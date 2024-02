escuchar

Abogados, contadores y enfermeros. Esas son las tres carreras con mayor cantidad de egresados en los últimos años. Los datos se desprenden de una base de LA NACION Data obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Educación que engloba a toda la oferta de carreras de todas las universidades de la Argentina, tanto públicas, como privadas en el período 2010-2021.

La información muestra que, pese a un contexto dinámico y cambiante, aún son las carreras tradicionales las más elegidas. Son esas tres profesiones las que encabezan el ranking. ¿Cuáles siguen? Administración de Empresas, Psicología y Medicina.

Abogados

Abogacía es la carrera con más egresados, de acuerdo a los datos analizados. En total son 144.145 abogados que egresaron en esos 11 años en todas las universidades del país. El 20% (28.794) lo hizo en la Universidad de Buenos Aires. Le sigue la Universidad Empresarial Siglo 21 en donde finalizaron sus estudios 9765 abogados, un 6,8%. El tercer lugar lo ocupa la Universidad Nacional del Nordeste donde se recibieron 8559, representa un 5,9%.

Es a su vez la carrera que más estudiantes tiene durante esos años. Y dos de cada tres de esos estudiantes de derecho optaron por una universidad pública. La Universidad de Buenos Aires, al igual que expresa la cantidad de egresados, es la más elegida.

Contadores públicos

Contadores públicos, en tanto, se recibieron 111.794 desde 2010 hasta 2021, y es la segunda carrera con mayor cantidad de graduados en ese período. El 68% del total de egresados contadores de todas las facultades del país estudiaron en universidades públicas, mientras que el 32% en instituciones privadas.

Otra vez, la Universidad de Buenos Aires se posiciona como la más elegida. Allí finalizaron sus estudios 18.572 personas, el 16,6% de los contadores que egresaron entre 2010 y 2021. El segundo y el tercer lugar también lo ocupan instituciones públicas: la Universidad Nacional de Córdoba, de donde egresaron 5880 contadores (5,3%) y la Universidad Nacional de Rosario, con 4547 egresados (4,1%), respectivamente.

En tanto, recién en el cuarto puesto aparece una universidad privada. Son 3666 los contadores públicos que finalizaron sus estudios en la Universidad Empresarial Siglo 21. Le sigue la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) con 2985 (2,7%).

El segundo lote

Enfermería es la tercera carrera con mayor cantidad de egresados. La mayoría lo hizo de la Universidad Maimónides, con 20.350 egresados, el 23,9% del total. En segundo lugar aparece una institución pública, la Universidad Nacional de La Plata donde se graduaron 6541 enfermeros. Le sigue la institución privada Universidad Isalud, donde finalizaron sus estudios 5749 enfermeros. El cuarto lugar lo ocupa la UBA y el quinto la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con 4779 y 4033 graduados, respectivamente.

Se graduaron 72.260 administradores de empresas y hubo 63.532 nuevos psicólogos en el período analizado. Le siguen los médicos. Fueron 59.233 quienes egresaron durante esos 11 años. En ambos casos la mayoría lo hicieron en universidades públicas.

Necesidades genuinas

“Aún falta una articulación entre las genuinas necesidades que tenemos en el futuro y la preparación que están teniendo nuestros jóvenes. Estos datos muestran que siguen optando por carreras tradicionales prioritariamente, cuando en realidad hay un montón de nuevas oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial, con la digitalización”, señaló Alejandro Melamed, doctor en Ciencias Económicas y CEO de Humanize Consulting.

Y continuó: “Más allá de las carreras que se elijan, yo creo que tenemos que entender que tendremos una nueva lógica en los próximos años y es que tendremos que seguir estudiando a lo largo de toda la vida. El concepto tradicional de que estudio de los 18 a los 23 años y a partir de ese momento me dedico a trabajar, y con lo que estudié en ese momento puedo sacarle fruto a todo el resto de mi vida, va a quedar obsoleto rápidamente porque cada vez van emergiendo nuevas necesidades, oportunidades, que solamente se puede capitalizar si uno va aprendiendo nuevas cosas”.

El CEO de Humanize Consulting y autor de ocho libros apuntó que estas carreras de base pueden ser consideradas como un primer paso dentro del desarrollo profesional y enfatizó que es necesario desarrollar la capacidad de aprender a aprender. “Cada uno puede estudiar aquello que quiera, lo importante es que estudie con pasión, con compromiso y que despierte la capacidad de aprender a aprender porque en definitiva todos nosotros tendremos que estudiar mucho y durante mucho tiempo a lo largo de nuestras vidas. Todos tendremos varias profesiones y la mayoría de las cosas que vamos a trabajar dentro de algunos años todavía ni siquiera fueron inventadas”.

“Tal vez habría que trabajar mucho más en generar los mecanismos para que los ingresantes puedan conocer todas las opciones que hay y conectar no solamente con la oportunidad laboral, sino también con las pasiones que tiene cada uno. Yo creo que hay que considerar que hoy en día en el mundo laboral lo que está requiriendo de los nuevos ingresantes no es solamente lo que hayan estudiado, sino lo que pueden dar. Cuando una organización hoy va a contratar a una persona se fija fundamentalmente sus valores y la capacidad de aprendizaje rápido. Con lo cual, la carrera que uno estudia tiene que ser un espacio en el cual, independientemente de los contenidos técnicos que se aprendan, también se pueda desarrollar el músculo del aprendizaje veloz, del aprendizaje ágil y el aprendizaje dinámico”, cerró.

En esa misma línea opinó Axel Rivas, profesor-Investigador y Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, quien señaló que estamos en un momento de grandes rupturas, con la aparición de la inteligencia artificial, de preguntarse sobre qué vale la pena estudiar, cómo se va a transformar el mundo del trabajo y las habilidades que hay que formar. “Creo que es necesario pensar carreras universitarias que tengan una buena formación multidisciplinar de base, que no sean tan lineales y que les permitan a los estudiantes tener una perspectiva con distintas lentes”, apuntó.

“El primer punto es no quedar aislados en un bloque disciplinar único que no permita entender la complejidad de los cambios que están viniendo. En segundo lugar, una formación que interactúe con la tecnología, con el cambio, con la innovación, con la incertidumbre, y por lo tanto no es simplemente el reemplazo de lo que las máquinas van a hacer, sino cómo vamos a dialogar con la inteligencia artificial y cómo vamos a interactuar con un mundo que cambia a una velocidad cada vez mayor. No podemos predecir los cambios, pero sí podemos preparar la mentalidad de ajustes a los cambios”, analizó.

Y cerró: “Creo que es muy importante lograr desarrollar habilidades críticas que nos permitan no solamente insertarnos en el mercado laboral, sino no ser consumidores pasivos de un mundo cada vez más capaz de influir y manipular nuestras creencias. Más allá de cada disciplina, es necesario formar ciudadanos que puedan contribuir al bienestar general y al pensamiento crítico en un contexto donde va a ser cada vez más necesario ser capaz de leer críticamente la realidad y tener una predisposición al diálogo con la diversidad, la escucha, en un contexto donde la polarización, el encierro ideológico y también la agresión y la violencia que eso genera está creciendo exponencialmente”.

Instituciones privadas y públicas

En ese período de 11 años, un 66,5% son egresados de instituciones públicas. La Universidad de Buenos Aires es la más elegida: es la que tiene más estudiantes y también más egresados.

El domingo pasado finalizó el período de inscripción para el ciclo 2024 para todas las carreras. Según difundieron esperaban la inscripción de alrededor de 60.000 estudiantes para el primer cuatrimestre del año. Informaron, además, que actualmente son 100.000 los estudiantes que se encuentran cursando materias en el Ciclo Básico Común (CBC), el primer año de todas las carreras de la UBA, que puede cursarse tanto en modalidad presencial en cualquiera de las 26 sedes del CBC, como virtual, a través de UBA XXI.

La Universidad Nacional de Rosario es la segunda institución pública del país con mayor cantidad de egresados en el período analizado. En tercer lugar se encuentra la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, fundada el 19 de junio de 1613.

Por su parte, un 33,5% egresó de universidades privadas. En este caso es la Universidad Empresarial Siglo 21, que cuenta con sedes en Córdoba pero centros en todo el país, la institución con mayor cantidad de egresados. Seguida por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Abierta Interamericana.

Con la colaboración de Sofía Weintraub