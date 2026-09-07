Las cinco montañas argentinas que fueron seleccionadas para representar al país en un certamen internacional

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes seleccionó cinco montañas emblemáticas para representar al país en la convocatoria 2026 de la IMTA (International Mountain Tourism Alliance), que premia los valores naturales, culturales y el desarrollo sostenible de los destinos de montaña.

De acuerdo a la información oficial, el proceso de evaluación comprendió un total de 18 postulaciones presentadas por 10 provincias argentinas.

El Aconcagua forma parte de las montañas elegidas para representar a la Argentina

Cuáles son las cinco montañas seleccionadas para representar al país

Tras un análisis detallado, las autoridades eligieron al cerro Aconcagua en Mendoza, al Champaquí en Córdoba, al Mercedario en San Juan y al volcán Copahue en Neuquén como los representantes en la categoría natural.

Por otro lado, el Nevado de Famatina en La Rioja quedó seleccionado en la categoría cultural.

El cerro Champaquí figura en el listado de las montañas más representativas Federico Pozzi

“Esta elección refleja la variedad de paisajes y la riqueza patrimonial que el territorio nacional ofrece al turismo mundial”, remarca el comunicado oficial sobre la selección.

Cómo se eligieron las cinco montañas más represe

La Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Turística lideró la convocatoria y recibió una amplia respuesta federal. Según el organismo, el comité evaluador analizó diversos aspectos críticos para definir a los ganadores.

El cerro Mercedario fue seleccionado para la competencia internacional

Entre ellos, destacó la calidad de los recursos naturales y culturales, el estado de conservación, la infraestructura y los servicios disponibles para el visitante.

Asimismo, los técnicos examinaron la gestión del destino, el grado de sostenibilidad, el respaldo institucional y el nivel de compromiso de las comunidades locales con el cuidado del entorno. Esta exhaustiva revisión permitió que las montañas seleccionadas cumplan con los estándares exigidos por la entidad organizadora internacional.

El camino hacia esta selección contó con la validación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina (DIGMA) y del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina (CMA).

Estas instituciones avalaron la integridad del proceso y confirmaron la relevancia del certamen para la proyección de las regiones montañosas.

El Nevado de Famatina en La Rioja quedó seleccionado en la categoría cultural

La participación en este certamen busca potenciar el posicionamiento de los destinos turísticos argentinos mediante el reconocimiento de su singularidad y su potencial de desarrollo.

El reconocimiento internacional de estos cinco puntos geográficos permitirá a las provincias involucradas captar mayor atención por parte de los mercados emisores globales.

El país espera ahora los resultados de esta competencia internacional de alto nivel, que está pautada para fin de año.