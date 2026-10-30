Primeras filas reservadas y la basílica vedada: los detalles del megaoperativo por la visita de León XIV a Luján

El templo estará cerrado y funcionará como una “gran sacristía”; la magnitud de la celebración modificará la circulación de toda la ciudad; habrá cambios en las paradas y terminales de ómnibus

Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la Plaza Belgrano comenzó a cambiar de aspecto. Una estructura metálica se levanta delante de las puertas del templo. Hay vallas, operarios trabajando sobre andamios y depósitos de agua utilizados como contrapesos. Detrás de las instalaciones, las dos torres neogóticas continúan dominando el paisaje. El miércoles 11 de noviembre, ese espacio recibirá al papa León XIV, que celebrará una misa ante una multitud de peregrinos.

LA NACION recorrió este viernes los preparativos en Luján, donde las autoridades municipales, provinciales y eclesiásticas organizan un inmenso operativo para la misa que celebrará el Sumo Pontífice, que, según prevén, reunirá entre 1,5 y 1,7 millones de personas.

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El altar exterior donde se llevará adelante la misa Ricardo Pristupluk

El despliegue se extenderá desde la basílica hasta la Autovía 7 e incluirá sectores diferenciados para el público, pantallas gigantes, restricciones de circulación y espacios de concentración alternativos.

“Todo esto que ven, que parece eterno, empezó hace cuatro o cinco días”, explicó el intendente Leonardo Boto durante la recorrida. Hasta entonces, señaló, los trabajos se habían concentrado en la planificación. A ambos lados del santuario ya se observan estructuras destinadas al equipamiento técnico, mientras que sobre la plaza avanzan las instalaciones para los asistentes y las cámaras de transmisión.

El despliegue se extenderá desde la basílica hasta la Autovía 7 Ricardo Pristupluk

La distribución del público tendrá dos modalidades. En la Plaza Belgrano se dispondrán sectores delimitados y con asientos para unas 8000 personas que ingresarán mediante invitación. La convocatoria estará a cargo de la Conferencia Episcopal Argentina y tendrá una participación destacada de autoridades eclesiásticas y políticas, además de integrantes de organizaciones vinculadas con la tarea social de la Iglesia.

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“Va a haber gente de todas las provincias del país, gente de Hogares de Cristo, obras ligadas a la Iglesia...”, precisó Boto. La celebración fue concebida como la Misa de la Caridad y, según explicó, se buscará que estén representadas instituciones como Cáritas, movimientos sociales y otras organizaciones que acompañan a personas en situaciones de vulnerabilidad. También fueron invitadas autoridades nacionales, provinciales y municipales, aunque todavía no se había comunicado una nómina definitiva de confirmaciones.

El templo permanecerá cerrado desde el domingo previo a la visita papal Ricardo Pristupluk

Fuera del perímetro reservado comenzarán los sectores de acceso libre, que funcionarán por orden de llegada. Desde las recovas hasta la rotonda Ana de Matos, conocida como la de los mástiles, se dispondrán grandes espacios contiguos con capacidad estimada para unas 300.000 personas de pie. Más adelante, en dirección a la Autovía 7, habrá dos áreas adicionales de expansión.

El conjunto integra lo que la organización denomina Zona 0, que comprende la basílica, la Plaza Belgrano, la avenida Nuestra Señora de Luján y los sectores de expansión. A lo largo de ese corredor se instalarán 20 pantallas gigantes con sonido para transmitir la celebración. Cada torre contará con generación eléctrica autónoma, sin depender del suministro de la red local. La capacidad total anunciada corresponde a los espacios previstos y no constituye una cifra confirmada de concurrencia.

Los locales de Luján ya se preparan para la visita Ricardo Pristupluk

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Uno de los puntos que cambiará de aspecto será el monumento ecuestre a Manuel Belgrano, situado frente al santuario. Quedará rodeado por una estructura de dos niveles destinada a las cámaras de la transmisión oficial, mientras que en su parte posterior se instalará una pantalla para quienes permanezcan detrás. El operativo también contempla plataformas elevadas para fotógrafos acreditados y sectores específicos para la prensa.

Los aproximadamente 75 periodistas que acompañan al pontífice desde Roma utilizarán instalaciones del complejo museográfico Enrique Udaondo. Los demás medios acreditados dispondrán de carpas próximas al pasaje Furt, con un circuito de ingreso y salida por el Patio del Estanco.

Cronograma del evento

El miércoles 11, el arribo de León XIV está previsto para las 9.42 al sector del monumento de acceso a Luján. Allí, según el cronograma explicado por Boto, se realizará el cambio del vehículo de traslado al papamóvil. Desde ese punto avanzará hacia la basílica, acompañado por un dispositivo de seguridad que incluirá personal vaticano, fuerzas federales, policía bonaerense y agentes municipales.

La comitiva estará integrada también por miembros del clero y personal de apoyo. Los vehículos destinados a trasladar a los participantes de la ceremonia ingresarán por un circuito posterior al santuario, diferente del previsto para el papamóvil. La organización busca mantener separados los desplazamientos operativos del recorrido por el que el pontífice se acercará a los fieles.

Habrá sectores diferenciados para el público y 20 pantallas gigante, además de espacios de concentración alternativos Ricardo Pristupluk

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En la basílica recibirán al Papa el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, y el rector del santuario, presbítero Lucas Javier García. Está previsto un momento de oración antes de la misa.

La celebración comenzará a las 10 y, de acuerdo con las estimaciones municipales, se extenderá entre una hora y media y una hora y cuarenta minutos. Boto calculó que el Papa podría emprender su salida de la ciudad alrededor de las 12.30. La desconcentración de los asistentes será progresiva y el desmontaje de la infraestructura demandará aproximadamente una semana.

La basílica también tendrá una función diferente durante esos días. Desde el domingo anterior a la celebración, el templo permanecerá cerrado al público. Durante la ceremonia papal, el interior del templo funcionará como una gran sacristía vinculada con el altar exterior. Será dividido en tres sectores: uno para el Papa, otro para su séquito y un tercero para obispos y sacerdotes. Allí podrán revestirse y prepararse antes de salir al altar para celebrar la misa.

Nuestra Señora de Luján, presente

La imagen original de Nuestra Señora de Luján, una figura de terracota de aproximadamente 38 centímetros, acompañará la misa. Su historia se remonta a 1630.

“La visita del Papa para nosotros, los católicos, tiene una fuerza muy particular”, señaló el padre García en diálogo con LA NACION. Explicó que la presencia del pontífice representa una oportunidad para reafirmar la fe. “Lo que vamos a vivir es un encuentro eclesial, es decir, nuestro pastor nos visita”, sostuvo.

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Juan Pablo II durante su visita a Luján; hizo parte del trayecto a la basílica en una unidad de la línea 501 Facebook / El colectivo del Papa

También consideró que el mensaje de León XIV puede trascender a la comunidad católica. “El Papa generalmente habla de unidad, de paz y, en este mundo tan convulsionado, creo que su mensaje es lindo poder tenerlo presente”, agregó.

El evento previo en el parque

Mientras el centro de la localidad se prepara para recibir a los peregrinos, otro sector de Luján tendrá un papel fundamental durante las horas anteriores a la celebración. Se trata del Parque San Martín, donde se instalará un escenario de grandes dimensiones, acompañado por pantallas, espacios gastronómicos y puestos para feriantes. Según Boto, el predio tendrá capacidad para albergar hasta unas 400.000 personas y funcionará como un punto alternativo de concentración para evitar que todos los asistentes se dirijan simultáneamente a la Plaza Belgrano.

Allí se desarrollará la vigilia local, después de la transmisión de las actividades del Papa con los jóvenes. La programación incluirá actuaciones de artistas y se extenderá durante la madrugada del miércoles. Cerca de las 8, comenzará la previa de la misa en la basílica, que contará con la participación de Luciano Pereyra.

En el parque también se celebrarán las misas diarias del lunes y el martes, por el cierre temporal del templo. En las inmediaciones del Rosedal se habilitarán sectores comerciales y gastronómicos, mientras que en el club de tenis se instalará un hospital móvil. Una de las calles cercanas quedará reservada para facilitar las evacuaciones sanitarias.

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Cambios en la circulación y recomendaciones

La magnitud del encuentro modificará la circulación de toda la ciudad. El municipio prevé trasladar provisoriamente la terminal de ómnibus, primero hacia el sector de Humberto y Carlos Pellegrini y, posteriormente, hacia las inmediaciones de la Universidad Nacional de Luján. Esta última ubicación permitirá que los servicios de media distancia lleguen hasta el borde urbano sin ingresar al centro.

Las restricciones se aplicarán de manera escalonada durante los días anteriores. Boto recomendó a quienes viajen en vehículos particulares llegar con anticipación, especialmente antes del mediodía del martes 10, cuando se prevé intensificar los controles en los accesos. También habrá sectores de estacionamiento en la periferia, desde los cuales los visitantes deberán continuar a pie.

Luján previa a la llegada del Papa León XIV Ricardo Pristupluk

La Plaza Belgrano tendrá un cierre de acceso a las 6 de la mañana del miércoles para los invitados que deban ocupar sus lugares. El personal acreditado y quienes intervengan en la organización contarán con disposiciones específicas. Las autoridades trabajan, además, en permisos para residentes, trabajadores y servicios esenciales afectados por las restricciones.

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El desafío del alojamiento

El alojamiento representa otro de los desafíos. Según Boto, la ciudad dispone de unas 1800 plazas hoteleras y alrededor de 286 instituciones y particulares ofrecieron espacios adicionales para recibir visitantes. Entre ellos hay centros de jubilados y establecimientos comunitarios donde podrán permanecer grupos parroquiales con bolsas de dormir. A esa oferta se suman los alquileres temporarios privados, sobre los cuales el municipio no tiene una cifra consolidada.

El intendente recordó que Luján recibe habitualmente unos 7 millones de peregrinos por año. Sin embargo, la concentración prevista para la visita papal exigirá un despliegue extraordinario, tanto por la cantidad de asistentes como por los movimientos simultáneos de la comitiva, los servicios de emergencia, los voluntarios y los equipos de transmisión.