“Sin definiciones”: Pettovello y Torrendell recibieron a los rectores de universidades nacionales, tras la masiva marcha

“Sin demasiadas definiciones”. Esta frase de unos de los rectores podría definir el primer encuentro del Gobierno con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de la marcha universitaria en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino.

Fue la primera vez que el cuerpo que representa a las universidades nacionales se reunieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que estuvo acompañada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Pese a que valoraron la convocatoria del Gobierno, el comunicado del CIN sintetizó: ”Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y bregamos por soluciones en el corto plazo”.

“Hoy trajimos el mismo planteo que venimos haciendo desde enero de 2024 y, por primera vez ante la sra. ministra, hemos acentuado la necesidad de recuperar el 50% que se ha perdido en la inversión universitaria. Las autoridades del CIN expusimos cada punto de los reclamos fundantes de la histórica marcha en apoyo a la universidad pública. Esto significa recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes, y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés)”, apuntaron.

Miles de personas marcharon por la universidad pública en la ciudad de Buenos Aires Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sin embargo, según dijeron los rectores, no hubo una propuesta del Gobierno y estos cinco puntos que ya habían adelantado en el discurso en la Plaza de Mayo aún no tienen respuesta. En ese sentido, remarcaron que los dos incrementos anunciados por el gobierno –un 70% para los gastos de funcionamiento en marzo y otro 70% para mayo– no implican un 140% de incremento, como había difundido la cartera a cargo de Pettovello. “Significa un incremento del 105%. Es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales”, dijeron.

Se trata, además, de un incremento en un solo ítem del presupuesto universitario: Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, que representa solo el 7,9% del gasto.

Ante la consulta de LA NACION, no hubo respuesta del Ministerio del Capital Humano, mientras desde la Secretaría de Educación pidieron más tiempo para contestar.

“Se pudo conversar cada uno de los puntos y conocimos a la ministra. Nos dieron tiempo para hablar y detallar todos los puntos, pero no hubo una propuesta concreta. Al menos pudimos cambiar de interlocutor y ojalá que empecemos un camino para que pronto nos pongamos a trabajar en una mesa de trabajo especifica y pueden acercar un plan”, expresó a este medio Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, quien participó de la reunión realizada en el Palacio Sarmiento.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibieron el lunes al rector de la UBA, Ricardo Gelpi Capital Humano

Sobre la mención a un cambio de interlocutor, cabe recordar que, previo a la masiva marcha universitaria de la semana pasada, las casas de estudios superiores negociaban sus reclamos con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, posteriormente reemplazado por Torrendell.

A la reunión de hoy, también asistieron el vicepresidente del CIN, Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa); Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín), Alfredo Lazzeretti (Universidad Nacional de Mar del Plata), Omar Larroza (Universidad Nacional del Nordeste) y Ricardo Gelpi (Universidad de Buenos Aires).

“Deseamos que, a partir de este inicio del diálogo, se sostenga el trabajo coordinado para encontrar las vías de solución para todo conflicto”, cerraron desde el CIN.

Gelpi ya había sido recibido ayer por Pettovello y Torrendell. “Nunca desde la Libertad Avanza o el Ministerio de Capital Humano se comunicó que se iba a cerrar o desfinanciar la universidad pública. La educación para nosotros es fundamental, por eso el Presidente adhirió al compromiso de Argentinos por la Educación cuando aún estaba en campaña. Desde el gobierno apoyamos fuertemente a la educación pública (tanto de gestión estatal como privada). Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación. Solo van a verse resultados óptimos si ese dinero es utilizado para garantizar la educación y no la política partidaria”, dijo la ministra después del encuentro, mediante un comunicado.