varios platos a la parrilla.

Cómo es comer en Fogón Asado

El sitio oficial del restaurante explica la experiencia de almorzar o cenar allí, y detalla los pasos del menú y la ubicación de los invitados. “Nuestro menú degustación de nueve platos se basa en los clásicos del asado argentino, pero se presenta como una experiencia inmersiva guiada para los comensales sentados alrededor del fuego. El menú refleja un profundo aprecio por nuestra herencia y la carne, cocinada completamente en nuestra parrilla personalizada de 360°, justo frente a usted", anticipa la publicación.

“Se trata de una experiencia íntima y compartida junto al fuego, donde se exploran los sabores autóctonos de la Argentina. Este menú se prepara cada noche en nuestro salón principal para tan solo 35 comensales”.

Uno de los platos que se sirven en Fogón Asado, el elegido en los premios de Trip Advisor Instagram

En una entrevista con LA NACION, los creadores de Fogón Asado, Danielle Jenster y Alex Pels, hablaron sobre lo orígenes del emprendimiento. “Nos dimos cuenta de que para un turista es muy difícil vivir la experiencia del asado si no va a un campo o no tiene alguien que lo invite a una casa. Se puede ir a una parrilla pero no es lo mismo. Lo que nos preguntamos fue: ¿cómo armamos una experiencia inmersiva de calidad en la ciudad, donde la gente pueda vivirlo con todos los sentido s? Incluso con el fuego en la cara”.

Cuánto cuesta comer en Fogón Asado

Los platos del restaurante se van modificando a lo largo del año, y actualmente cuenta con un menú degustación de nueve platos, preparados íntegramente a la parrilla, con maridaje de vinos opcional.

Esta experiencia tiene una duración de 2 horas y 40 minutos y la gama de precios parte de los US$118, lo que convertido al cambio oficial oscila entre los $180.540 por comensal.

La alternativa de acompañar las carnes con vinos está entre los US$40 y US$60, adicionales al menú de pasos.

En el mismo sitio aparece una opción para realizar una reserva, a partir de la cual se elige la sucursal, fecha y cantidad de personas que asistirán.